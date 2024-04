Faktencheck zur 29. Bundesliga-Runde 2023/24

Die 29. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitag,...

Die 29. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige interessante Begegnungen mit sich. Den Auftakt gibt es bereits am Freitag, wo der FK Austria Wien und SCR Altach nach ihren Niederlagen am letzten Spieltag auf Wiedergutmachung aus sind. Am Samstag kommt es dann zum Spiel der letzten Chance für den Tabellenletzten Austria Lustenau, wenn man auf die WSG Tirol trifft, ehe am Sonntag der Showdown um die Meisterschaft zwischen Salzburg und dem SK Sturm auf dem Programm steht.

FK Austria Wien – SCR Altach

Freitag 19:30, Generali Arena, Schiedsrichter: Jakob Semler

Eine absolut indiskutable Leistung zeigte die Wiener Austria unter der Woche im Gastspiel bei der WSG, die viele Anhänger und Beobachter sprachlos zurücklässt. Ohne jeglichen Biss und Intensität mühte man sich die gesamte Spielzeit und kam nur zu einer einzigen richtigen Torchance, um dann auch noch aufgrund eines höchst fragwürdigen Elfmeters in der Schlussphase zu verlieren. Nun haben die Violetten einiges Wiedergutzumachen und sind gefragt, ihr wahres Gesicht gegen den SCR Altach zu zeigen, denn sonst könnte es im Kampf um den Gewinn der Qualifikationsgruppe doch noch spannend werden. Positiv für die Wiener ist, dass mit Handl und Galvao wohl zwei wichtige Stützen wieder in die Mannschaft zurückkehren werden.

Der SCR Altach auf der anderen Seite ereilte ein recht ähnliches Schicksal, verlor man doch in der Schlussphase gegen den Tabellenvorletzten BW Linz aufgrund eines Elfmeters mit 1:2. Damit verpassten die Vorarlberger die Möglichkeit, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen und das Mindestziel frühzeitig zu fixieren. Nun ist man wieder auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht und es ist gefragt, in den nächsten Runden zu punkten, um nicht doch noch mal Spannung im Abstiegskampf aufkommen zu lassen, sofern der Lokalrivale Lustenau anfängt zu Dreier einzufahren. Es ist aber trotzdem wahrscheinlich, dass wir die Altacher auch in der kommenden Saison in der Bundesliga sehen werden.

Fakten

– Der SCR Altach gewann in der Bundesliga 16 Spiele gegen den FK Austria Wien (darunter in der 8. Runde mit 2-1) – Klubrekord. Altach erzielte gegen die Wiener Austria 54 BL-Tore – so viele wie gegen kein anderes Team.

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen den SCR Altach seit sechs Spielen ungeschlagen – so lange wie zuvor nur in den ersten neun BL-Heimspielen von 2006 bis 2015.

– Der FK Austria Wien ist seit 13 Heimspielen ungeschlagen (6S 7U) – länger zuletzt von November 2008 bis Februar 2010 (damals sogar 21 Spiele). Die einzige Heimniederlage in dieser BL-Saison war das 0:3 beim SK Sturm Graz in der 1. Runde.

– Der FK Austria Wien kassierte nur eine Niederlage in den ersten 14 Heimspielen dieser Saison der Bundesliga – so wenige wie zuletzt 2009/10 zum Vergleichszeitpunkt. Die Wiener Austria kassierte in den ersten 14 Heimspielen dieser BL-Saison acht Gegentore – so wenige wie zuletzt 2004/05 zum Vergleichszeitpunkt.

– Der SCR Altach erzielte in dieser Saison der Bundesliga 50% der Tore nach Standards (11 von 22) – der höchste Anteil. Vier der fünf Tore in der Gruppenphase erzielten die Altacher nach Standards, ebenso drei der vier Saisontore gegen den FK Austria Wien.

Letztes Duell:

Altach 1:1 Austria

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 45 (21 Siege Austria, 8 Remis, 16 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: El Sheiwi, Raguz, Wustinger, Holland, Pazourek, Potzmann

Gesperrt: Guenouche / Reiner

Gefährdet: Handl / Koller, Demaku

Nächstes Spiel: Lustenau-Austria / Altach-WAC

WSG Tirol – SC Austria Lustenau

Samstag 17:00, Tivoli Stadion, Schiedsrichter: Josef Spurny

Die WSG Tirol steht das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt bevor und man muss nur noch einen einzigen Punkt holen, um das Saisonziel bereits drei Runden vor Schluss vorzeitig zu fixieren. Das hätte man sich vor Beginn der Qualifikationsgruppe wohl nicht erträumen können, doch man sammelte eifrig Punkte und brachte sich so in eine komfortable Position. Unter der Woche schlug man im Heimspiel dank eines schmeichelhaften Elfmeters die Austria mit 1:0 und machte nicht nur einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, sondern beendete auch eine lange Negativserie gegen die Wiener. Nun geht es im direkten Duell gegen den Tabellenletzten Lustenau und holt man den nötigen Punkt, könnte man im Anschluss ordentlich feiern.

In eine nahezu aussichtslose Situation hat sich der SC Austria Lustenau manövriert und der Abstieg aus der Bundesliga rückt immer näher. Im Heimspiel gegen den WAC musste man sich zuletzt geschlagen geben, während gleichzeitig der direkte Konkurrent BW Linz drei Punkte holen konnte. Damit weißen die Vorarlberger nun schon einen acht (!) Zähler Rückstand auf das rettende Ufer auf, bei nur noch vier verbleibenden Spielen. Das bedeutet für die Lustenauer, dass nur noch Siege zählen, was aber angesichts von nur zwei Saisonsiegen unwahrscheinlich erscheint. Daher steigt für die Austria das erste Finale an diesem Samstag und eine Niederlage würde wohl den Abstieg de facto besiegeln.

Fakten

– In den sieben Duellen der beiden Teams in der Bundesliga ging jeweils jene Mannschaft als Sieger vom Platz, die das 1:0 erzielte, obwohl in fünf dieser sieben Duelle beide Teams trafen (4 WSG-Tirol- und 3 Austria-Lustenau-Siege).

– Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga zwei der drei Heimspiele gegen den SC Austria Lustenau (1S) und blieb in den letzten beiden Heimspielen torlos. Der 2:0-Auswärtserfolg der Lustenauer in der 18. Runde war nicht nur der erste Sieg unter Andreas Heraf (im ersten Spiel als Lustenau-Trainer), sondern auch der erste BL-Saisonsieg des SC Austria Lustenau.

– Der SC Austria Lustenau kann bei einer Niederlage gegen die WSG Tirol und Punktgewinn des SCR Altach beim FK Austria Wien sowie des FC Blau Weiß Linz im Auswärtsspiel beim WAC bereits nach dem 29. Spieltag als Absteiger feststehen. Da sowohl bei Altach als auch Blau Weiß Linz bei der Punktehalbierung nach dem Grunddurchgang abgerundet wurde, bei Lustenau nicht.

– Die WSG Tirol ist in der Bundesliga seit vier Heimspielen ungeschlagen (3S 1U) – erstmals in dieser Saison und zuletzt im April/Mai 2022 so lange (damals 4 Siege, inkl. Playoff-Halbfinale). Die WSG gewann zuletzt zwei BL-Heimspiele in Folge – wie zuletzt im April/Mai 2022.

– Der SC Austria Lustenau spielte zuletzt in der Bundesliga in vier Auswärtsspielen in Folge unentschieden – erstmals. Unter Andreas Heraf wurde nur eines der sechs BL-Auswärtsspiele verloren (1S 4U); mit 0:7 beim FC Red Bull Salzburg im Februar. Weiters verlor Lustenau keines seiner acht Auswärtsspiele in der Qualifikationsgruppe (2S 6U) – seit der Ligareform absolvierte kein anderes Team so viele Gastspiele in der Qualifikationsgruppe, ohne jemals zu verlieren.

Letztes Duell:

Lustenau 1:2 WSG

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 7 (4 Siege WSG, 3 Siege Lustenau)

Verletzt/Angeschlagen: Oswald, Stumberger / Maak, Devisate, Meisl, Grujicic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Bacher / Bobzien, Matheus Lins, Grabher

Nächstes Spiel: BW Linz-WSG / Lustenau-Austria

Wolfsberger AC – FC Blau-Weiß Linz

Samstag 17:00, Lavanttal Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Den lang ersehnten Befreiungsschlag gelang dem Wolfsberger AC unter der Woche im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Lustenau, mit dem man endlich auf die Siegerstraße zurückkehrte. In einem umkämpften Spiel, welches in beide Richtungen hätte ausgehen können, setzten die Kärntner den „Lucky-Punch“ und Offensivspieler Ballo sicherte mit seinem Traumtor die drei Punkte für die Wölfe. Diese waren unheimlich wichtig, ist man damit wieder auf die Wiener Austria näher gerückt und hat sich im Kampf um den Gewinn der Qualifikationsgruppe zurückgemeldet. Nun müssen die Wolfsberger allerdings nachlegen und am besten den nächsten Sieg einfahren.

Nicht nur dem WAC gelang der lang ersehnte Befreiungsschlag, auch der FC Blau-Weiß Linz vermochte es, die längste Negativserie in der Liga endlich zu beenden. Nachdem man seit Anfang November keinen Sieg mehr einfahren konnte, gelang unter der Woche im Heimspiel gegen Altach kurz vor Schluss der 2:1 Siegestreffer, der dementsprechend umjubelt und gefeiert wurde. Damit haben die Linzer einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt getätigt und hoffen nun, mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen einen weiteren Sieg in Kärnten nachlegen zu können, um das Momentum auszunutzen.

Fakten

– Der WAC und der FC Blau Weiß Linz trafen bisher in acht Pflichtspielen aufeinander (oberhalb der Regionalliga) – vier Siege WAC, zwei Siege BWL und zwei Remis. In Heimspielen ist der WAC gegen Blau Weiß ohne Punkteverlust (3S – davon 2 in der 2. Liga).

– Der WAC verlor in der Bundesliga nur eines der letzten acht Spiele gegen Mannschaften aus Oberösterreich (5S 2U), in der 12. Runde der laufenden Saison beim kommenden Gegner FC Blau Weiß Linz (0:2) – das einzige der letzten acht BL-Spiele gegen Mannschaften aus Oberösterreich mit mehr als einem Gegentor.

– Der FC Blau Weiß Linz gewann durch den 2:1-Heimsieg gegen den SCR Altach nach zuvor 13 sieglosen BL-Spielen (7U 6N) erstmals wieder seit dem Linzer-Derby gegen den LASK in der 14. Runde Mitte November ein Spiel in der Bundesliga. Zwei BL-Siege in Folge gelangen Blau Weiß in der noch jungen Klubhistorie nie.

– Der FC Blau Weiß Linz verlor in der Bundesliga nur eines seiner sechs BL-Spiele in der Qualifikationsgruppe (1S 4U) – mit 1:2 auswärts bei der WSG Tirol in der 26. Runde. Allerdings verlor in dieser Saison in der Qualifikationsgruppe nur der SC Austria Lustenau (3) mehr als ein Spiel.

– Thierno Ballo (10 Tore) und Augustine Boakye (7 Tore) erzielten zusammen mehr als die Hälfte der Tore des WAC in dieser Saison der Bundesliga (33). Ballo erzielte in 169 Minuten gegen den FC Blau Weiß Linz zwei Tore (im Schnitt alle 84,5 Minuten) – nur gegen die WSG Tirol (68) hat er einen besseren Minuten/Tor-Schnitt.

Letztes Duell:

BW Linz 0:0 WAC

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 3 (1 Sieg WAC, 1 Remis, 1 Sieg BW Linz)

Verletzt/Angeschlagen: Zimmermann / Koch, Joao Luiz

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Zimmermann, Ibertsberger / Haudum, Noß

Nächstes Spiel: Altach-WAC / BW Linz-WSG

LASK – SK Rapid

Sonntag 14:30, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Christopher Jäger

Revanche üben konnte am vergangenen Spieltag der LASK und dabei enorm wichtige drei Punkte einfahren. Im Gastspiel beim Angstgegner TSV Hartberg setzten sich die Oberösterreicher mit einem Last-Minute Treffer im letzten Moment mit 2:1 durch und beendeten damit die lange Durststrecke gegen die Steirer, die mehr als vier Jahre anhielt. Dabei machte man sich das Leben schwerer als überhaupt nötig, war man über die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft und vergab viele hochkarätige Chancen. Mit dem Sieg konnte man nun den dritten Platz absichern und hat nun bereits fünf Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner Rapid. Daher sollte in erster Linie das Ziel lauten, gegen die Wiener nicht zu verlieren, dann sieht es gut für die Linzer aus.

Beim SK Rapid liefen die letzten Spiele nicht nach Wunsch, hat man die letzten vier Spieltage in der Liga keinen Sieg einfahren können. Unter der Woche ging auch das zweite Duell gegen den SK Sturm mit 1:3 verloren, wobei man hier ersatzgeschwächt gegen die formstarken Grazer antreten musste und es eine schwierige Aufgabe war. Nun müssen die Hütteldorfer danach trachten, nicht zu sehr den Fokus auf das Cupfinale zu legen, sondern in der Liga wieder Siege einzufahren, hat man doch nun ein weiteres Endspiel gegen den LASK vor der Brust, bei dem eine Niederlage eventuell fatale Folgen im Kampf um den dritten Tabellenplatz hätte. Bei Grgic, Kongolo und Burgstaller wird es vor dem Spiel eine Risikoabwägung geben, ob sich Einsätze ausgehen, oder im Hinblick auf das Cup-Finale zu riskant sind. Querfeld könnte auch in den Kader rücken.

Fakten

– Das LASK ist in der Bundesliga erstmals seit 1981 bis 1983 fünf Duellen in Folge gegen den SK Rapid ungeschlagen (1S 4U) – länger nur von 1979 bis 1981 (7 Spiele).

– Der LASK ist in der Bundesliga seit fünf Heimspielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (2S 3U), so lange wie in der Bundesliga zuletzt von 1996 bis 1998 (damals auch 5 Spiele). Die letzte Heimniederlage gegen die Hütteldorfer setzte es für die Linzer Athletiker im Jänner 2021 unter Dominik Thalhammer (1:2).

– Der LASK gewann sechs seiner letzten acht Heimspiele in der Meistergruppe der Bundesliga, die einzigen Niederlagen in diesem Zeitraum setzte es für die Linzer Athletiker im Mai 2023 gegen den FC Red Bull Salzburg (0:1) und in der 27. Runde gegen den TSV Hartberg (1:3). In den letzten 10 Meistergruppen-Heimspielen blieb der LASK nur beim 0:1 gegen Salzburg torlos und erzielte insgesamt 22 Tore.

– Der SK Rapid gewann in der Bundesliga nur eines seiner letzten 12 Auswärtsspiele in der Meistergruppe (2U 9N), diesen Sieg feierte der SK Rapid jedoch in der 24. Runde der laufenden Saison gegen TSV Hartberg (3:0). In den letzten 20 Gastspielen in der Meistergruppe spielte Rapid nur bei jenem 3:0 gegen Hartberg zu null.

– Der SK Rapid erzielte fünf Tore in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte – nur der LASK traf in dieser Saison der Bundesliga häufiger nach der 90. Spielminute (7-mal). Vier der acht Treffer in den drei Saisonduellen wurden in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielte – je zwei von beiden Teams.

Letztes Duell:

Rapid 0:0 LASK

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 159 (36 Siege LASK, 38 Remis, 89 Siege Rapid)

Verletzt/Angeschlagen: Zulj, Wiesinger, Renner, Ljubic, Mustapha / Gale, Schick, Querfeld, Kongolo, Dursun, Grgic, Strunz, Moormann

Gesperrt: Ziereis / Auer

Gefährdet: Ljubicic, Bello, Jovicic, Horvath / Lang

Nächstes Spiel: Klagenfurt-LASK / Rapid-Salzburg

TSV Hartberg – SK Austria Klagenfurt

Sonntag 14:30, Profertil Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

„Wie gewonnen, so zerronnen“, das beschreibt wohl die aktuelle Gemütslage des TSV Hartberg. Nachdem man einen tollen 3:1 Erfolg in Linz feierte, folgte die kalte Dusche beim Rückspiel gegen den LASK, wo man nicht auf das Leistungsniveau kam und zu allem Überdruss auch noch in der Nachspielzeit das 1:2 kassierte und somit als Verlierer vom Platz ging. Damit ist auch die Hoffnung auf den dritten Platz in weite Ferne gerückt und geht es jetzt nur noch um die Teilnahme ans internationale Geschäft. Daher wird das direkte Duell gegen Klagenfurt von entscheidender Bedeutung sein, könnte dem Verlierer im schlimmsten Fall der sechste Tabellenplatz drohen.

Ganz anders dagegen die Gemütslage beim SK Austria Klagenfurt, wo man wohl aktuell auf Wolke 7 schwebt. Nachdem man gegen Liga-Krösus Salzburg zur Halbzeit bereits mit 0:2 zurücklag und es so schien, als hätte man keine Chance, folgte im zweiten Durchgang ein Gala-Auftritt, den man in der Form schon lange nicht mehr sah. Den Rückstand drehte man schlussendlich in einen 4:2-Erfolg und der überragende Mann war dabei Andy Irving, der einen lupenreinen Hattrick schnürte. Mit diesen drei Punkten meldete man sich zurück im Kampf um einen internationalen Startplatz und hätte nun die Chance, mit einem weiteren Sieg gegen Hartberg die Steirer zu überholen und eventuell sogar auf den vierten Platz weiter vorzurücken.

Fakten

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga keines seiner sieben BL-Spiele gegen den SK Austria Klagenfurt (2U 5N) – nur gegen den FC Red Bull Salzburg absolvierten die Oststeirer noch mehr Spiele, ohne jemals zu gewinnen (15). Die Klagenfurter traten seit dem BL-Aufstieg gegen kein Team so oft an, ohne jemals zu verlieren.

– Der SK Austria Klagenfurt punktete in 21 der 28 Spiele in dieser Saison der Bundesliga (9S 12U) – erstmals so oft in einer gesamten BL-Saison, in der Vorsaison punkteten die Kärntner nur in 14 der ersten 28 Spiele.

– Der SK Austria Klagenfurt feierte beim 4:3 gegen den FC Red Bull Salzburg im 26. Spiel in der Meistergruppe den vierten Sieg, zwei Siege in Folge feierte der SKA in der Meistergruppe noch nie. Die Klagenfurter verloren nur eines ihrer letzten vier Meistergruppenspiele (1S 2U) – mit 2-4 gegen Red Bull Salzburg in der 27. Runde.

– Austria Klagenfurts Andy Irving erzielte beim 4-3 gegen den FC Red Bull Salzburg im 56. BL-Spiel seinen ersten Dreierpack und ist nach Markus Pink gegen Altach im September 2022 der zweite SKA-Spieler, dem in einem BL-Spiel drei Tore gelangen. Gegen Hartberg erzielte der Schotte in fünf BL-Spielen drei Tore.

– Hartberg-Trainer Markus Schopp bestreitet gegen den SK Austria Klagenfurt sein 150. BL-Spiel als Trainer – als 38. Trainer der 50-jährigen Geschichte der Bundesliga wird Schopp die 150-Spiele-Marke erreichen.

Letztes Duell:

Klagenfurt 2:2 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 7 (2 Remis, 5 Siege Klagenfurt)

Verletzt/Angeschlagen: Wilfinger, Ehmann / Maglica, Straudi, Kujrakovic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Sallinger, Entrup, Avdijaj / Irving, Gkezos, Menzel

Nächstes Spiel: Sturm-Hartberg / Klagenfurt-LASK

FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Nach dem Einstand nach Maß für Interimstrainer Onur Cinel folgte unter der Woche der Paukenschlag, der womöglich große Auswirkungen auf den restlichen Verlauf der Meisterschaft haben könnte. Nachdem man bereits mit 2:0 komfortable führte und eine gute erste Halbzeit gegen Klagenfurt spielte, folgte der völlige Einbruch im zweiten Durchgang und man geriet völlig ins Schwimmen, weshalb man auch verdientermaßen das Spiel letztlich verlor. Durch den gleichzeitigen Sieg von Sturm, ist man nun drei Zähler hinter den Grazern, weshalb dieses direkte Duell einen entscheidenden Charakter einnehmen könnte. Die Bullen müssen quasi gewinnen, um auf die Steirer aufzuschließen, dürfen jedoch nicht verlieren, sonst könnte es das bereits gewesen sein.

Auf der anderen Seite eilt der SK Sturm von Erfolg zu Erfolg, trotz des äußerst knackigen Programms, welches man aktuell zu bewältigen hat. Zuletzt konnte man beide Duelle gegen den SK Rapid für sich entscheiden und damit die Tabellenführung nicht nur übernehmen, sondern sich auch einen Vorsprung von drei Zählern herausarbeiten. Nun steht eine entscheidende Woche für die Grazer bevor und könnte man mit zwei Siegen in den kommenden beiden Spielen gleich zwei Titel quasi fixieren. Es steht also viel auf dem Spiel für die Grazer und man darf gespannt sein, wie man mit dem Druck umgehen wird. Selbstvertrauen sollte Sturm der letzte Auftritt in Salzburg geben, wo man ja bekanntlich mit 4:3 gewann und ins Cupfinale einziehen konnte.

Fakten

– Zum 17. Mal duellieren sich der SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg als Führungsduo in einem Spiel der Bundesliga. Sturm gewann drei dieser Spiele, Salzburg deren neun, bei vier Remis. In den letzten sechs solcher Duelle blieb Salzburg ungeschlagen (3S 3U), allerdings immer als Tabellenführer. Als Salzburg zuletzt als Tabellenzweiter auf den Ersten Sturm traf wurde im November 2017 mit 5:0 gewonnen.

– Der SK Sturm Graz gewann gegen den FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga nur eines der 11 Duelle in der Meistergruppe – am 27. April 2022 ein 2:1-Heimsieg. Die anderen 10 solcher Duelle entschied allesamt der FC Red Bull Salzburg für sich mit 27-8 Toren bei diesen neun Siegen.

– Der SK Sturm Graz gewann 18 der 28 Spiele in dieser Saison der Bundesliga – mehr waren es für die Grazer zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison nur 1997/98 (20). Weiters feierte der SK Sturm erstmals in dieser BL-Saison und erstmals seit März/April 2023 vier BL-Siege in Serie.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga in Heimspielen der Meistergruppe ungeschlagen (22S 6U) und traf in 27 dieser 28 BL-Heimspiele (insgesamt 80 Tore) – nur am 16. April 2023 beim 0:0 gegen den LASK nicht.

– Der SK Sturm Graz gewann neun seiner 14 Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison und bereits jetzt mehr als in der kompletten Vorsaison (8). Die Steirer gewannen jedes der drei Auswärtsspiele in dieser Saison in der Meistergruppe und erzielten dabei immer mindestens drei Tore (insgesamt 10).

Letztes Duell:

Salzburg 3:4 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 211 (79 Siege Salzburg, 53 Remis, 57 Siege Sturm)

Verletzt: Kjaergaard, Capaldo, Ulmer, Morgalla, Bidstrup, Dedic, Fernando / Borkovic, Sarkaria, Scherpen

Gesperrt: Pavlovic / Schnegg

Gefährdet: Gourna, Schlager / Wüthrich

Nächstes Spiel: Rapid-Salzburg / Sturm-Hartberg