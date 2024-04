RBS-Trainer Cinel: „Die Rollen sind jetzt vertauscht“

Am Sonntag geht es für die Roten Bullen ab 17:00 Uhr gegen den aktuellen Tabellenführer aus Graz Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird...

Am Sonntag geht es für die Roten Bullen ab 17:00 Uhr gegen den aktuellen Tabellenführer aus Graz

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird am kommenden Wochenende mit einem absoluten Schlager abgeschlossen. Der FC Red Bull Salzburg spielt in der Red Bull Arena ab 17:00 Uhr gegen den SK Puntigamer Sturm Graz, den momentanen Leader. Die Begegnung wird von Schiedsrichter Harald Lechner geleitet.

Zum 17. Mal duellieren sich der FC Red Bull Salzburg und Sturm Gra z als Führungsduo in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga. Salzburg gewann neun, Sturm drei Spiele, bei vier Remis. In den letzten sechs dieser Duelle blieb Salzburg ungeschlagen (3 Siege, 3 Unentschieden), allerdings immer als Tabellenführer. Als Salzburg zuletzt als Tabellenzweiter auf den Ersten Sturm traf, siegte man im November 2017 mit 5:0.

und z als in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga. Salzburg gewann neun, Sturm drei Spiele, bei vier Remis. In den letzten sechs dieser Duelle blieb Salzburg ungeschlagen (3 Siege, 3 Unentschieden), allerdings immer als Tabellenführer. Als Salzburg zuletzt als Tabellenzweiter auf den Ersten Sturm traf, siegte man im November 2017 mit 5:0. Die Roten Bullen besiegten die Steirer in zehn von elf Duellen der Meistergruppe, bei einer Niederlage. Diese setzte es am 27. April 2022 auswärts in Graz (1:2).

besiegten die Steirer in der Meistergruppe, bei einer Niederlage. Diese setzte es am 27. April 2022 auswärts in Graz (1:2). Der Serienmeister ist in der Meistergruppe zu Hause ungeschlagen (22 Siege, 6 Remis) und traf in 27 dieser 28 Bundesliga-Heimspiele (insgesamt 80 Tore) – nur am 16. April 2023 beim 0:0 gegen den LASK nicht.

ist in der (22 Siege, 6 Remis) und traf in 27 dieser 28 Bundesliga-Heimspiele (insgesamt 80 Tore) – nur am 16. April 2023 beim 0:0 gegen den LASK nicht. Der FC Red Bull Salzburg traf in jedem der 11 Frühjahrsspiele 2024 – als einziges Team – und erzielte dabei 26 Tore, so viele wie kein anderes Team im Bundesliga-Frühjahr 2024. Der SK Sturm folgt mit 21 Toren auf Platz zwei.

traf in jedem der – als einziges Team – und erzielte dabei 26 Tore, so viele wie kein anderes Team im Bundesliga-Frühjahr 2024. Der SK Sturm folgt mit 21 Toren auf Platz zwei. Der SK Sturm Graz gewann neun seiner 14 Bundesliga-Auswärtsspiele in dieser Saison – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt und bereits jetzt mehr als in der kompletten Vorsaison (8). Die Steirer gewannen jede ihrer drei Auswärtspartien in dieser Spielzeit in der Meistergruppe und erzielten dabei immer mindestens drei Tore (insgesamt 10).Aufzählung

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Amar Dedic (Wade), Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent). Ob Mads Bidstrup (Schulter) einsetzt werden kann, ist noch offen.

Strahinja Pavlovic ist aufgrund einer Gelb-Sperre nicht spielberechtigt.

Statements

Onur Cinel über …

… die veränderte Tabellensituation:

„Die Ausgangslage vor dieser Begegnung hat sich dahingehend geändert, dass die Rollen jetzt vertauscht sind. Aber es spielt immer noch Platz eins gegen Platz zwei, es ist also ein absolutes Spitzenspiel. Wir wollen nach dem Match in Klagenfurt, das uns nicht gefallen hat, eine Reaktion zeigen. Wir müssen am Sonntag wieder das Spiel spielen, für das wir stehen. Es muss für alle ganz deutlich zu sehen sein, dass wir gewinnen wollen. Wir brauchen Überzeugung in jedem Zweikampf, in jedem Pass und in jedem Schuss.“

Flavius Daniliuc über …

… seine Einschätzung des Top-Duells:

„Sturm wird auch am Sonntag wieder mit hoher Intensität auftreten, wie man sie eben kennt. Dasselbe werden aber auch wir auf den Platz bringen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben alle große Vorfreude auf das Spiel, und es liegt jetzt an uns, zu beweisen, wofür der FC Red Bull Salzburg steht. Die Rollen sind jetzt vertauscht. Sturm hat schon auch einiges an Druck. Jetzt sind wir die Jäger, und das werden wir am Sonntag auch tun.“

Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den SK Sturm Graz

31.03.2024 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

09.02.2024 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:1 (1:0)

16.09.2023 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:2 (0:1)

21.05.2023 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 2:1 (0:1)

23.04.2023 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

22.10.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 0:0

30.07.2022 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:0)

27.04.2022 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1)

13.03.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:0 (0:0)

24.10.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 4:1 (2:0)

23.07.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:3 (1:0)

09.05.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

04.04.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 3:1 (3:1)

28.02.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (2:0)

21.11.2020 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:3 (0:0)

01.07.2020 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 5:2 (1:0)

Pressemeldung, RB Salzburg