Ilzer: „Alle Spieler sind fit und bereit für das Liga-Endspiel Nummer 8″

Der SK Sturm Graz trifft in der 30. Runde der Admiral Bundesliga auf den TSV Hartberg. Das Spiel wird am Sonntag, dem 5. Mai, um 14.30 Uhr in der Merkur Arena in Liebenau angepfiffen.

Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Was für ein Tag am Mittwoch in Klagenfurt für den SK Sturm – wir alle haben eine Riesenfreude! Jeder darf zurecht stolz auf sich sein – dieser Cuptitel hat einen enormen Stellenwert für uns, weil er die Belohnung für einen harten Weg ist – außerdem bringt er noch mehr positive Energie und hilft bei der Regeneration. Unser Ziel für Sonntag ist klar, wir wollen unsere Ausgangslage in der Meisterschaft weiter verbessern, in dem wir eine Topleistung abliefern und gewinnen – völlig egal und unabhängig davon, was die Konkurrenz macht.“

Der Cheftrainer weiter: „Hartberg spielt eine beeindruckende Saison. Sie haben sich völlig zurecht für die Meistergruppe qualifiziert und spielen auch hier eine sehr gute Rolle – das wird eine sehr schwere Aufgabe für uns. Hartberg hat sehr gute Einzelspieler und eine Spielidee, die dich als Gegner sehr fordert. Wir müssen in allen drei leistungsbestimmenden Säulen – Qualität, Mentalität und Charakter – unser bestes Gesicht zeigen, damit wir die nächste Hürde auf dem Weg zu unserem großen Ziel meistern.“

Ilzer zur Personalsituation: „Alle Spieler sind fit und bereit für das Ligaendspiel nummer 8!“

Mittelfeld-Motor Tomi Horvat meint: „Natürlich haben wir auf der Heimfahrt von Klagenfurt noch ein wenig den Cuptitel gefeiert, mit der Ankunft in Graz galt unser voller Fokus schon wieder dem Spiel am Sonntag gegen Hartberg. Ich erwarte mir ein schweres Spiel, Hartberg ist ein sehr gutes Team, das vollkommen zurecht noch um die Europacup-Plätze kämpft. Wir wollen aber natürlich unbedingt gewinnen, dazu müssen wir voll fokussiert sein, aggressiv zu Werke gehen und im vorderen Drittel kreativ werden. Einfach gesagt: Wir müssen mehr Tore als Hartberg schießen, dann kommen wir unserem großen Ziel wieder einen Schritt näher.“

Pressemeldung SK Sturm Graz