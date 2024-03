Die Kommentare der Rapid-Fans nach dem 1:1 gegen Austria Klagenfurt

Der SK Rapid holte im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt ein 1:1-Unentschieden und sicherte sich damit einen Platz im oberen Playoff. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Rapid holte im Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt ein 1:1-Unentschieden und sicherte sich damit einen Platz im oberen Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ImmerWiederRapidWien: „Erste Halbzeit schwach, aber gute Einzelaktion von Mayulu zum Tor. Zweite Halbzeit klar besser, aber trotzdem kaum Torchancen. Das Gegentor dann aber nicht gut verteidigt. Dass man danach die zehn bis fünfzehn Minuten kein Risiko eingeht, das ist nicht schön, aber Hand aufs Herz, wer hätte das da anders gemacht und den eigenen Erfolg aufs Spiel gesetzt?“

Lichtgestalt: „In Summe ein verdientes Remis. Hedl hat uns in Halbzeit 1 den Arsch gerettet. Umstellungen von Klauss wieder 1a, jetzt volle Attacke im oberen Playoff. Und ja, die letzten paar Minuten waren jetzt nicht so leiwand und ich kann den Frust in Favoriten verstehen, aber wer ernsthaft behauptet, dass sich das eigene Team 5 Minuten vor Schluss bei der Konstellation anders verhalten hätte, oder er kein Verständnis dafür aufbringen könnte, lügt. Punkt.“

LiamG: „Ich habe mir einen Sieg gewünscht, ein besseres Auftreten als heute und ich halt nix von „Gijon-Spielen“. Nach all dem Sch** der letzten Tage war das aber wohl annehmbar.“

Varimax: „Gutes Spiel, gegen Ende haben sich die Mannschaften etwas neutralisiert.“

LaDainian: „Jetzt im Ernst, ich freue mich. Und nein natürlich waren die letzten Minuten nicht schön – aber legitim. Jeder der meint, andere Mannschaften hätten dies in der Situation nicht getan, lügt.“

Fox Mulder: „Pflicht erfüllt, gut gespielt haben wir heute aber nicht. Hauptsache oberes Playoff.“

Ernesto: „Schwaches Spiel von uns, aber das ist mir heute egal. Wenn ich an die nächsten Wochen denke, wird mir übel. Aber heute dürfen wir feiern. Die letzten Minuten vom Spiel blende ich aus, das hat Schmerzen bereitet da zuzusehen.“

oestl: „85 Minuten ein offenes Spiel, dass dann einmal der Stift steht auf beiden Seiten ist klar.“

hyks: „Das Spiel selber war so zu erwarten. Eigentlich aus dem Nichts sind wir in Führung gegangen und haben in der 2. Halbzeit Phasenweise das Spiel gut im Griff gehabt. Das Gegentor war leider zu einfach. Das am Ende keiner volles Risiko geht, war irgendwie klar. Das Hin- und her Geschiebe des Balles kann man gut oder schlecht finden. Ich denke dennoch, dass es viele Mannschaften wahrscheinlich auch so gemacht hätten, wenn sie direkt betroffen gewesen wären. Wie wichtig der Protest war, hat man gesehen. Was Hedl heute wieder für uns gerettet hat, das war nicht mehr normal. So wichtig, dass er spielen durfte. Im Großen und Ganzen eine gute Leistung der besseren „U21 Rapid“. Wir sind im Oberen Playoff. Das ist das Einzige was zählt. Der Derbysieg kristallisiert sich immer mehr zum Schlüssel des Erfolges.“

bashtart: „Kein tolles Spiel aber das Ergebnis passt. Mit all den Ausfällen bin ich einfach froh das wir das obere Playoff geschafft haben.“

Silva: „Wie ein Aufstieg im Europacup mit einer Niederlage: Nicht besonders toll, weil man natürlich jedes Spiel gewinnen will. Aber wir haben ein wichtiges Ziel erreicht, ohne dass uns das Resultat besonders weh tut. Dass es der Austria besonders weh tut, ist aber natürlich ein netter Nebeneffekt.“

Boidi: „Die erste Halbzeit war schwach, dann war man besser drinnen. Nach dem 1:1 war es klar, dass man da nichts mehr riskiert. Aber so ist es natürlich noch schöner, dass die Pleitegeier so rausfallen.“

DonAndres: „Schlecht spielen, trotzdem oberes Playoff erreicht und die Veilchen ins Tal der Tränen gestürzt. Nicht der schlechteste Sonntag. Trotzdem: mit einem Sieg wäre ein schöner Sprung nach vorne drin gewesen.“

Oachkatzlschwoaf: „Ein Sieg und Platz 3 wäre mir natürlich lieber gewesen, aber mit diesem Kader war es sicherlich besser die letzten 15 Minuten auf Nummer sicher zu gehen. Dass das der Austria so richtig reinscheißt macht es dennoch erträglich.“

HarryDunne: „Nach den intensiven ersten 85. Minuten war zum Schluss ein bissl die Luft draußen aus der Partie. Super Debüt von Dursun! Jansson auch mit einem tollen Startelf-Debüt. Brav gekämpft, jetzt aber wirklich Vollgas in Richtung Platz Drei.“

Stanley-Stiff: „Sehr schön meine Herren. Pflicht dezimiert erfüllt. Ein Lob an die Jungs die reingekommen sind und abgeliefert haben. Und an alle Heuchler, die sich jetzt über uns oder Klagenfurt aufregen sollten: der Modus der Superliga machts möglich. Hoch Rapid – jetzt angreifen und Platz 3 holen.“

