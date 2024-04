Was sagen die Fans vor dem Spiel der Austria gegen Altach?

Nach der 0:1-Niederlage gegen die WSG Tirol hoffen die Austria-Fans heute auf einen Dreier gegen den SCR Altach. Wir wollen uns ansehen was sich...

Nach der 0:1-Niederlage gegen die WSG Tirol hoffen die Austria-Fans heute auf einen Dreier gegen den SCR Altach. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

valentin1911: „10.600 Tickets abgesetzt, 800 sind von der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Handl kommt zurück, Galvao noch fraglich. Pazourek fällt mit Muskelfaserriss länger aus. Holland wird mit Muskelfaserriss im Rücken auch länger fehlen. Asllani noch kein Thema für die Startelf. Stellt sich dann eigentlich eh wieder von selbst auf. Einzige Frage ist, ob Galvao fit wird und ob man Meisl trotzdem in der Startelf behalten will. Nach 16 Monaten Wimmer würde ich das aber eher nicht vermuten.“

Gatrik: „Ich glaube und hoffe, dass wir heute wieder eine bessere Austria sehen werden.“

AustriaWien1997: „Ich hoffe doch Potzmann kann wieder spielen und wir sehen ihn neben Wels.“

ozzy: „Denke Potzmann spielt nicht von Anfang an, das wäre nach der Pause auch komplett unnötig. Potzmann wird mit Sicherheit bald wieder starten, aber erst ab nächster Woche ein Thema dafür sein.“

viola lion: „Freitagabend, Austria Wien, was gibt’s geileres? Rechne mit der gleichen Aufstellung wie gegen Tirol mit Ausnahme von Martins, wo Handl wieder auf seine angestammte Position rücken wird. Kann mir aber vorstellen, dass je nach Verlauf Potzmann seine ersten Minuten statt Fischer sammeln wird. Meisl wird bleiben.“

Sehen wir uns nun an was die Altach-Fans vor dem Spiel sagen:

SCRAltach1929: „Freitagabend, Flutlichtspiel, Wien-Favoriten. Die bisherige Saisonbilanz gegen die Wiener Austria: Sieg, Niederlage, Unentschieden. Würde mir wünschen, dass zumindest keine weitere Niederlage dazukommt. Wobei, wenn wir so spielen wie gegen BW Linz in der 2.Halbzeit wird das nix. Bei der Austria fehlt Guenouche Rot gesperrt, bei uns fehlt Reiner gelb gesperrt. Bei der Dreierkette wäre Estrada sein logischer Ersatz. Hoffe auch das Santos und Bahloul von Beginn an starten dürfen. Ich hoffe es ist das letzte Spiel von Standfest, wobei ich glaube, dass er die Saison zu Ende machen wird, egal was passiert. Acht Punkte Vorsprung auf Lustenau in den letzten vier Runden. Es muss ein großes Wunder passieren das wir noch absteigen können, aber im Fußball ist alles möglich. Mit einem Punktgewinn und gleichzeitiger Niederlage von Lustenau in Tirol bedeutet fixierter Klassenerhalt für uns. Hoffe es kommen wieder einige Altacher mit nach Wien.“

1929einLebenLang: „Ja ein minimales Restrisiko besteht noch. Es reicht ja schon, wenn wir am Freitag erwartungsgemäß gegen die Wiener Austria verlieren und Lustenau ausnahmsweise mal gegen die WSG voll punktet. Dann brauchts nur noch einen Spieltag der voll gegen uns läuft und schon habe es die Lustenauer wieder in der eigenen Hand. Dementsprechend hoch wäre der Druck dann im Spiel gegen den WAC. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im letzten Spiel noch um was geht schätze ich aber auf um die fünf Prozent. Aber die Situation ist eindeutig zu schlecht für unsere Möglichkeiten. Wir underperformen total. Und Dinge wie Glück, Schirileistungen, Ladehemmungen der Stürmer lass ich vielleicht drei bis vier Spiele als Ausrede gelten und nicht eine ganze Saison. Der Trainer hat nichts weiterentwickelt und profitiert in der Außenwahrnehmung nur vom gesunkenen Anspruch als Resultat der letzten Horrorsaisonen. Groß tönen bei den PKs aber beim Spiel keine erkennbare Taktik, Ansprache und hinterher kleinlaute Interviews. Sturheit bei den Aufstellungen und Wechseln. Das Experiment Standfest ist gescheitert“

Pengsti: „Irgendwie den Schas jetzt halt gewinnen damit das Abstiegsthema endgültig geklärt ist und es nach oben vielleicht ja trotzdem nochmal ein bisschen spannend wird. Dass der Achtplatzierte eine Chance auf den Europacup hat ist sowieso ein Witz, keiner von den Teams verdient es sich auch nur im Entferntesten.“

Altacher1929: „Abstieg ist meiner Meinung nach durch, das Thema müssen wir auch nicht künstlich herbeireden! Dass die Lustenauer drei von vier Spielen gewinnen unwahrscheinlich. Dass wir dann gleichzeitig in vier Spielen, nicht mal einen Punkt holen, der dann ja schon reichen würde, noch unwahrscheinlicher. Das Thema ist durch und es geht jetzt nur noch darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen! Meiner Meinung nach, am besten schon mir neuen Trainer!“

Niemand: „Ich verstehe die Ungeduld einfach nicht! Wir waren die letzten zwei Saisonen bis zum nahezu letzten Spieltag voll im Abstiegskampf. Heuer sind wir gut fünf Runde vor Schluss schon ziemlich sicher mit acht Punkten Abstand. Die Mannschaft zeigt gute Spiele und es ist auch eine Entwicklung im Vergleich zu November zu sehen. Ein Trainer braucht Zeit, siehe Arteta bei Arsenal, da waren die ersten zwei Saisonen völlig Katastrophe. Aber wir sind ein Abstiegskandidat und dann beschweren wir uns noch wenn wir „nur“ acht Punkte vor dem letzten sind.“

