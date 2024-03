Faktencheck zur 22. Bundesliga-Runde 2023/2024

Die 22. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und somit das Finale um den Einzug in die Meistergruppe, wo vier Teams um...

Die 22. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und somit das Finale um den Einzug in die Meistergruppe, wo vier Teams um drei Startplätze rittern werden. Hier rückt daher der Sonntag in den Mittelpunkt, wo es unter anderem zum direkten Duell zwischen dem SK Austria Klagenfurt und dem SK Rapid kommt – ein Duell das auch Implikationen auf das Spiel zwischen der Wiener Austria und der WSG Tirol hat. Ein Spiel findet bereits am Samstag statt, nämlich zwischen dem LASK und Salzburg, da beide Teams bereits für die Meistergruppe qualifiziert sind.

LASK – FC Red Bull Salzburg

Samstag 17:00, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der LASK rutscht immer tiefer in die Krise und ist in dieser Frühjahrsaison eines der Teams neben Altach und BW Linz, die noch immer keinen Sieg einfahren konnten. Zuletzt gab es im Gastspiel beim SCR Altach ein schmeichelhaftes 0:0-Unentschieden, wo man die klar unterlegene Mannschaft war und nahezu nichts Konstruktives aufs Spielfeld brachte. Offensichtlich ist dabei die Abhängigkeit von Kapitän Zulj, ohne den Stürmer ist der Angriff ein laues Lüftchen. Immerhin kehrt der Offensivspieler wieder in die Mannschaft zurück, allerdings wartet dafür Salzburg als Gegner, gegen den man erst unlängst im Cup mit 2:3 den Kürzeren zog.

Auf der anderen Seite läuft das Frühjahr von Red Bull Salzburg wesentlich besser und man feierte zuletzt zwei Siege in Folge. Im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt setzte man sich hochverdient mit 1:0 durch, auch wenn man es spannender machte, als es nötig gewesen wäre – war man doch die klar spielbestimmende Mannschaft. Nun steht den Bullen eine schwierigere Aufgabe beim Gastspiel gegen den LASK bevor, wo es vor der anstehenden Punkteteilung um die Verteidigung der Tabellenführung gehen wird und ob man mit dieser in die Meistergruppe starten kann.

Fakten

– Der LASK gewann in Runde 11 erstmals nach 12 sieglosen Duellen in der Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg (1:0 A). Zwei BL-Siege in Folge gelangen dem LASK gegen Salzburg zuletzt in der Saison 1998/99.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit neun Auswärtsspielen gegen den LASK ungeschlagen (6S 3U) und verlor nur eines der letzten 18 Auswärtsspiele – am 8. April 2018 mit 0:1.

– Der FC Red Bull Salzburg verlor in dieser Saison der Bundesliga zwei der ersten 21 Spiele – beide gegen Linzer Klubs (in Runde 8 gegen den FC Blau Weiß Linz und Runde 11 gegen den LASK jeweils mit 0:1), allerdings beide in Heimspielen.

– Der LASK verlor im 10. Heimspiel dieser Saison der Bundesliga erstmals (0:1 in Runde 20 gegen den WAC) – nur in den Saisonen 1984/85 (in den ersten 10) und 2018/19 (in den ersten 11) blieb der LASK zu Beginn einer Saison länger zuhause ungeschlagen. Zwei BL-Heimniederlagen in Folge kassierte der LASK zuletzt im Oktober 2022.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 25 Auswärtsspielen ungeschlagen und baut den Bundesliga-Rekord damit weiter aus, die letzte Niederlage in der Fremde setzte es für Salzburg im Juli 2022 gegen den SK Sturm Graz (1:2).

Letztes Duell:

LASK 2:3 Salzburg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 125 (35 Siege LASK, 43 Remis, 45 Siege Salzburg)

Verletzt: Wiesinger, Letard, Ljubic, Renner, Mustapha / Baidoo, Nene, Morgalla, Sucic, Ulmer

Gesperrt: Niemand / Konate

Gefährdet: Talovierov, Jovicic / Niemand

Nächstes Spiel:

Wolfsberger AC – SCR Altach

Sonntag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Einen höchst bitteren Nachmittag erlebte der Wolfsberger AC am vergangenen Sonntag, wo für die Wölfe klar wurde, dass man dieses Jahr nicht an der Meistergruppe teilnehmen wird. Grund dafür war eine deutliche 0:4-Niederlage beim SK Sturm, die höher ausfiel, als es das Spiel hergegeben hätte. Allerdings war man auch in der Offensive insgesamt zu harmlos, um einen Sieg aus Graz mitnehmen zu können. Daher geht es für die Kärntner nun darum, vor der Punkteteilung die Ausgangsposition in der Qualifikationsgruppe noch zu verbessern, um am besten direkt an der Spitze starten zu können.

Für den SCR Altach stand schon länger fest, dass man in der Qualifikationsgruppe landen wird. Viel mehr im Fokus steht bei den Vorarlbergern der Kampf gegen die eigene Unserie, holte man doch aus den letzten zwölf Spielen nur einen (!) einzigen Sieg – und das gegen den Tabellenletzten Lustenau. Allerdings zeigte man zuletzt bessere Leistungen und hätte sich sowohl gegen Hartberg, als auch gegen den LASK drei Punkte verdient gehabt – es fehlte aber in den entscheidenden Momenten das letzte Quäntchen Glück. Vielleicht kommt dieses im Auswärtsspiel beim WAC zurück und man sammelt für den Abstiegskampf nochmal wichtige Punkte und Selbstvertrauen.

Fakten

– Der SCR Altach und der WAC trennten sich in der Bundesliga sechsmal torlos. So häufig trennten sich die beiden Teams jeweils von keinem anderen Team in der Bundesliga mit einem torlosen Remis. In den letzten beiden BL-Duellen fiel jeweils kein Tor.

– Der WAC ist in der Bundesliga seit drei Spielen gegen den SCR Altach ungeschlagen (1S 2U) – nie länger. In den letzten drei BL-Spielen gegen die Altacher kassierte der WAC kein Gegentor – erstmals so oft in Folge.

– Der WAC gewann fünf der ersten 10 Heimspiele in dieser Saison der Bundesliga – nur 2021/22 mehr zu diesem Zeitpunkt (6). Die Kärntner gewannen drei der letzten vier BL-Heimspiele (1N) und erzielte in diesen vier Spielen neun Tore. Seit Anfang November 2023 gewann nur der FC Red Bull Salzburg mehr BL-Heimspiele (4 von 5) und erzielte mehr Tore (13 in 5 Heimspielen) als der WAC.

– Der SCR Altach blieb in sechs der ersten 21 Spiele dieser Saison der Bundesliga ohne Gegentor und damit bereits jetzt so oft wie in der gesamten vergangenen BL-Saison (in 32 Spielen). Die Altacher kassierten 29 Gegentore in den ersten 21 BL-Spielen – so wenige wie zuletzt 2017/18 (28).

– SCR Altach-Trainer Joachim Standfest beendete im Sommer 2017 seine Spielerkarriere beim WAC, für den er 126 Spiele in der Bundesliga bestritt (6 Tore). Sein letztes BL-Tor erzielte er am 7. Mai 2016 für den WAC gegen den SCR Altach (1:1).

Letztes Duell:

Altach 0:0 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:Spiele insgesamt: 29 (10 Siege WAC, 8 Remis, 11 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Niemand / Prietl

Gesperrt: Altunashvili / Niemand

Gefährdet: Veratschnig, Baumgartner, Boakye / Bähre, Jäger, Gugganig

Nächstes Spiel:

SC Austria Lustenau – FC Blau-Weiß Linz

Sonntag 17:00, ImmoAgentur Stadion, Schiedsrichter: Harald Lechner

Der SC Austria Lustenau setzte ein kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf und hatte den großen SK Rapid am Rande einer Niederlage im eigenen Stadion. Der Tabellenletzte legte einen beherzten Auftritt in der Bundeshauptstadt hin, ging in Hütteldorf sogar in Führung und litt unter einer unglücklichen Schiedsrichterentscheidung, die die Chance auf einen vollen Erfolg zunichtemachte. Nichtsdestotrotz können die Vorarlberger erhobenen Hauptes aus diesem Spiel gehen und Selbstvertrauen daraus mitnehmen, zeigte man doch die Konkurrenzfähigkeit. Nun geht es für die Lustenauer darum, im abschließenden Spiel des Grunddurchgangs vor der Punkteteilung nochmal wichtige Punkte zu sammeln, um den Abstand aufs rettende Ufer so klein wie möglich zu halten.

Der FC Blau-Weiß Linz dagegen befindet sich aktuell in einem Negativlauf und nicht nur, dass man seit dem Frühjahrsbeginn auf einen Sieg wartet, sondern insgesamt schon seit sieben Ligaspielen. Zuletzt lieferte man der Wiener Austria zwar einen harten Fight ab und egalisierte einen zwischenzeitlichen Rückstand, letztlich spielte man sich insgesamt zu wenige zwingende Chancen heraus, um einen Punktegewinn einzufahren. Daher geht es für den Aufsteiger nun darum, vor der Punkteteilung wichtige Punkte gegen Lustenau zu sammeln, um den Abstand zum Tabellenende zu vergrößern.

Fakten

– Der FC Blau Weiß Linz ist seit sechs Pflichtspielduellen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (4S 2U) – erstmals so lange. Im einzigen Duell in der Bundesliga trennten sich die beiden Teams im Hinspiel 0:0 – Lustenaus einziges torloses Remis in dieser BL-Saison.

– Der FC Blau Weiß Linz gewann die letzten zwei Auswärts-Pflichtspiele gegen den SC Austria Lustenau und holte dabei so viele Siege wie in den ersten 10 Duellen bei den Lustenauern zusammen. Lustenau blieb zuletzt zweimal in Folge daheim gegen die Linzer torlos, in den ersten 10 Heimspielen zusammen nur einmal.

– Der SC Austria Lustenau holte in der Bundesliga in den vier Spielen unter Andreas Heraf vier Punkte – mehr als in den ersten 17 Saisonspielen unter Markus Mader und Alexander Schneider zusammen (3).

– Der SC Austria Lustenau hat mit 75 Hohen Ballgewinnen (innerhalb von 40 Meter vor dem gegnerischen Tor) die wenigsten in dieser Saison der Bundesliga, der FC Blau Weiß Linz mit 124 die zweitwenigsten. Beide Teams trafen je einmal nach einem „High Turnover“ – nur der SK Rapid in dieser BL-Saison nicht.

– Der SC Austria Lustenau ließ in dieser Saison der Bundesliga mit 15,6 gegnerischen Pässen pro Defensivaktion im gegnerischen 3/5 des Platzes (PPDA) die meisten zu, der FC Blau Weiß Linz mit 14,0 die zweitmeisten. Die Gegner von Blau Weiß Linz spielten gesamt mit 8.291 Pässen die meisten, Lustenaus Gegner mit 7.630 Pässen die zweitmeisten.

Letztes Duell:

BW Linz 0:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 1 (1 Remis)

Verletzt/Angeschlagen: Surdanovic, Devisate / Haudum

Gesperrt: Grabherr / Mensah

Gefährdet: Rhein, Schierl / Koch, Strauss

Nächstes Spiel:

FK Austria Wien – WSG Tirol

Sonntag 17:00, Generali Arena, Schiedsrichter: Jakob Semmler

Im Lager des FK Austria Wien hätten wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht mehr damit gerechnet, dass man am letzten Spieltag noch gute Chancen auf die Qualifikation der Meistergruppe hätte. Ausschlaggebend dafür war nicht nur der eigene Auswärtserfolg bei BW Linz, den man sich hart erkämpfte, sondern auch die optimalen Resultate in den Parallelspielen, die fast alle zu den eigenen Gunsten ausgingen. Allerdings hat man es nach wie vor nicht in der Hand und muss erstmal die Hausaufgaben erledigen, um dann auf den Ausgang der Partie zwischen Klagenfurt und Rapid zu blicken. Verlassen können sich die Violetten auf die eigenen Fans, die zahlreich erscheinen und für ein ausverkauftes Stadion sorgen werden in der Hoffnung, die eigene Mannschaft gegen die WSG siegen zu sehen.

Ein Lebenszeichen gab es am vergangenen Wochenende von der WSG Tirol, die sich im Kampf um den Klassenerhalt zurückmeldete. Nachdem man neun der letzten zehn Spiele allesamt verlor und die Bedrohung vorherrschte, dass man in den Keller abrutscht, feierten die Tiroler den Befreiungsschlag gegen den TSV Hartberg und siegten hochverdient mit 1:0. Dabei profitierte man auch von einer Roten Karte des Gegners, was die Sache deutlich erleichterte. Unter der Woche platzte dann allerdings eine Bombe bei den Wattenern, denn Trainer-Urgestein Thomas Silberberger hört im Sommer auf und müssen sich die Tiroler nach elf Jahren einen neuen Trainer suchen. Daher darf man gespannt sein, wie die eigenen Spieler diese Nachricht aufgenommen haben und ob dies einen positiven oder negativen Effekt haben wird.

Fakten

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit neun Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (5S 4U) – von den aktuellen Bundesligisten gegen kein anderes Team so lange. Die WSG Tirol gewann nur die ersten zwei BL-Spiele gegen die Wiener Austria und ist seither sieglos.

– Der FK Austria Wien traf in in der Bundesliga in 10 der 11 Spiele gegen die WSG Tirol immer und blieb nur am 6. November 2022 torlos (0:0 A). Der FK Austria Wien erzielte jeden der 16 BL-Treffer gegen die WSG Tirol aus dem laufenden Spiel heraus und von innerhalb des Strafraums.

– Der FK Austria Wien holte aus den 10 Spielen der Rückrunde 18 Punkte (wie Sturm und Rapid) – nur der FC Red Bull Salzburg (24) in der Rückrunde dieser Saison der Bundesliga Die WSG Tirol kassierte in der Rückrunde sieben Niederlagen – nur der SC Austria Lustenau (8) mehr.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit neun Heimspielen ungeschlagen (4S 5U) – erstmals so lange seit einer Serie von 12 Heimspielen ohne Niederlage von April bis Oktober 2021. Nur eine Niederlage in den ersten 10 BL-Heimspielen gab es zuletzt 2011/12.

– Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga zwei ihrer letzten fünf Spiele (3N) und feierte dabei genauso viele Siege wie in den ersten 16 BL-Spielen dieser Saison zusammen. Beim 1:0-Sieg gegen den TSV Hartberg beendete die WSG ihren Negativ-Klubrekord von 28 BL-Spielen in Folge mit Gegentor.

Letztes Duell:

WSG 0:2 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 17 (10 Siege Austria, 4 Remis, 3 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Raguz, El Sheiwi, Wustinger, Asllani, Martins, Potzmann, Polster, Huskovic / Oswald, Müller

Gesperrt: Niemand / Taferner

Gefährdet: Gruber, Galvao / Üstündag, Kronberger

Nächstes Spiel:

TSV Hartberg – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Profertil Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Für den TSV Hartberg wird die Frühjahrssaison zur reinsten Zitterpartie und kurz vor der Ziellinie tun sich die Steirer unheimlich schwer. Am vergangenen Spieltag bei der WSG Tirol hätte man die Qualifikation an der Meistergruppe fixieren können, jedoch heimste man sich eine Rote Karte ein und verlor stattdessen das Spiel gegen die abstiegsbedrohten Wattener mit 0:1. Nun steht die deutlich schwierigere Aufgabe für die Hartberger auf dem Programm, kommt doch mit dem SK Sturm die wohl aktuell beste Mannschaft der Liga angereist. Allerdings stehen die Chancen dennoch nicht schlecht, dass man selbst bei einer Niederlage dabei ist, allerdings sollte man das Glück hier nicht überstrapazieren und lieber auf einen Punktegewinn hinarbeiten.

Der SK Sturm ist in der Liga aktuell das Maß aller Dinge, auch wenn man nach wie vor nur knapp hinter Salzburg auf dem zweiten Platz steht. Das demonstrierte man zuletzt gegen den WAC, als man die Kärntner mit einem 4:0 aus der heimischen Arena schoss. Daher konnte man mit viel Selbstvertrauen in das Europacup-Duell gegen den OSC Lille gehen, wo man allerdings schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt wurde. Die Franzosen waren eine Nummer zu groß für die Steirer und man verlor letztlich verdient mit 0:3. Doch nicht nur das, mit Offensivspieler Sarkaria verlor man auch einen Leistungsträger, der mit einem Knöchelbruch wohl in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Nun gilt es für die Liga alle Kräfte zu bündeln, um vor der Punkteteilung an Salzburg dran zu bleiben und eventuell hat man ja sogar die Chance, noch die Tabellenführung zu übernehmen.

Fakten

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga erstmals seit vier Duellen gegen den TSV Hartberg ungeschlagen (3S 1U). Zudem feierten die Grazer zum zweiten Mal nach 2019/20 zwei BL-Siege in Folge gegen die Oststeirer.

– Der SK Sturm Graz verlor nur zwei der ersten 21 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – so wenige Niederlagen waren es für die Grazer zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison zuvor nur 2022/23 (2) und 1997/98 (1).

– Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga in fünf der letzten sechs Heimspiele ohne Gegentor sowie erstmals in drei BL-Heimspielen in Folge. Die Oststeirer holten aus den letzten sieben BL-Heimspielen 17 Punkte und damit so viele wie kein anderer Klub aus seinen letzten sieben BL-Heimspielen in dieser Saison.

– Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga in 20 Auswärtsspielen in Folge – erstmals. Ohne Treffer auf fremden Geläuf blieben die Grazer zuletzt am 22. Oktober 2022 beim 0:0 in Salzburg. In mehr BL-Auswärtsspielen in Folge in der 50-jährigen BL-Historie trafen nur der LASK (27 von November 2018 bis September 2020) sowie Salzburg (24 von November 2012 bis März 2014) und abermals der FC Red Bull Salzburg (28 von März 2022 bis November 2023).

– Der SK Sturm Graz erzielte 17 Tore nach Standardsituationen und davon 10 Tore nach Ecken – jeweiliger Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der TSV Hartberg kassierte allerdings erst drei Gegentore nach Standardsiuationen – so wenige wie kein anderes Team und ist in dieser Saison als einziges Team noch ohne Gegentor nach Ecken.

Letztes Duell:

Sturm 2:1 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 13 (4 Siege Hartberg, 2 Remis, 7 Siege Sturm‘

Verletzt/Angeschlagen: Ehmann / Borkovic, Jatta, Prass, Scherpen, Sarkaria‘

Gesperrt: Frieser / Gorenc-Stankovic

Gefährdet: Avdijaj, Diakite, Sangare / Niemand

Nächstes Spiel:

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid

Sonntag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Stefan Ebner

Das wohl brisanteste Spiel dieser Runde findet am wunderschönen Wörthersee statt, wo der Tabellenvierte den Tabellensechsten zum Duell um die Meistergruppe empfängt. Für beide heißt es dabei verlieren verboten, verpasst man wohl in dem Fall die Meistergruppe, sofern die Wiener Austria einen Sieg holt. Die Klagenfurter schleppen sich die letzten Wochen ebenfalls über die Ziellinie und verpassten es mehrmals, den Sack zuzumachen. Das liegt aber auch an der dünnen Personaldecke, fallen doch vor allem in der Offensive zahlreiche Spieler aus und macht sich das bemerkbar. Das wird gegen Rapid nicht anders sein und daher darf man gespannt sein, wie die Klagenfurter das Spiel anlegen werden in dem Wissen, dass man mit einem Remis in der Meistergruppe ist und den Klassenerhalt geschafft hätte.

Auf der anderen Seite ging es beim SK Rapid eher abseits des Feldes turbulent zu und übertrug sich das scheinbar auch auf das Spielfeld. Am vergangenen Wochenende leistete man sich nach dem Derbysieg auch einen sportlichen Patzer und kam gegen den Tabellenletzten Austria Lustenau nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Die schlechten Nachrichten folgten aber am Tag danach, sperrte doch der Senat der Liga mit Hofmann, Schick, Burgstaller und Grüll gleich vier Akteure und fällt mit Kongolo auch der fünfte nach seinem Platzverweis zusätzlich aus. Daher werden die Hütteldorfer mit einer Rumpfmannschaft die Reise antreten und hoffen, den nötigen Punkt einzufahren, um die Teilnahme an der Meistergruppe zu fixieren.

Fakten

– Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga die letzten beiden Spiele gegen den SK Rapid und damit mehr als von den ersten sieben BL-Duellen gegen die Hütteldorfer (1S 2U 4N).

– Der SK Rapid holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten 21 Spielen 32 Punkte und damit um einen Punkt weniger als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (damals 33). Zwei sieglose BL-Spiele in Folge gab es für die Hütteldorfer in dieser BL-Saison zuletzt in Runde 11 (2:3 gegen Klagenfurt) und Runde 12 (3:3 gegen den LASK).

– Der SK Rapid ist in der Bundesliga seit vier Spielen ungeschlagen (2S 2U) – so lange wie in dieser Saison zuvor nur von Runde 7 bis Runde 10 (1S 3U). Fünf ungeschlagenen BL-Spiele in Folge gelangen Rapid innerhalb einer BL-Saison zuletzt im Februar/März 2022 (3S 2U – u.a. durch 2 Siege gegen Klagenfurt, 3:0 H, 3:1 A).

– Der SK Austria Klagenfurt ist in der Bundesliga seit drei Heimspielen ungeschlagen (1S 2U) – nie länger in dieser BL-Saison. Zwei BL-Heimsiege in Folge gelangen Klagenfurt zuletzt im März 2023 (3:0 gegen den SCR Altach und 1:0 gegen den TSV Hartberg).

– Der SK Rapid holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten 10 Auswärtsspielen 18 Punkte und erzielte dabei 18 Tore – seit der Ligareform jeweils nur 2019/20 mehr (23 Punkte und 25 Tore). Die Hütteldorfer kassierten nur sechs Gegentore nach 10 Auswärtsspielen – in der 3-Punkte-Ära nie weniger (zuvor nur 2012/13 auch 6).

Letztes Duell:

Rapid 2:3 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 9 (3 Siege Klagenfurt, 2 Remis, 4 Siege Rapid)Verletzt/Angeschlagen: Soto, Karweina, Arweiler, Straudi, Jaritz / Cvetkovic,Schick, Baljicz, Strunz, Gartler, Galle

Gesperrt: Niemand / Kongolo, Grüll, Burgstaller, Schick, Hofmann

Gefährdet: Karweina, Mahrer, Djoric / Seidl, Hofmann, Kasanwirjo, Kerschbaum, Grgic

Nächstes Spiel: