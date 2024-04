Das sagen die Rapid-Fans zur bitteren 0:1-Niederlage bei Sturm Graz

Die 0:1-Niederlage beim SK Sturm Graz hätte für Rapid kaum unglücklicher zustande kommen können. Wir haben nach dem Spiel die Fanmeinungen der Rapid-Fans im...

Die 0:1-Niederlage beim SK Sturm Graz hätte für Rapid kaum unglücklicher zustande kommen können. Wir haben nach dem Spiel die Fanmeinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Lichtgestalt: „Schade. Eine mehr als anständige und großteils disziplinierte Leistung, die derzeit wohl stärkste Mannschaft in der Liga hatte bis auf zwei Großchancen – beide begünstigt durch individuelle Fehler – kaum Chancen und zwar mehr Ballbesitz, aber auch nicht wirklich mehr. Für Hedl tut’s mir leid, der hat uns so oft und auch heute den Arsch gerettet. Kein Vorwurf, Krone richten, weitermachen. Gilt für Niki und das ganze Team.“

hyks: „Bitter! 80 Minuten lassen wir absolut nichts anbrennen. Ein Aussetzer von Hedl entscheidet das Spiel leider zugunsten der Grazer. Sturm für mich nicht stark an diesem Abend. Sei es drum, aufgrund der Sperren und Verletzungen habe ich ohnehin mit nichts gerechnet. Verstecken müssen wir uns auf keinen Fall. Klauß hat die Mannschaft wieder mal top eingestellt. Das macht mir Mut für das Cup-Finale. Wir können definitiv mithalten. Für Niki tut es mir leid. Ein sehr starker Rückhalt bisher. Ich hoffe er kann es schnell abhaken. Ohne ihn hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Obere Playoff erreicht.“

Billie: „Toller Matchplan von Klauß, der voll aufgegangen ist. Respekt an die Mannschaft, der aufgrund der Sperren und Verletzungen im Vorfeld gar nix zugetraut wurde – man war den Grazern über 90 Minuten ebenbürtig. Kopf hoch, Niki. Natürlich ein unglaublicher Bock, aber er hat uns schon so oft gerettet… das passiert. Lieber heute als am 1. Mai.“

Burschi: „Nach dem heutigen Spiel bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir Cupsieger werden. Mit dieser Personalsituation so eine Leistung…“

schleicha: „Was man anmerken kann ist, dass diese Mannschaft ja positionell und personell wild zusammengewürfelt war. Sprich es ringt mir noch mehr Respekt ab, wie stabil man auftrat.“

flonaldinho10: „Sturm darf sich für die Geschenke, die wir ihnen heuer schon gemacht haben (Mayulu im Herbst am leeren Tor vorbei, Hedl gestern) gerne in knapp 2 Wochen revanchieren.“

Woody: „Wenn man ausschließlich drauf aus ist, hinten kein Tor zu bekommen, dann gewinnt man selten ein Spiel. Offensiv war das bis zum Gegentor mutlos, ungenau und schlichtweg sehr sehr schwach. Erst mit dem Gegentor wurde es wieder mal besser. Echt schade, weil defensiv war das wirklich stark! Aber auf irgendein Nudeltor muss man immer gefasst sein… Somit war die Niederlage zwar unglücklich aber komplett verdient. Da muss man sich auch auswärts in Graz einfach mehr zutrauen.“

Phil96: „Bittere Niederlage, eigentlich hätte man sich schon einen Punkt verdient gehabt. Seidl und Lang leider weiterhin schwach, Kerschbaum ein massives Downgrade zu Sattlberger, auch wenn er sehr bemüht war. Seydi zwar schnell, aber sonst sehr wenig.“

Wolti: „Zwei Dinge bleiben mir nach der bitteren Niederlage hängen: Egal wie viele Spieler ausfallen, Klauß und das gesamte Team füllen die Lücke aus. Wie Hedl aufgebaut wurde nach dem Tor ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ein Zeichen dass das Team zusammenhält.“

bfmv19: „Fakt ist wir werden diese Saison noch um Platz 3 kämpfen müssen und ich hoffe noch immer auf den Cup-Sieg der schon im Bereich des möglichen ist, weil so übermächtig war Sturm jetzt nicht. Wir brauchen hier halt echt Querfeld, Kongolo und einen gut aufgelegten Burgstaller um den Traum wahr werden zu lassen. Wir haben ein gutes Fundament an Spielern: Seydi, Kaygin, Sattlberger, Seidl, Jansson, Zivkovic etc. Mit den nötigen Verstärkungen, Legionären oder erfahrenen Spielern kann das tatsächlich eine starke Mannschaft werden.“

grubi87: „Mit einem Kongolo, Sattlberger, Querfeld, Burgstaller sieht das halt schon anders aus.“

RomanHammer: „Fehler können passieren, auch Hedl, ansonsten war das ne Top-Partie von unserer Mannschaft. Die Mannschaft war gut eingestellt, die Ausfälle halbwegs kompensiert und alle ziehen an einen Strang. Ich bin positiv gestimmt für die Zukunft.“

Gargamel_1899: „Bitter, aber ist schon gut, die Leistung heute war absolut in Ordnung für die ganzen Ausfälle und Umbauten die wir vornehmen mussten. Wir müssen noch ruhiger mit dem Ball werden, das wird schon noch. Graz echt einfallslos mit dem Ball, wir haben denen so viel das Spiel überlassen und der Ballbesitz war dennoch ausgeglichen und sie waren kaum gefährlich bis auf 2-3 Chancen. Wir müssen auch öfter einfach schießen und nicht noch dreimal im Strafraum herumpassen bis zum Ballverlust. Hedl mach ich keinen Vorwurf, sowas passiert jedem Goalie einmal. Partie hätte ein Unentschieden verdient gehabt eigentlich.“

bernesto99: „Engagierte Partie von uns. Leider in den Umschaltmomenten nicht mit der nötigen Präzision im Passspiel. Sturm (anders als es Sky gesehen hat) überhaupt nicht ruhig geblieben aber in Summe schon die bessere Mannschaft gewesen ABER never verlieren wir das am Mittwoch und am 1.5. werden wir alle unsere Kräfte bündeln und gewinnen.“

Schwemmlandla3: „Der verschenkte Punkte tut natürlich weh. Sturm hätte uns aus dem Spiel nie im Leben ein Tor gemacht. Ärgerlich, ja. Ein Beinbruch nein. Mit voller Kraft voraus ins Heimspiel, das gewinnen wir. Wenn vielleicht wirklich vier Stammkräfte zurückkehren mach ich mir wenig Sorgen.“

Berbatov: „Ich fand die Leistung akzeptabel, kann die User, die von einer tollen Leistung sprechen, nicht nachvollziehen. Nach vorne war das ein laues Lüftchen. Sturm war deutlich gefährlicher. Alleine Kiteishvili hatte mehr Torchancen als wir. Wenn wir genauso ein Spiel unter Zoki gemacht hätten, würden die Reaktionen bestimmt anders ausfallen. Ich glaube dass da viele ihre Sympathie gegenüber den neuen Trainer bei ihrer Bewertung einfließen lassen. Klauß hat uns bisher stabilisiert, jedoch auf Kosten der Offensive. Ich sehe da große Probleme auf uns zukommen, wenn dann auch Grüll noch weg ist. Man muss aber auch erwähnen, dass der Kader einfach nicht gut genug ist. Ein Seydi ist ein reiner Leichtathlet, auf der Stürmerposition haben wir immer noch nicht genug Qualität, seit Burgstaller massiv abgebaut hat. Auf dem Flügel haben wir drei Amateure, sowie Gale und Jansson die zusammen gefühlt nicht mal 15 Spiele gemacht haben. Und auf der Zehn ist Seidl inzwischen völlig überspielt, weil es da keine Alternative gibt.“

Homegrower: „Die Grazer haben jetzt sicher nicht komplett unverdient gewonnen, es ist halt extrem bitter das Gegentor so zu bekommen. Ihre Großchancen haben’s ziemlich verstümpert. Kiteishvilis Schuss war wohl der gefährlichste und wäre wieder aus der Kategorie Tor aus dem Nichts entsprungen. Unsere waren brav aber am Ende doch zu bieder. Klauß blieb aber auch nicht viel übrig als diese Herangehensweise, man kann auch mit einmal umschalten in Führung gehen oder ein 0:0 hätte man gerne mit genommen. Vorne fehlt es nach wie vor an der Präzision, das beginnt im zentralen Mittelfeld, Seydi ist hoffentlich noch zu überdreht und deshalb so fahrig, wenn das die technischen Skills sind, wird es schwierig. Seidl wirkt ein wenig überspielt, auch wenn er gestern durchaus ordentlich agiert hat. Ein wirkliches Problem ist der Sturm, hat jetzt auch jeder überrissen. Für meinen Geschmack muss Mayulu beginnen sofern er fit ist, er hat gestern schon gezeigt, dass er Bälle da vorne festmachen und gut weiterleiten kann und wenn ich nichts vergessen habe, hat er auch den mit Abstand gefährlichsten Abschluss geliefert.“

schleicha: „Das Problem war, dass wir unsere Chancen oft schon im Ansatz verstolperten. Alleine Seydi hätte dreimal eine große Torchance einleiten müssen und hat jede einzelne Aktion kläglich verstolpert. Dass wir Sturm in Graz nicht herspielen werden war fast zu erwarten, wenn uns eine halbe Kampfmannschaft fehlt. Insgesamt ist die Kaderqualität halt jene die wir haben. Platz 4 in der Meisterschaft ist realistisch und machbar. Und im Cupfinale werden hoffentlich einige Stammspieler retour sein und wir entsprechend stärker auftreten. Unsere Ersatzspieler haben hoffentlich auch einiges gelernt. Ich seh die Entwicklung weiterhin sehr positiv. Früher haben wir bei einer Umstellung oft gespielt als hätten sich die 11 erst vorm Stadion kennen gelernt. Kein Vergleich zu gestern wo trotzdem vieles gut funktionierte.“

