Barca holt Portugal-Connection, Arthur Okonkwo geht in die 4. Liga

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit Mitternacht Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit Mitternacht Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Clement Lenglet

IV, 28, FRA | FC Barcelona – > Aston Villa

Der 15-fache französische Teamspieler bleibt der englischen Premier League erhalten: Der 28-Jährige, der in der vergangenen Saison an Tottenham Hotspur verliehen war, dort aber keinen bleibenden Eindruck hinterließ, schließt sich für die kommende Saison Aston Villa an und kehrt demnach nicht nach Barcelona zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Der Linksfuß war drei Jahre lang Stammspieler bei der Blaugrana, wurde aber in der Saison 2021/22 weitgehend auf die Bank verbannt, womit für den Franzosen „Leihjahre“ begannen. Zuletzt stand bei Lenglet auch ein möglicher Transfer nach Saudi-Arabien, oder eine Rückkehr nach Frankreich zu Stade Rennes im Raum.

Arthur Okonkwo

TW, 21, ENG | Arsenal FC – > AFC Wrexham

Nachdem der SK Sturm Graz die Leihe mit dem englischen Torhüter Arthur Okonkwo nicht verlängern konnte, kehrte dieser im Juli zu Arsenal zurück. Dass der 21-Jährige aber bei den „Gunners“ nur wenig Chancen auf Einsätze haben würde, war erwartbar. Deshalb wurde Okonkwo nun auch in seinem letzten Arsenal-Vertragsjahr verliehen. Sein neuer Klub Wrexham ist ein englischer Viertligist – ein Leihgeschäft, das nach seiner erfolgreichen Saison in Graz etwas seltsam anmutet…

Joao Félix

ST, 23, POR | Atlético Madrid – > FC Barcelona

In etwas jüngeren Jahren galt der Portugiese Joao Felix als eines der größten Talente weltweit. Atlético Madrid holte den flexiblen Offensivspieler vor vier Jahren um unglaubliche 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon. Im System Simeone konnte sich Felix aber nie so entfalten, wie man es sich erhoffte. In der vergangenen Saison wurde der mittlerweile 23-Jährige an Chelsea verliehen, wo er aber mit vier Toren in 20 Pflichtspielen floppte. Nun versucht der 31-fache Nationalspieler Portugals sein Glück in Barcelona: Die Katalanen leihen Joao Felix für die kommende Saison, halten aber keine Kaufoption. Sein Vertrag bei Atléti wurde gerade erst von 2026 bis 2029 verlängert.

Joao Cancelo

RV, 29, POR | Manchester City – > FC Barcelona

Mit Joao Cancelo verpflichtete Barcelona fast zeitgleich einen weiteren portugiesischen Teamspieler. Der 29-Jährige war zuletzt bei Pep Guardiola in Manchester in Ungnade gefallen und an die Bayern verliehen worden, wo er zwar gute Momente hatte, aber in 21 Spielen nur auf einen Treffer und sechs Assists kam. Bei Barcelona soll der 44-fache Nationalspieler nun an seine starken Leistungen aus Valencia anknüpfen, wo er von 2014 bis 2017 ein aufgehender Stern am Fußballhimmel war. Nach seinen enorm konstanten Leistungen für Inter Mailand und Juventus zeigte er auch bei Man City anfänglich noch, was in ihm steckt, fiel dann aber deutlich ab. In Katalonien will der Portugiese seiner Karriere nun einen neuen Kick geben!