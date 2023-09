Nächster Sturm-Gegner: Rakow kassierte deftige Schlappe in Posen

Sturms nächster Europa-League-Gegner Rakow Czestochowa musste in einem Nachtragspiel der polnischen Ekstraklasa eine empfindliche Niederlage einstecken. Auswärts bei Lech Posen gab es eine 1:4-Klatsche....

Sturms nächster Europa-League-Gegner Rakow Czestochowa musste in einem Nachtragspiel der polnischen Ekstraklasa eine empfindliche Niederlage einstecken. Auswärts bei Lech Posen gab es eine 1:4-Klatsche.

Nur vier Tage zuvor hatte Rakow auswärts bei Ruch Chorzow mit 5:3 gewonnen, dabei aber auch defensive Schwächen offenbart. Gegen den formstarken Tabellendritten aus Posen uferten diese Schwächen nun in einer deftigen Niederlage aus.

Dabei brauchte Rakow nicht mal 90 Sekunden, um in Posen in Führung zu gehen. Der rumänische Rechtsverteidiger Deian Sorescu traf nach Vorarbeit des 18-jährigen Shooting Stars Dawid Drachal, der vergangene Woche (selbst als Rechtsverteidiger) noch einen Dreierpack gegen Ruch Chorzow schnürte.

Doch nur Minuten später begannen die Unsicherheiten bei Rakow: Schon nach sechs Minuten glich Michal Gurgul aus, nachdem die Rakow-Hintermannschaft bei einer Halbfeldflanke komplett auf ihn vergaß. Der einst als Supertalent geltende Filip Marchwinski stellte nach 25 Minuten auf 2:1, nachdem sich die Abwehr der Gäste erneut stümperhaft anstellte.

Nach der Pause sorgte der norwegische Linksaußen Kristoffer Velde für das 3:1 und damit die Vorentscheidung. Der 24-Jährige ließ mit einem Haken zwei Rakow-Verteidiger aussteigen. Zudem verschätzte sich in der Nachspielzeit auch noch der eingewechselte Innenverteidiger Bogdan Racovitan und ebnete den Weg zum 4:1 durch Adriel La Boua.

Racovitan war zur Halbzeit anstelle des Kapitäns Giannis Papanikolaou eingewechselt worden, der verletzungsbedingt runter musste und somit auch für das Sturm-Spiel in sechs Tagen fraglich sein dürfte. Mit einer xG-Statistik von 2.18 : 0.59 fiel das Ergebnis schlussendlich wohl zu hoch aus, der Heimsieg von Lech war allerdings hochverdient und Rakow bleibt weiterhin wackelig. Am morgigen Sonntag trifft Rakow zu Hause auf den Tabellenzehnten Radomiak Radom – es ist die Generalprobe vor dem Heimspiel gegen Sturm Graz am Donnerstag.