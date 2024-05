Onur Cinel: „Das Spiel in Graz ist für uns gar kein Thema…“

Der FC Red Bull Salzburg kämpft am Sonntag gegen den LASK (im Fernduell) um den Meistertitel Der FC Red Bull Salzburg beendet die ADMIRAL...

Der FC Red Bull Salzburg kämpft am Sonntag gegen den LASK (im Fernduell) um den Meistertitel

Der FC Red Bull Salzburg beendet die ADMIRAL Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den LASK, bei dem es noch um enorm viel geht! Die Roten Bullen könnten nämlich am kommenden Sonntag Tabellenführer Sturm Graz noch kurz vor der Ziellinie überholen. Das Duell mit den Linzern findet ab 17:00 Uhr in der Red Bull Arena statt und wird von Schiedsrichter Walter Altmann geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg ist in Heimspielen in der Meistergruppe gegen den LASK ungeschlagen (3 Siege, 1 Unentschieden) und blieb in den letzten beiden dieser Begegnungen ohne Gegentor.

Die Roten Bullen rangieren vor dem letzten Spieltag auf Platz 2 (zwei Punkte hinter Tabellenführer Sturm Graz). In der Bundesliga-Historie gelang es bisher drei Teams, am letzten Spieltag noch auf Platz 1 zu springen: 1980/81 und 1991/92 war es Austria Wien, 1986/87 gelang das Rapid. In der Drei-Punkte-Ära (ab 1995/96) war das noch nie der Fall.

Der FC Red Bull Salzburg ist in Heimspielen der Meistergruppe ungeschlagen (22 Siege, 7 Unentschieden) und traf in 28 dieser 29 Begegnungen (insgesamt 82 Tore) – nur am 16. April 2023 beim 0:0 gegen den LASK nicht.

Der LASK ist seit vier Meisterschaftsspielen ungeschlagen (3 Siege, 1 Unentschieden) und traf in jedem dieser vier Matches mindestens doppelt (11 Tore).

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Spiel sind Mads Bidstrup (Schulter), Amar Dedic (Wade), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel), Leandro Morgalla (rekonvaleszent), Alexander Schlager (Knie) und Andreas Ulmer (Wade).

Nicolas Capaldo steht nach langer Verletzungspause seit Kurzem wieder im Mannschaftstraining.

Statements

Bernhard Seonbuchner über …

… das spannende Meisterschaftsfinish:

„Ich persönlich gehe mit viel Vorfreude in diese Begegnung. Wir haben ein ausverkauftes Heimspiel, ein Top-Spiel gegen einen guten, formstarken Gegner. Da geht es darum, von Beginn an unser Gesicht zu zeigen und für die entsprechende Atmosphäre auf dem Platz zu sorgen, die dann hoffentlich auch auf die Zuschauer überschwappt und wir im Endeffekt zusammen ein Fußballfest erleben. Was auf anderen Plätzen passiert, können wir nicht beeinflussen. Ich glaube aber schon, dass wir über 90 Minuten Druck aufbauen können – sowohl auf den LASK als auch auf einem anderen Platz in Österreich.“

Onur Cinel über …

… das finale Spiel gegen den LASK:

„Das Spiel in Graz ist am Sonntag für uns gar kein Thema, wir müssen mit allem, was wir haben, in Salzburg sein. Wir wissen, dass es sehr viel auf uns, auf unsere Performance und unsere Intensität ankommt. Das war vor allem im letzten Spiel gegen Hartberg super, so hätten wir es uns in manch anderem Spiel auch gewünscht. Entsprechend ist das eine total schöne Konstellation, gegen eine richtige gute Mannschaft aus Linz ein letztes Heimspiel zu haben und zeigen zu können, wie gut wir spielen können.

Der LASK ist eine sehr körperliche und intensive Mannschaft. Generell werden am Sonntag zwei Teams aufeinanderprallen, die eine solche Art von Fußball spielen. Da müssen wir uns durchsetzen und zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind, auch weil es bei uns noch um etwas geht. Es wird sehr stark davon abhängen, wer es am Ende mehr will. Das zu zeigen, sind wir uns und unseren Fans schuldig.“

Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den LASK

12.04.2024 LASK – FC Red Bull Salzburg 3:1 (2:0)

09.03.2024 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

21.10.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:1 (0:1)

14.05.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

16.04.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

12.03.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

01.10.2022 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1 (0:0)

02.03.2022 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:0

03.10.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (2:0)

16.05.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:5 (1:3)

18.04.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:0 (0:0)

20.03.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

13.12.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (0:1)

05.07.2020 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:0)

14.06.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (2:0)

14.02.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:3 (1:2)

22.09.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:2 (2:1)

Abschied von drei langjährigen Wegbegleitern

Für drei langjährige und verdiente Akteure bedeutet dieses Heimspiel am Sonntag ein Abschiednehmen.

Deshalb werden Andreas Ulmer und Sekou Koita (Verträge laufen aus) sowie Herbert Ilsanker (wechselt vom Torwarttrainer ins Scouting) vom FC Red Bull Salzburg kurz vor Anpfiff der Partie am Spielfeld offiziell geehrt und verabschiedet.

Adieu, Andi!

Andreas Ulmer ist mittlerweile 38 Jahre alt und hat 15 Jahre seiner Karriere bei den Roten Bullen verbracht. Seine Ära geht nach insgesamt 582 Spielen mit 13 Meistertiteln und neun Cup-Erfolgen zu Ende.

Servus. Sekou!

Auch Sekou Koita verlässt den Serienmeister – nach 6,5 Jahren. In dieser Zeit kam der 24-jährige Malier auf 105 Einsätze mit respektablen 41 Toren und 31 Assists für den FC Red Bull Salzburg, eine Statistik, die er am Sonntag noch aufpolieren könnte.