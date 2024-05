LASK-Fans: „Platz 3 auch rechnerisch fixieren“

Der LASK trifft heute auswärts auf Austria Klagenfurt und kann nach dem 5:0-Kantersieg mit einem Dreier den dritten Tabellenplatz fixieren. Wir wollen uns ansehen...

Der LASK trifft heute auswärts auf Austria Klagenfurt und kann nach dem 5:0-Kantersieg mit einem Dreier den dritten Tabellenplatz fixieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen die Kärntner erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK1965: „Seit dem letzten Aufeinandertreffen mit den Klagenfurtern konnten diese nur mehr einen Sieg verbuchen. Diesen jedoch äußerst spektakulär beim 4:3-Sieg gegen Red Bull Salzburg. Stichwort letztes Aufeinandertreffen: Eine durchaus überschaubare Leistung wurde durch ein Luckeneder-Kopfballtor nach Eckball Horvath dennoch mit einem 1:0-Sieg gekrönt. Allgemein sind die Kärntner so etwas wie unser Lieblingsgegner: aus den letzten 15 Spielen ging man zehn mal als Sieger hervor. Die restlichen fünf Spiele wurden remisiert. In dieser Saison steht man bei einem 1:0-Heimsieg, einem 3:1-Auswärtssieg und einem 2:2 vor heimischer Kulisse. Ich sehe nach dem großartigen Auftritt gegen Rapid eigentlich keinerlei Grund auch nur irgendeine Position umzustellen, dennoch denke ich, dass Philipp Ziereis nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft rücken wird. Ansonsten bleibt´s wie es ist. Aufpassen müssen gleich fünf Spieler des LASK (Horvath, Bello, Taloverov, Jovicic und Ljubicic), die bei einer weiteren gelben Karte dann im Folgespiel gegen Sturm zusehen müssten. Tabellarisch steht die Austria zwar auf dem letzten Rang, allerdings fehlen auf die Viertplatzierten Hartberger nur mickrige zwei Punkte.“

Bohemian Flexer: „Bei einem Sieg kann man Platz 3 auch rechnerisch fixieren und den Blick ganz entspannt nach oben richten.“

UdoH: „Leute, wir müssen dort gewinnen. Da darf es keine Debatte geben. Denn wenn wir gewinnen, Sturm im Siegestrubel gegen Hartberg verliert und Rapid gegen Red Bull mit einer jetzt erst rechten Mentalität siegt, haben wir vor den zwei direkten Duellen nur noch sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Ich will diesen Traum leben.“

JochenGierlinger: „Ich bin gespannt ob wir uns gegen Klagenfurt auch so viele Chancen rausspielen können. Bisher haben wir gegen tiefstehende Gegner immer Probleme gehabt. Durch das 5:0 sind Spielfreude und Selbstvertrauen zurück. Deshalb erwarte ich mir wieder einen klaren Sieg. Hoffentlich wieder mit einem Ljubicic Tor.“

Eldoret: „Wird wirklich spannend ob Darazs an der Aufstellung etwas ändert. Ziereis ist wieder dabei und müsste eigentlich klar in der Startelf stehen. Andererseits hat Maxim gegen Rapid eine überragende Leistung geboten. Und dann gibt’s ja auch noch einen Zulj. Der dürfte ja wieder fit sein, nachdem er gestern schon im Kader war. Ist jetzt die Frage ob man ihm noch Schonzeit gibt oder ob er völlig bereit ist für Sonntag. Wenn er das ist, dann steht er auch in der Startelf, aber wen tut man dann raus? Taoui? Man könnte aber auch Berisha raus und Horvath etwas zurückziehen, man wird sehen. Dem Trainerduo trau ich schon die richtige Lösung zu. Ein Sieg am Sonntag wäre extrem wichtig. Dann könnte man nämlich die beiden restlichen Spiele gegen die zwei “Großen“ unbekümmert angehen.“

casual1908: „Der dritte Platz ist sowieso gesichert. Rapid spielt noch das direkte Duell gegen Hartberg und hat zudem Salzburg vor der Brust. Hartberg muss gegen Sturm, Salzburg und Rapid ran. Kann mir nicht vorstellen, dass Rapid 9 Punkte und Hartberg 7 Punkte einfährt.“

neunzehnnullacht: „Wird wieder eine sehr harte Partie! Die Klagenfurter werden wieder voll beißen. Hoffentlich sind wir nach dem 5:0 nicht zu lässig.“

–12–: „Sonntag 14:30 Klagenfurt auswärts, bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein, also motivierts euch und euer Umfeld! Nach dem letzten Spiel hat die Mannschaft beim vorletzten Auswärtsspiel dieser Saison eine lautstarke Unterstützung mehr als verdient.“

Dr med Den Rasen: „Ich hoffe, dass wir endlich mal gegen einen „kleineren“ Verein auch deutlich gewinnen können. Allerdings denke ich, dass wir uns wieder relativ schwertun aber dennoch knapp gewinnen. Auf nach Klagenfurt!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der LASK-Fans vor dem Spiel gegen Austria Klagenfurt.