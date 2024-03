LASK-Fans: „Wieder einmal das Leben schwergemacht“

Der LASK wartet weiterhin auf den ersten Sieg im Kalenderjahr 2024. Gegen den Serienmeister und Tabellenführer RB Salzburg zeigte man aber angesichts der Umstände...

Der LASK wartet weiterhin auf den ersten Sieg im Kalenderjahr 2024. Gegen den Serienmeister und Tabellenführer RB Salzburg zeigte man aber angesichts der Umstände – ein schnelles Gegegtor und die frühe Verletzung von Kapitän Zulj – eine passable Leistung. Wir wollen uns ansehen wie die LASK-Fans das Dargebotene einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GH78: „Die Mannschaft hat sich gegen starke Salzburger angesichts der aktuellen Flaute und des angeknacksten Selbstvertrauens heute ordentlich präsentiert. Der Anspruch muss sein, dass am Feld ordentlich gekämpft wird. Und das war heute der Fall. Auch spielerisch war immer wieder einmal Sehenswertes dabei. Aber das Problem bleibt – es ist vorne nicht zwingend genug. Usor links hinten hat mich heute nicht überrascht, auch wenn viele irrsinnig geschimpft haben. Bello hatte in den letzten Partien schon gewaltige Probleme und sich damit für einen Platz auf der Bank aufgedrängt. Beim Gegentor muss Usor natürlich innen zu machen. Aber man kann das nicht alleine an Usor festmachen. Zuerst behindern sich Andrade und Berisha beim Kopfball an der Mittellinie fast gegenseitig und der Ball fällt unglücklich dem Salzburger Israeli vor die Füße. Und dann läuft Ziereis auch nur zögerlich mit und kommt deshalb in der Mitte gegen den bärenstarken Fernando zu spät. Ich bleib dabei – Ziereis gefällt mir im Frühjahr bislang überhaupt nicht. Da fehlt gewaltig der Speed.“

Crisp: „Es war kein schlechtes Spiel von uns. Salzburg halt durch die Bank mit besseren Spielern, was normal ist. Im Gegensatz zu den letzten beiden Spielen war Feuer, Einsatz und durchaus Möglichkeiten da, ab Minute 20. Sogar ohne Zulj. Nur Ljubicic ist leider total abgemeldet. Der hat gar nichts gebracht. Null. Leider. Da brauchen wir einmal eine Alternative.“

lasso: „Wenn du nach 33 Sekunden den ersten Treffer fängst und dann mit Zulj der einzige offensive Unterschiedsspieler wegbricht, kann das besonders gegen den Konzern sehr bitter enden. Die Reaktion der Mannschaft war aber auf alle Fälle eine absolut ordentliche. Offensiv wurden zumindest wieder aussichtsreiche Aktionen gesetzt. Die Abschlussqualität bleibt aber ernüchternd. Eigentlich ein Wahnsinn, wie ungefährlich die Abschlüsse aus guten Positionen ausfallen. Wie sich das im oberen Playoff ohne Zulj verbessern soll, bleibt mir leider ein Rätsel. Sageder hat zwar mit den zentralen Mittelfeld-Duo Berisha/Horvath seine Fehler aus den letzten Partien wieder korrigiert, aber mi Usor als linken Schienenspieler einen weiteren begangen. Mit Bello und Usor auf ihren ursprünglichen Positionen lief es wesentlich besser. Am Ende bleiben aber drei Punkte aus fünf Frühjahrspartien und seit 4 Spielen ohne eigenen Treffer. Zahlen die mehr als alarmierend sind.“

Traunseelaskler: „Es ist irgendwie schwierig, die Gefühlslage in Worte zu fassen. Man hat sich halt wieder einmal das Leben unnötig schwergemacht, indem man den Spielbeginn verschläft. Und dann natürlich die Verletzung von Zulj, innerlich habe ich zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Spiel abgeschlossen. Grundsätzlich war die Leistung meiner Meinung nach dennoch nicht so schlecht, selbst ohne Zulj war das spielerisch eigentlich relativ passabel, so manche Unsicherheit ausgenommen, deutlich besser jedenfalls als in den vergangenen Partien dieser Saison ohne Zulj. Leider sind wir halt offensiv unfassbar harmlos, sei es beim letzten Pass oder beim Abschluss. Dazu kommen unsere miserablen Standards – unter Glasner hatten wir auch manchmal schlechtere Leistungen, aber da hat man dennoch meist wie selbstverständlich gewonnen, vielfach aufgrund Standardtoren, die als Dosenöffner fungierten. So bleibt am Ende wieder mal ein Spiel stehen, dass für mich schwer einordbar ist. Vielleicht gelingt mir das ja in den nächsten Tagen besser. Sonderlob bekommt jedenfalls Lawal, mit seinen Leistungen muss er meiner Meinung nach einfach beim Nationalteam dabei sein, was für ein großartiger Rückhalt!“

Chrisu6: „Also Lawal treibt mich und auch mein Umfeld im Sektor mittlerweile teilweise zur Weißglut. Er ist absolut Top auf der Linie und im Eins-gegen-Eins-Duell. Das hat uns heute im Spiel gehalten. Aber, es einfach nicht zu begreifen, warum er ständig auf der Linie klebt speziell bei Flanken direkt in sein Umfeld, oder auch Stanglpässen. Und noch schlimmer sind seine Abschläge beziehungsweise das ständige Verzögern bei seinen Abwürfen. Wir brauchen so ewig bis wir von hinten rausspielen – da hat sich Red Bull ständig wieder ohne Probleme formieren können. Für mich auch einer der Knackpunkte, warum nach vorne zu wenig geht.“

N2.null-acht.19: „Mir hat es heute trotz blitzschnellem Gegentreffer und Niederlage wieder einmal richtig Spaß gemacht im Stadion, hätte gern noch länger zugeschaut – man merkt der Mannschaft die Unsicherheit ordentlich an, aber zumindest haben sie gekämpft bis zum Umfallen…“

