„L’Equipe“: Rapid vor Verpflichtung von Abwehrhüne Raux Yeo

Wie das französische Sportmedium „L’Equipe“ berichtet, steht der SK Rapid vor einer Verpflichtung des 197cm großen Innenverteidigers Serge-Philippe Raux Yeo. Das Portal will sogar wissen, dass ein Vierjahresvertrag in Hütteldorf bereits in trockenen Tüchern ist.

Der Vertrag des Linksfußes, der in wenigen Wochen seinen 25. Geburtstag feiern wird, läuft mit Saisonende aus. Aktuell spielt er noch das Saisonfinish für den französischen Zweitligisten Rodez AF, der aktuell Vierter ist und somit noch sensationell um die Aufstiegsplayoffs mitspielt. In den letzten Jahren hatte das Team noch mehrmals gegen den Abstieg gespielt und war vor acht Jahren sogar noch viertklassig.

Leistungsträger bei Rodez, statt Ersatz in Montpellier

Wie „L’Equipe“ weiter berichtet, war der Ligue-1-Klub Montpellier im Jänner bereits drauf und dran Raux Yeo zu verpflichten. Der Transfer zerschlug sich aber und der 197cm-Mann blieb bei Rodez, wo er unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger ist.

In der laufenden Saison kam er auf 35 von 36 möglichen Ligaeinsätzen und mehr als 3.200 Einsatzminuten. Auch in der Vorsaison spielte er bereits 30-mal. Zwischen Sommer 2020 und Jänner 2022 stand der ivorisch-stämmige Franzose beim belgischen Klub Cercle Brügge unter Vertrag, wo er aber nur eine untergeordnete Rolle spielte und nur auf drei Einsätze kam. Davor spielte er im Nachwuchs von Auxerre.

Ein früher Querfeld-Ersatz?

Beim SK Rapid bereitet man sich bereits auf einen Abgang von Leopold Querfeld vor, weshalb für die neue Saison ein Innenverteidiger-Partner für Nenad Cvetkovic gesucht wird. Ein Linksfuß würde dabei besonders ins Bild passen und Raux Yeo scheint alle Voraussetzungen für die Grün-Weißen zu erfüllen. Auch wenn der Franzose ablösefrei zu haben ist, würde ein Transfer aber bedeuten, dass sich Rapid finanziell ordentlich aus dem Fenster lehnen müsste.