Austria-Fans: „Haben es im September vergeigt“

Die Wiener Austria gewann zwar das Bundesliga-Spiel gegen die WSG Tirol mit 2:0, schaffte es aber trotz der drei Punkte nicht ins obere Playoff, weil es im Spiel zwischen Austria Klagenfurt und dem SK Rapid keinen Sieger gab. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was die Austria-Anhänger zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „..Mit vier Siegen aus den fünf Frühjahrsspielen und nur zwei Niederlagen in den letzten 14 Spielen ist es jedenfalls nicht an den letzten Monaten gescheitert. Seit Anfang Oktober kann man sehr zufrieden sein. Heute war’s sehr, sehr nervös am Feld, dementsprechend viele Fehler, aber letztlich trotzdem ein verdienter Sieg. Glückwunsch an Wels zu Debüt und Assist, wenn auch nicht mehr gezählt, was zur inferioren Schiedsrichter-Leistung passt!..“

violet heat: „Bei einiger Enttäuschung über das Ende bin ich schwer dafür, sich über die Rückkehr von Chris Früchtl zu freuen. Und Frans ist eine Augenweide mit seiner Technik und Spielintelligenz. Angesichts der vielen Ausfälle und Probleme sind 33 Punkte cool. Die verlorenen und gestohlenen im Herbst frusten halt, aber so ist es eben. Es könnte trotzdem ein netter Frühling werden und die Derby-Pause wird mir auch nicht sehr abgehen. Freue mich auf den Einbau von Wels und Pazourek, vielleicht kommt auch Muki wieder auf Touren. Nehmen wir es sportlich.“

Kehnceh: „Mit 33 Punkten, zwei Punkten hinter Platz 3 den Rest der Saison ‚bestraft‘ werden und nicht mehr vorne mitspielen zu dürfen ist ein schlechter Scherz. Aber Spannung ist der Bundesliga ja wichtiger als Fairness, das zeigt ja allein schon auch diese depperte Punkteteilung. Also angefressen darf man heut einzig und allein auf den Modus und eventuell verlorene Punkte am Saisonstart sein.“

El_Mato: „Es ist ja eh alles gut, wir haben halt Pech gehabt, es hat immer gereicht mit 33 Punkten., bla bla bla. Defacto ist es so, dass unser Spiel einfach biederer Durchschnitt ist. Das gehört hinterfragt. Und da gebe ich Gollowitzer komplett recht.“

zizou5: „Die Einstellung stimmt. Der Charakter auch und Wimmer macht’s im Großen und Ganzen gut. Was fehlt ist einerseits Qualität an der einen oder anderen Position und andererseits vom Trainer das letzte bisserl Mut für die Jungen. Ich hoffe, das wird im Frühjahr jetzt besser.“

AlfredoD.: „Schwamm drüber. Ich find halt das muss jetzt Anlass sein Wels, Pazourek und andere so schnell wie möglich systematisch einzubauen. Im Gegenzug sollte man auf die verzichten, die eine überschaubare Zukunft bei uns haben. Das ist nichts gegen die, aber wann, wenn nicht jetzt und mit dem Geld müssen wir eh haushalten.“

Pezi: „Zum Spiel: Ich bin der Meinung der Anhang war spitze. Das Spiel? Reden wir lieber nicht drüber. So traurig und doch realistisch es ist, wir haben im oberen Playoff nichts zu suchen. Im oberen Playoff hätte man gefordert durch die Gegner vielleicht auch besseren Fußball (mit)gespielt, doch es wären vielleicht unnötige Tragerl dabei (oder auch nicht). Noch trauriger ist, dass wir im unteren Playoff grottig herumnudeln werden, weil wir gegen niemanden das Spiel machen können und die Gegner nur zerstören brauchen und mit Konter sicher ganz gut fahren werden. Das untere Playoff ist um zu experimentieren gar nicht so schlecht, um es irgendwie positiv zu sehen. System ausprobieren. Spieler ausprobieren…“

KindausFavoriten: „Ich frag mich und wundere mich, warum ich mich nicht aufrege. Und dann dämmert es mir, dass es daran liegt, dass unser Offensivspiel mit seinen technischen Fehlern, Fehlpasses, falschen Laufwegen. falschen Entscheidungen und Haken im falschen Moment so nicht zum Anschauen ist, dass ich immer wieder das Gefühl habe, dass wir es wegen spielerischer Dummheit eh nicht besser verdienen. Ohne Elfer hätten wir heute 17 Stunden lang kein Tor geschossen. Deshalb wird auch das untere Playff gegen mehrheitlich defensive Mannschaften alles andere als ein Selbstläufer. Wie einfach es ist, gegen uns zu Chancen zu kommen, wenn man einen langen Ball über Handl und Plavotic oder an ihren langen Beinen vorbeibringt, ist erschreckend.“

Nuggetface: „Vergeigt haben wir es im September mit den Niederlagen in Hartberg und Altach. Davor noch ein Heim X gegen den WAC. Das 0:0 gegen Salzburg ist im Nachhinein gesehen auch eine Niederlage gewesen, weil wir da massig Chancen vergeben haben und einen vergebenen Elfer. Trotzdem bin ich stolz auf die Mannschaft, die heute zwar klar überlegen war, aber insgesamt einen doch eher schwachen Auftritt hingelegt hat. Uns fehlts einfach an Nerven! Anscheinend war man mit dem Kopf in Klagenfurt.“

