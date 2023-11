Nachdem der Wirtschaftsprüfer dem Jahresabschluss sein Testat erteilte und alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht bei der Bundesliga eingereicht wurden, liegen nun die Finanzkennzahlen des FK...

Nachdem der Wirtschaftsprüfer dem Jahresabschluss sein Testat erteilte und alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht bei der Bundesliga eingereicht wurden, liegen nun die Finanzkennzahlen des FK Austria Wien der Vorsaison (Stichtag 30.06.2023) vor. Austria-Vorstand Harald Zagiczek: „Wir reden Finanzen nicht schön, arbeiten mit Hochdruck weiter.“

Aufgrund der äußerst negativen Zinsentwicklung und hoher Abschreibungen für die Infrastruktur ergab sich trotz einer positiven Umsatzentwicklung ein negatives Jahresergebnis in der Höhe von 6,85 Millionen Euro. Der Anteil an Abschreibungen, der sich nicht auf die Liquidität auswirkt, beläuft sich auf rund 4,8 Millionen Euro. Für den restlichen Fehlbetrag ist im Wesentlichen die massiv angestiegene Zinslandschaft verantwortlich.

Vorstand Harald Zagiczek: „Die finanzielle Lage der Austria ist nach wie vor sehr schwierig, da gibt es gar nichts schönzureden. Neben den hohen Zinsen und den Abschreibungen für unsere Infrastruktur haben letzte Saison auch die hohen Energiekosten und die wirtschaftliche Gesamtsituation das Erreichen eines besseren Ergebnisses erschwert. Es gibt einige konkrete Maßnahmen, an deren Umsetzung wir bereits mit Hochdruck arbeiten. Ich habe in meinen ersten zwei Monaten bei der Austria trotz allem eine positive Grundstimmung innerhalb des Vereins wahrgenommen, insbesondere auch bei unseren Partnern, Fans & Mitgliedern – gemeinsam werden wir gestärkt aus dieser schwierigen Phase herauskommen.“

Die wichtigsten Finanzkennzahlen der Saison 2022/23 mit Stichtag 30.06.2023 (in Klammer sind die Zahlen der Saison 2021/22):

(Angaben in TEUR)

Anlagevermögen: 54.061 (56.609)

(56.609) Umlaufvermögen: 4.507 (5.732)

(5.732) Eigenkapital: -20.659 (-16.281)

(-16.281) Fremdkapital*: 73.620 (71.911)

(71.911) Personalaufwand: 14.565 (12.621)

(12.621) Erträge/Umsatz: 30.663 (23.583)

(23.583) Jahresergebnis nach Steuern: -6.853 (-7.058)

*Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten in der Höhe von 66,73 TEUR, Rückstellungen in der Höhe von 1,5 TEUR und Rechnungsabgrenzungen in der Höhe von 5,39 TEUR.