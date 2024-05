Sturm-Fans: „Den Jaros-Reflex werden wir unseren Enkerln zeigen!“

Auch aufgrund einer frühen roten Karte kam der SK Sturm Graz gestern Nachmittag nicht über ein 1:1 gegen den TSV Hartberg hinaus. Wir haben...

Auch aufgrund einer frühen roten Karte kam der SK Sturm Graz gestern Nachmittag nicht über ein 1:1 gegen den TSV Hartberg hinaus. Wir haben die Reaktionen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

swalley: „85 Minuten mit einem Mann weniger eine Rückstand aufholen. Mentalitätsmonster!“

OidaFoda: „Passt… Hartberg spielerisch und technisch wirklich beeindruckend.“

lovehateheRo: „Aber was Ilzer heute taktisch gemacht hat nach dem Ausschluss, kann ich null nachvollziehen. Wir müssen von Glück reden, dass Hartberg uns nicht noch 2-3 eingeschenkt hat, so komplett offen wie wir waren.“

semmerl: „Mehr war heute nicht drin mit 10 gegen 12. Selten so einen einseitigen Schiedsrichter gesehen. Einzig dass er Jatta nicht Rot gegeben hat, war zu unseren Gunsten, aber das er hat sich dann doch nicht traut.“

schwarzweißblau: „Das für mich erwartet schwere Spiel (vom Gefühl fast das schwerste von den Dreien) – was dann mit der Witzfigur Jäger noch schwerer wurde. Im Endeffekt eine extreme Willensleistung, da doch noch den Punkt geholt zu haben. Nix passiert, alles selbst in der Hand und die Dosen müssen auch erst mal alles gewinnen. Weiter!“

lovehateheRo: „Kann man den Jatta jetzt bitte für die letzten zwei Spiele aus dem Kader rausnehmen und jemand anderem die Chance geben? Was der heute wieder aufgeführt hat, war ja nicht normal. Bis auf eine gute Aktion war das genau gar nix, und der hat sich aufgeführt wie ein kompletter Psycho am Platz.“

steirerbua: „Meine Lebenszeit is heute deutlich verkürzt worden. Keine Ahnung wie das meine Pumpe noch 2-mal aushalten soll.“

papomilano: „In zwei Wochen werden wir auf diesen Tag zurückschauen und hoffentlich feststellen, dass wir mit diesem Punkt die Meisterschaft gewonnen haben.“

GrazTiefschwarz: „Gekämpft wie Löwen. Mehr sag ich zu heute nicht.“

Vöslauer: „Vor einigen Wochen hätten wir die aktuelle Konstellation mit Handkuss genommen. So mancher hätte vermutlich sogar ein Organ dafür hergegeben. Wir haben heute einen Punkt gewonnen und den Reflex von Jaros werden wir in 40 Jahren unseren Enkerl zeigen. Und sicher nicht mit der Begründung, „schau Mario Junior, da haben wir den zweiten Platz in der Admiral Bundesliga abgesichert!“.“

flachzange1987: „Eigentlich waren alle Entscheidungen gegen uns korrekte. Einzig bei Hartberg ließ er mehr laufen. Wir haben es uns nach Salzburg wieder selbst schwer gemacht.“

Schönaugürtel Mario: „Die Mannschaft hat ohne Ende gefightet und sich damit belohnt dass wir noch alles in der eigenen Hand haben. Starke Leistung nach dem absolut beschissenen Spielverlauf und mit diesem Schiri der lieber gegen als für uns gepfiffen hat.“

kratos_SaNcHeZ: „Die Hartberger waren am Ende schon K.O. und von Krämpfen geplagt. Wir waren 80 Minuten zu zehnt und haben am Mittwoch gespielt. Fitnesslevel ist bei uns echt am Peak.“

