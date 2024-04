Sturm-Fans: „Haben es noch in der eigenen Hand…“

Der SK Sturm trennte sich gestern von Red Bull Salzburg mit einem 2:2-Unentschieden, das gemischte Gefühle hinterlassen wird. Einerseits behalten die Blackies nach dem...

Der SK Sturm trennte sich gestern von Red Bull Salzburg mit einem 2:2-Unentschieden, das gemischte Gefühle hinterlassen wird. Einerseits behalten die Blackies nach dem schweren Auswärtsspiel gegen RB Salzburg die Tabellenführung, andererseits verabsäumte man es eine Vorentscheidung herbeizuführen, da man bereits mit 2:0 in Führung lag. Was sagen die Sturm-Fans zu dieser intensiven Partie? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

zwinkinho: „Positiv sehen – wir haben’s in der eigenen Hand.“

lovehateheRo: „Zum Glück zumindest das Unentschieden drüber gebracht, aber die Wechsel waren komplett vercoacht. Spieler zu schonen nach einer Stunde, das hat uns zerstört. Weißt, wir machen uns lustig über Rapid, weil sie viele Spieler schonen und dann machen wir den gleichen Blödsinn im vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft gegen Salzburg, das ist ja irr.“

themanwhowasntthere: „Ganz wichtig, da noch ein X mitzunehmen.“

Nussknacker: „Was für ein Spiel. Großartig, dass wir es noch über die Zeit gebracht haben.“

OoK_PS: „2:2 gewonnen, das nehme ich. Noch sieben Punkte. Die Wechsel haben nicht gerade geholfen, um es positiv zu formulieren.“

GrazTiefschwarz: „Zweite Halbzeit gegen Red Bull völlig vercoacht – niemals hätte er diese Offensivwechsel machen müssen – und dennoch ein Unentschieden. Weiterhin drei Punkte Vorsprung, leider bleibt die Aufgabe nun verdammt schwer.“

MrColl: „Also die Wechsel heute waren glaub ich absolut schlecht vor allem ich habe es die letzten zwei Spiele schon gesagt, aber Jatta und Camara zusammen bringen leider genau null – der Sturm ist leider absolut ungefährlich. Schade, dass man zweite Halbzeit so gespielt hat, beziehungsweise das 3:0 nicht gemacht hat, aber wie ich immer sage 2:0 ist das gefährlichste Ergebnis. Ich bleib dabei entschieden ist da noch nichts, sieben Punkte müssen wir noch holen das wird nicht einfach.“

Tamahagane: „Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt sofort genommen, jetzt muss ich echt sagen, das war traurig in Halbzeit 2, sich selbst um diese Top-Halbzeit 1 zu bringen. Die Wechsel waren zumindest sehr fragwürdig, aber dennoch muss man sich erwarten, dass sie sich mehr reinhauen.“

Killver: „Vor dem Spiel nehme ich das Ergebnis sofort, nach dem Spiel frustriert, weil man eigentlich den Meistertitel mit dem 3:0 festmachen hätte können. Jetzt braucht man immer noch sieben Punkte.“

swalley: „Man kann Ilzer die Schuld an den Wechsel geben. Muss man aber nicht. Das war von Jatta, Camara und Hierländer selbst einfach zu wenig. Die haben ja schon gezeigt, dass sie es können.“

Cic91: „Bin auch mehr auf die drei Einwechselspieler angefressen. Hier hat komplett der Biss gefehlt das Kämpfen um jeden Meter und das man sich dann dadurch so in die eigene Hälfte zurückgezogen hat stört mich extrem. Genau dadurch hat Salzburg auch seine Räume bekommen. Schicker hat es in der Halbzeit gesagt „Man muss schauen das man sie beschäftigt“. Genau das hat nach den Wechsel überhaupt nicht mehr stattgefunden. Sie konnten gefühlt bis 30 Meter vor dem Tor ohne jeglichen Druck herausspielen und dann kombinieren. Bin doch aufgrund des Spielverlaufs enttäuscht.“

soulbro82: „Die Kritik an den Wechseln finde ich hier jetzt mal etwas überzogen. Unsere Spieler sind am Zenit. Die Wechsel mussten gemacht werden. Vielleicht hätte unsere Nr. 9 wieder mal einen Versuch verdient.“

paytv23: „Dass das Spiel nach der überragenden ersten Hälfte und der 2:0 Führung am Ende noch so eine Zitterpartie wurde, war nicht erwartbar. Salzburg hat nach Lust und Laune in den Strafraum spielen können. Klar, dass bei so vielen Versuchen mal welche ins Tor gehen. Schuld war, dass das 3:0 nicht gelungen ist, es gab genug Chancen, das hat den Salzburgern im Laufe des Spiels die zweite Luft gegeben. Vor dem Spiel konnte man mit einem X zufrieden sein, aber nach dem Spiel ist es ein wenig ärgerlich Punkte liegen gelassen zu haben.“

schwarzweißblau: „Fand die Wechsel auch ok und sogar notwendig. Das Problem war aber, dass gerade Jatta und dann auch Camara alle Prinzipien komplett vermissen haben lassen. Klar wurde Jatta jedes Mal mit dem Rücken zum Tor geschupft – aber Lechner hat sowas heute halt nicht gepfiffen. Dann musst du dich halt anpassen, stattdessen kam dann noch weniger. Das darf so nicht passieren. Nach dem Ausgleich waren wir dann generell in Schockstarre und sind nicht mehr rausgekommen – da hat man gemerkt, dass wir nur mehr im Kopf waren.“

