GAK nach Sieg in St. Pölten acht Punkte vorn: „So spielt eine Titeltruppe!“

Der GAK gewann das gestrige Topspiel der 2. Liga beim SKN St. Pölten mit 3:1 und liegt nun bereits acht Punkte vor dem großen Titelkonkurrenten. Unter den Fans der Grazer macht sich nach dem effizienten Auftritt Euphorie breit. Wir haben die Reaktionen der Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

ROT BIS IN DEN TOD: „Wennst solche Spiele gewinnst dann…… ich sag’s nicht.“

Feigling10: „Unfassbar! Auch wenn ich oft kritisiere sind wir wahrscheinlich heuer abgeklärter als im Vorjahr. Ein Spitzenspiel haben wir lange nicht mehr gewonnen, auch wenn wir nicht schön spielen.“

RedandWhite02: „Unfassbar, wie kann man dieses Spiel gewinnen. Einfach nur genial… derzeit läuft ja alles für uns… was für ein geiler Abend.“

kreiner: „Heute hat der Fußballgott aber ein bisserl rot getickt, so ehrlich muss man zu sein.“

incredibiles: „Ich bin gerade 10 Jahre gealtert und die Kinder hab ich auch mit meinem Geschrei vorm Fernseher aufgeweckt!“

para: „Unglaublich….eigentlich kippte die Partie und doch kamen wir zurück! Das ist Kaltschnäuzigkeit!“

doncerebro: „Die Umstellung von Messner zur Pause hat uns einige Körner kostet, ab dann sind wir nur mehr hinterhergehechelt. Auch das 5-4-1 hat um nichts besser funktioniert. Nachdem der Schiri auf den Anstoßpunkt gezeigt hat, hab ich schon fix mit null Punkten heute gerechnet. Und es wäre nicht unverdient gewesen. Gottseidank hat Messner dann die richtige Entscheidung getroffen und nochmals umgestellt. Echt geil wie die Jungs es geschafft haben von einer Sekunde auf die andere wieder ins Offensivpressing zu kommen.“

DidiRamuschFußballgott: „Gernot Messner hat einfach menschliche Größe. Gibt vor der Kamera seine missglückte Idee mit der Fünferkette zu und erklärt, dass er sie im Spiel dann auch korrigiert hat; sagt gleichzeitig, dass diese acht Punkte jetzt keine große Bedeutung haben. Das ist einfach ein Mann mit Sachverstand und Rückgrat, der vom Team offenbar respektiert wird und sein Team zu einer unfassbaren Einheit geformt hat.“

Feigling10: „Bravo an Holzhacker und an Rusek, was die beiden gelaufen sind, war unglaublich. Holzhacker wird der neue Linksverteidiger werden, wenn er weiter an sich arbeitet. Der hat alles rausgehauen was nur geht und wenn man sich Holzhacker ansieht, auch die Köpersprache und wenn wir ein Tor machen, dann hat er sich komplett integriert. Der Typ taugt mir Vollgas, aber nicht nur, weil wir heute gewonnen haben, sondern weil er richtig stark gespielt hat – hätte er auch bei einer Niederlage. Was mir an ihm gefällt ist, er sprintet so oft in die Tiefe, geht auch in die Mitte um auszuhelfen und ist dann sofort wieder auf seiner Position. Zudem spielt er saubere Pässe von hinten raus.“

mip: „Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, hatten wir bis jetzt im Jahr 2023 25 Spiele. Davon haben wir 20 gewonnen! Ich bin mit manchen Entscheidungen von Messner auch nicht zufrieden, aber die Statistik spricht aus meiner Sicht Bände. Und dass er heute zugibt, dass seine Umstellung in die Hose gegangen ist, zeigt aus meiner Sicht auch Größe. Danke Gernot Messner. Wir hatten heute Glück, aber auch das muss man sich erarbeiten. Ohne VAR darf so ein Tor niemals gegeben werden, ob der Ball hinter der Linie war, werden wir nie erfahren. Gegen zwei direkte Konkurrenten gewonnen, wenn das nicht eine Ansage ist.“

Inquisitor: „Ich habe ja – bekanntermaßen – ein gewisses Faible für unverdiente Auswärtssiege. Aber: So dramatisch unerwartet war das gar nicht, finde ich. St. Pölten hatte in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz, ok. Paar mehr Chancen vielleicht. Aber außer den zehn Minuten um das 1:1 lag irgendwie nie in der Luft, dass gleich ein Tor fallen würde. Das vermeintliche 2:1 versteh ich nicht, muss ich sagen. Der Torpfiff war kühn, denn wirklich überzeugend hinter der Linie war der Ball aus keiner Ansicht. Wenn man sich die Position unseres Goalies anschaut, war es wirklich eher keins. Aber worauf stützt er die Zurücknahme? However. Im Ergebnis war’s richtig. Und dann: Ja, Fußball ist Ergebnissport. Cheukoua großartig. Der hochgelobte Superverteidiger fallt einfach um, weil er nicht nachkommt. Chapeau. Ein Unentschieden wäre wäre vielleicht angemessen gewesen, aber heuer spielt da eine Titeltruppe. So schaut’s aus.“

gakfan: „Es ist einfach unglaublich was da heute abgegangen ist. Stimmung extrem gut, Mannschaft fightet 95. Minuten, da passt derzeit alles, mannschaftlich geschlossen, einer für alle, alle für einen! Auch wenn Maderner heute perfekt zugedeckt wurde, alle um ihn herum haben getroffen, vor allem für Stefanon freut es mich extrem. Die Messner-Sprechchöre waren mehr als verdient. Er kann nicht alles falsch machen.“

Red Corner: „Wenns laft, dann lafts. Big points. Das war nichts für die Nerven. Die Mentalität der Mannschaft macht den Unterschied.“

Reisinho: „Gerade die Performances von Oberleitner & Holzhacker + die Tore von Cheukoua und Stefanon bringen diesen Spielern jetzt sicher noch die Extra-Prozent für die nächsten Spiele. Die Matches auf Messers Schneide können wir mittlerweile alle auf unsere Seite ziehen. Die Effektivität im Sturm is ein Wahnsinn, ebenso die Leichtigkeit und Konsequenz der Abwehr. Und im Tor der Hexer. Großes Lob an das Trainerteam, die ruhige Art von Gernot Messner ist derzeit Trumpf.“

8010.Geidorf: „Alter Schwede, derzeit sind wir bärenstark. Wenn du 3:1 auswärts gegen den direkten Konkurrenten um Platz 1 gewinnst, dann ist man auf einem guten Weg. Bedeutet aber, wie Messner so schön sagt, nach neun Runden nix, weil noch 21 Runden ausständig sind. Derzeit läuft unser Werkl. Ich bin beeindruckt! Weiter so, von Training zu Training und Spiel zu Spiel schauen.“

