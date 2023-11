ÖFB-Fans: „Wann, wenn nicht heute, kann man die Deutschen ärgern?“

Die österreichische Nationalmannschaft – erfreulicherweise für die EM 2024 qualifiziert – darf sich heute noch über ein Jahresabschlusszuckerl freuen. Das ÖFB-Team trifft heute Abend...

nero08: „Hab mir das Spiel gegen die Türken angeschaut. Am Anfang war es keine schlechte Leistung man hat dann aber schon sehr nachgelassen. Auf der Außenbahn haben’s ihre Probleme…“

Christian2016: „Angesichts dieser Umstände, der Formkurven der beiden Teams und der Tatsache, dass der einzige wirkliche Weltstar am Dienstag bei Österreich spielt, sollte das normalerweise ein Sieg für uns werden.“

valderama: „Ich seh sie aber trotz der sehr schwachen Testspiele bei der Heim EM im engsten Favoritenkreis.“

HannesRapid: „Gegen uns werden sie eh wieder mehr rennen und kämpfen. Nach der Niederlage gegen die Türken vielleicht auch noch gegen uns verlieren, dann ist bei denen noch mehr der Teufel los.“

skv.freund: „Solange ich zurückdenken kann, war die deutsche Elf noch nie in einem solch schlimmen Zustand wie aktuell. Wenn auch diesmal kein Sieg möglich ist, wann dann?“

Patrax Jesus: „Also wenn Sane wieder spielt, wird’s defensiv sicher den einen oder anderen Moment geben, wo den Verteidigern schwindelig wird, aber dafür macht sich offensiv sehr viel Raum am Flügel auf. Gegen die Türkei war das defensiv fast schon Arbeitsverweigerung. Bin gespannt, ob Nagelsmann sich hier etwas überlegen wird.“

OidaFoda: „Lieber bei der EM abliefern als ein wertloser Sieg in einem Freundschaftsspiel.“

miffy23: „Die Deutschen werden mir hier zu sehr abgeschrieben. Ja, sie sind nicht in der Weltklasse wie früher einmal. Unser Kader kann von der Qualität her auch deutlich besser mithalten, als früher. Trotzdem wird das ein schweres Spiel. Auch für die Deutschen sind das immer besondere Begegnungen, eine Niederlage gegen uns zum jetzigen Zeitpunkt wäre ziemlich schmerzhaft für sie. Beide Seiten werden hochmotiviert sein, ich freue mich auf eine spannende Begegnung. Ich traue mich kaum, einen Tipp abzugeben, bin aber wie immer eher optimistisch, und gehe von einem 3:1 aus mit einem späten Kontertor von uns.“

OidaFoda: „Ein Sane, Müller oder Gnabry haben schon Weltklasseformat, offensiv sind wir schon deutlich schwächer.“

miffy23: „Es gab vermutlich noch nie eine Begegnung mit Deutschland bisher, bei der man wirklich berechtigt von einem Duell auf Augenhöhe sprechen konnte, aufgrund der Krise der Deutschen aber eben auch unserer aktuellen Stärke. Insofern ja, sehr erfreulich. Aber wie gesagt ist das eben eine Schwächephase der Deutschen – die sie morgen auch ablegen könnten. Das Schöne ist aber, auch wenn Deutschland in toller Form aufläuft, traue ich uns was zu.“

Much1: „Allein wegen dem Gesudere der deutschen Ex-Kicker und TV-Experten würde ich mir ein X oder einen Sieg wünschen. Sollten die aus zwei Spielen gegen die Türkei und gegen uns nichts gewinnen, wird dort wieder alles und jeder in Frage gestellt – da würden sich wohl auch Uli H. und Kalle R. mal wieder zu Wort melden.“

Moatl_19: „Für mich steht das Prestigeduell schon klar im Zeichen der anstehenden EM, gleichzeitig kann ich mich gut und gerne an solche Kracher zum Jahresabschluss gewöhnen. Duelle gegen Deutschland sind sowieso immer brisant und auch wenn nix fix ist, ist einiges möglich. Während einen die Medien fast schon klassisch die Cordoba-Gijon-Kienast-Storys um die Ohren hauen, sehe ich das Wiedersehen bissl anders, aber nicht weniger brisant: Der letzte Sieg in Klagenfurt ist bestens in Erinnerung, der DFB durchlebt(e?) eine Krise und gleichzeitig sind sie in knapp einem halben Jahr EM-Gastgeber. Das sind alles schon sehr interessante Vorzeichen. Deutschlands Duell gegen die Türkei habe ich natürlich gesehen, das war ein rasantes Duell mit hohem Unterhaltungswert, aber auch einigen Schwachstellen. Nagelsmann liefert einen neuen Offensiv-Input und vor allem die nötige moralische Aufbruchstimmung, gleichzeitig ist die Neuausrichtung noch im werden. Man besitzt starke Einzelspieler, aber noch kein klares System, hat einen breiten Kaderpool, aber zu wenige Fixpunkte. Gefühlt gibt es einen konkreten Matchplan, der aber bei unvorhergesehenen Rückschlägen irgendwie wieder über den Haufen geworfen wird und dann plötzliche Schwächen, z.B. über die Außenpositionen. Kurzum, ich sehe in Deutschland eine Truppe mit viel Potenzial, aber mit starken Schwankungen. Ob und wie das in Richtung deren Heim-EM verlaufen wird, könnte man vielleicht sogar heute schon ein bisschen weiter vorahnen. Im Gegensatz dazu ist unser ÖFB-Team für mich eine sichere und selbstbewusste Mannschaft, von der man weiß was sie kann – das zwar nicht immer 100-prozentig abruft, aber andererseits in wichtigen und hochklassigen Spielen besonders überzeugen kann. Dementsprechend hoffe ich, dass man Deutschland überraschen kann, mit viel Tempo in Bedrängnis bringt und am besten mit einem frühen Tor mit dem Rücken zur Wand stellt – gefühlt sind bei solchen Situationen die deutschen Profis etwas anfällig – ebenso wie bei deren vermeintlicher Sicherheit bei einer Führung – also mit Vollgas kann jederzeit noch was gehen. Das volle Happel (bitte alle warm anziehen) wird zusätzlich Auftrieb geben, Österreich sollte auch lockerer aufspielen können. Als Startelf würde ich die Elf von Tallinn wählen, die zwar nicht auf voller Linie überzeugt hat, aber im Gesamtpaket meiner Meinung nach die allerstärkste Option gerade darstellt. Gleichzeitig muss man trotzdem etwas vor Deutschlands Erfahrung und individueller Qualität warnen, auch wenn ein gewisser Führungsspieler-Status bei denen mehr wie ein Hemmschuh wirkt. Trotzdem kommt da eine erprobte, technisch starke Truppe auf uns zu – der man aber im Kollektiv sicher die Stirn bieten kann.“

DerGott: „Ich bin fest davon überzeugt, dass zur EM Deutschland wieder in alter Stärke ist. Die Vorbereitungszeit für die Deutschen ist einfach eine Zeit der Testspiele – dass die Spieler nicht 100% ihre Leistung abrufen oder einiges probiert wird ist doch klar, auch wenn es nur in den Köpfen ist. Auch heute ist Deutschland Favorit, die individuelle Klasse ist auf Weltklasseniveau und das kann keiner abstreiten.“

Kaiser Soße: „War beim letzten Sieg in Klagenfurt live dabei. Hab noch nie so viel Regen vom Himmel kommen sehen. Am Ende waren die Deutschen die begossenen Pudel und so soll es auch heute sein!“

miffy23: „Mir geht es heute eigentlich weniger um das Ergebnis (obwohl ein Sieg natürlich herrlich wäre), und mehr um das wie. Deutschland wird da ein sehr interessanter Gradmesser sein, auch wenn sie im Umbruch sind, auch wenn sie Probleme haben derzeit.“

