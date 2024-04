EL-Vorschau: West Ham will Leverkusens Serie beenden

Wie vor jedem Europa-League-Spieltag wollen wir auch heute auf zwei interessante Partien blicken. Heute sehen wir uns zwei Begegnungen aus dem Europa-League-Viertelfinale an und...

Wie vor jedem Europa-League-Spieltag wollen wir auch heute auf zwei interessante Partien blicken. Heute sehen wir uns zwei Begegnungen aus dem Europa-League-Viertelfinale an und blicken dafür nach Mailand und

Bayer Leverkusen – West Ham United

Donnerstag, 11.04. 2024, 21:00 Uhr

Nach 28 Spieltagen in der deutschen Bundesliga beträgt der Vorspung von Bayer Leverkusen auf Bayern München und den VfB Stuttgart stolze 16 Punkte. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso spielt nicht nur einen schön anzusehenden Fußball, sondern lässt auch so gut wie nichts liegen. Die Werkself holte 24 Siege und vier Unentschieden aus 28 Liga-Partien und wartet damit noch immer auf die erste Niederlage in der Saison 2023/24.

Auch in der Europa League ist man noch ungeschlagen, obwohl man im Achtelfinale gegen Qarabag sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel stark wackelte. Xabi Alonso hat sogar die Chance auf drei Titel in der aktuellen Saison, da man auch im DFB-Pokal im Finale steht, wo man gegen den 1. FC Kaiserslautern der große Favorit ist. Bayer Leverkusen ist nun bewerbsübergreifend seit 41 Pflichtspielen ungeschlagen.

West Ham United liegt in der Premier League auf Platz 7 und holte sich mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Wolverhampton am Wochenende etwas Selbstvertrauen. Davor konnte man in der Liga allerdings vier Spiele in Serie nicht gewinnen. Die starke Phase rund um den Jahreswechsel, als man überraschend gegen die Gunners und Manchester United gewann, scheint wieder vorbei zu sein. Das letzte Mal blieb man am 2. Jänner beim 0:0 gegen Brighton ohne Gegentor. Die Londoner müssen auf den gesperrten Edson Álvarez verzichten und mit Jarrod Bowen droht der Top-Stürmer auszufallen, der in dieser Saison bereits 15 Treffer in der Premier League erzielte. Der zweitgefährlichste Spieler ist Mohammed Kudos mit sieben Toren. Neben den Angreifer muss West Ham zudem auf Kalvin Phillips verzichten.

Hoffnung macht den Fans, dass ihre Mannschaft im Achtelfinale nach einer 0:1-Niederlage gegen den deustchen Bundesligisten Freiburg mit einem 5:0-Heimsieg souverän in die nächste Runde aufstieg.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Bayer Leverkusen und West Ham United findet ihr bei wettfreunde.net

AC Milan – AS Roma

Donnerstag, 11.04. 2024, 21:00 Uhr

Im Europa-League-Viertelfinale erwartet uns unter anderem ein italienisches Duell. Weder Milan noch die AS Roma haben in der Serie A noch Titelchancen, da Inter eine fantastische Saison spielt und 14 Punkte Vorsprung auf den AC Milan aufweist, der in der Tabelle auf Platz 2 liegt. Die AS Roma liegt aktuell nur auf dem fünften Platz, befindet sich aber in einer starken Verfassung und holte aus den letzten elf Partien acht Siege und zwei Unentschieden. Die einzige Niederlage in der Liga setzte es in diesem Zeitraum gegen Inter. Im Achtelfinale setzte man sich dank eines 4:0-Heimsiegs gegen Brighton auch trotz einer 0:1-Niederlage im Rückspiel locker durch.

Der AC Milan hatte im Achtelfinale ebenfalls keinerlei Probleme und gewann zweimal mit jeweils zwei Treffern Unterschied gegen Slavia Prag. Die Mailänder befinden sich wie die AS Roma auch in einer starken Verfassung und holten das Maximum von 15 Punkten aus den letzten fünf Ligaspielen. In den letzten 16 Meisterschaftspartien musste der AC Milan nur einmal als Verlierer vom Platz gehen, als man überraschend mit 2:4 gegen Monza verlor.

Der AC Milan gewann in der Liga beide Saisonduelle gegen die AS Roma. Zuletzt setzte man sich Mitte Jänner mit 3:1 durch, im Herbst gewann man zudem das Auswärtsspiel mit 2:1. Beide Mannschaften können fast aus dem Vollen schöpfen und haben jeweils nur einen verletzten und einen gesperrten Spieler in ihren Reihen. Die Hausherren müssen aufgrund einer Sperre auf Fikayo Tomori verzichten und Tommaso Pobega verletzt vorgeben, bei den Gästen fehlt Evan Ndicka wegen eine Sperre aus und Sardar Azmoun ist verletzt.

Wir können prinzipiell ein recht torreiches Spiel erwarten, denn in sieben der letzten acht direkten Duelle zwischen den beiden Mannschaften vielen mehr als 2.5 Tore!

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem AC Milan und der AS Roma findet ihr bei wettbasis.com