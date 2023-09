Gegnercheck: CL-Gegner Salzburgs präsentieren sich makellos

Mit dem 0:1 gegen Blau-Weiß Linz hat Red Bull Salzburg am vergangenen Wochenende erstmals seit langer Zeit zu Hause so richtig „ausgeschüttet“. Die Champions-League-Kontrahenten...

Mit dem 0:1 gegen Blau-Weiß Linz hat Red Bull Salzburg am vergangenen Wochenende erstmals seit langer Zeit zu Hause so richtig „ausgeschüttet“. Die Champions-League-Kontrahenten der Mozartstädter blieben hingegen in ihren Wochenendpartien makellos – auch, wenn sie es teilweise sehr spannend machten.

Portimonense SC – Benfica 1:3 (0:2) – xG 1.18 : 1.31

Nach der 0:2-Niederlage gegen die Roten Bullen zum Auftakt der Königsklasse gelang der Mannschaft von Roger Schmidt die Rehabilitierung in der Liga. Auswärts bei Abstiegskandidat Portimonense gewann man klar mit 3:1, wenngleich man in der zweiten Halbzeit durchaus Glück hatte und das Spiel beinahe noch aus der Hand gegeben hätte.

Benfica sorgte recht schnell für klare Verhältnisse: Schon nach fünf Minuten erzielte Rechtsverteidiger Alexander Bah das 1:0, nach einer Viertelstunde stellte Mittelstürmer Peter Musa auf 2:0, was auch den Pausenstand darstellte. Portimonense kam allerdings nach 56 Minuten durch Hélio Varelas Kontertor auf 2:1 heran und hätte wenige Minuten später ausgleichen können. Doch der eingewechselte Rildo verschoss einen Elfmeter und vergab damit die Chance auf den Ausgleich. Wiederum sechs Minuten später machte David Neres nach einem Konter alles klar.

In der Schlussphase musste der angolanische Sechser Florentino verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für Benfica war es bereits der fünfte Sieg in der Liga in Serie. Das Team steht auf Rang 3, einen Punkt hinter Porto und Sporting.

Real Sociedad – Getafe CF 4:3 (1:2) – xG 1.85 : 1.82

Der nächste Gegner der Salzburger ist Real Sociedad. Die Basken kommen am 3. Oktober in die Red Bull Arena. Und auch wenn die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil immer wieder für „unnötiges“ Spektakel sorgt, präsentiert sie sich durchaus sattelfest und steht nach sechs Runden in LaLiga auf dem achten Platz, bisher nur mit einer Niederlage im Bernabeu.

Das 4:3 über Getafe war allerdings erst der zweite Sieg in dieser Ligasaison. Bereits nach zwei Minuten sorgte der starke Japaner Takefusa Kubo für das 1:0 für Real Sociedad, aber ein Doppelschlag durch Carles Aleña und einen Elfmeter von Borja Mayoral kurz vor der Pause, brachte Getafe in Führung.

Nach 58 Minuten wurde Kapitän Mikel Oyarzabal eingewechselt und nur drei Minuten später versenkte er einen Elfmeter zum Ausgleich. Fünf Minuten später traf Brais Méndez, der bei den ersten beiden Treffern schon der Assistgeber war zum 3:2 und kurz vor Ende der regulären Spielzeit schnürte Oyarzabal seinen Doppelpack und stellte auf 4:2. In der Nachspielzeit kam Getafe durch Juanmi Latasa noch einmal heran – am Ende hieß es aber 4:3 für die Elf aus San Sebastián.

In der 83. Minute musste zudem Igor Zubeldia, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden. Der Innenverteidiger wäre der erste defensive, verletzungsbedingte Ausfall im Team, nachdem in der Offensive bereits André Silva und Martín Merquelanz ausfallen.

FC Empoli – Inter Mailand 0:1 (0:0) – xG 0.35 : 1.84

Inter Mailand behält auch nach fünf Runden in der Serie A eine weiße Weste und lacht mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze. Zum Debüt des neuen Empoli-Trainers Aurelio Andreazzoli gab es einen 1:0-Auswärtssieg beim Abstiegskandidaten. Der vorherige Trainer Paolo Zanetti wurde nach einem 0:7 bei der AS Roma gefeuert. Empoli ist auch nach der fünften Runde punkt- und torlos Letzter.

Gegen Inter präsentierte sich die Mannschaft allerdings zumindest defensiv stabilisiert, wodurch die Nerazzurri ein Supertor von Federico Dimarco nach 51 Minuten brauchten, um den Endstand herzustellen. Sein Halbvolley ins Kreuzeck nach einem kurz geklärten Eckball, war der einzige Treffer der Begegnung.

Verletzt hat sich der ÖFB-Star Marko Arnautovic, der erst nach 71 Minuten ins Spiel kam, die Partie aber nicht beenden konnte. Die Muskelverletzung des 34-Jährigen wird ihn möglicherweise bis zu zwei Monate zum Zuschauen zwingen. Es ist daher gut möglich, dass Arnautovic beide Duelle mit den Salzburgern verpassen wird.