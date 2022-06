Leihe mit Kaufoption: LASK verpflichtet Marin Ljubicic

Der LASK hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 20-jährigen kroatischen Angreifer Marin Ljubicic von Hajduk Split ausgeliehen. Der Juniorennationalspieler kommt für ein Jahr...

Der LASK hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 20-jährigen kroatischen Angreifer Marin Ljubicic von Hajduk Split ausgeliehen. Der Juniorennationalspieler kommt für ein Jahr und die Linzer besitzen eine Kaufoption.

Ljubicic kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 30 Einsätze in der kroatischen Liga und erzielte dabei zwei Tore und drei Assists. Aufgrund der großen Konkurrenz bei Hajduk – hier spielt unter anderem Torschützenkönig Marko Livaja – spielte Ljubicic aber nur zwölfmal von Beginn an. Zudem traf der 183cm große Mittelstürmer in vier Cup-Partien viermal und erzielte zwei Treffer in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League. Beim 2:0-Heimsieg über den kasachischen Vertreter Tobol Qustanay erzielte er beide Tore.

Ljubicic’ Vertrag bei Hajduk Split läuft noch bis 2026, der LASK schaffte es trotzdem sich eine Kaufoption zu sichern. Wie hoch diese ist, wurde bisher aber nicht bekannt. Die Linzer waren nach den zahlreichen Abgängen gezwungen, im Angriff nachzurüsten. Marko Raguz wechselte zur Austria, Christoph Monschein fix nach Ried. Die Nachwuchsstürmer Matías Succar, Adam Griger und Metehan Altunbas sind für die zweite Mannschaft der Linzer eingeplant.

Sportchef Radovan Vujanovic zeigte sich über die Verpflichtung des jungen Kroaten sehr erfreut: „Marin besitzt großes Talent, einige Topclubs im In- und Ausland hatten ihn auf dem Zettel. Trotz der starken Konkurrenz ist es uns gelungen, ihn von unserem Weg zu überzeugen“. Es ist allerdings zu erwarten, dass der LASK noch den einen oder anderen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Nach wie vor ist die Kaderdichte in der Offensive der Linzer sehr dünn.