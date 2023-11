Sturm-Fans: „Pflicht erfüllt, aber schön war´s nicht“

Der SK Sturm gewann gegen das Schlusslicht Austria Lustenau mit 2:0 und fuhr damit vor dem Europa League Spiel gegen Raków Częstochow drei Punkte...

Der SK Sturm gewann gegen das Schlusslicht Austria Lustenau mit 2:0 und fuhr damit vor dem Europa League Spiel gegen Raków Częstochow drei Punkte ein. Es war ein eher glanzloser Sieg, bei dem man sich in der ersten Halbzeit schwertat. Haben sich die Fans mehr von ihrer Mannschaft erwartet, oder ist man mit der gezeigten Leistung zufrieden? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört und die besten Kommentare zusammengefasst!

Jaisinho: „Pflichtaufgabe erfüllt und aus meiner Sicht souverän und trocken nach Hause gespielt. Ein Feuerwerk ist in dieser Phase der Saison ohnedies nicht mehr zu erwarten. Und solange es so läuft wie gestern, auch nicht zwingend erforderlich.“

OoK_PS: „Wichtigste Lektion: Mit angezogener Handbremse geht gar nix. Wird diese gelöst, ist man aber gleich richtig stark. Eigentlich wenig überraschend. So eine erste Halbzeit ist halt ziemlich unerklärbar.“

Stgr1909: „Pflicht erfüllt. Schön wars aber nicht. Gegen den abgeschlagenen Letzten kann man schon mal mehr aufzeigen. Otar fehlt meiner Meinung nach extrem, diese Überbrückung vom Mittelfeld zu den Stürmern ist nämlich sehr ausbaufähig.“

graz_fan: „Also erklären kannst das ganz leicht. Im Kopf waren sie einfach nicht bereit mehr zu tun als nötig. Gegner nicht ernst genommen und schon läufst nur locker herum anstatt zu sprinten.“

plieschn: „Den Gegner hat man schon ernst genommen, aber uns fehlt im Moment eben teilweise die Leichtigkeit. Dennoch wieder ein komplett ungefährdeter und verdienter Sieg, da gibt es nichts zu bemängeln. Maric bei seinem Debüt ohne Gegentor, mehr als in Ordnung der Abend!“

Vöslauer: „Die erste Halbzeit war mehr als bescheiden, katastrophale Passwerte und in gefährlichen Zonen Zweikämpfe verloren oder erst gar nicht angenommen. Und Trainereffekt hin oder her… zum Glück war’s halt trotzdem nur Lustenau. Sich auf die Unzulänglichkeiten des Gegners verlassen ist trotzdem immer so eine Sache… In der zweiten Halbzeit war sofort mehr Feuer drinnen und schlussendlich war es auch ein vollkommen ungefährdeter Sieg. Ergebnistechnisch wurde aber der Turnaround eingeleitet, 3:0 in Klagenfurt, 2:0 Lustenau… der Flow wäre da um nun gegen Rakow, BW Linz und Altach alles für ein glorreiches Jahr 2024 zu ebnen.“

JoggaBonito: „Trockenes 2:0 gegen den Letzten ohne zu glänzen. So spielen Meister.“

stormzy: „Die Phase nach der Pause war top, nur etwas schade, dass wir dann wieder zurückgeschalten haben und trotz der Wechsel am Ende nicht mehr viel gelungen ist — bewusst oder unterbewusst im Energiesparmodus? Lustenau hat aber auch gut dagegengehalten, wie schon beim letzten Match gegen uns.“

TraunseeSchwoaza: „Ich finde man hat die Ausfälle recht ordentlich kompensieren können. Klar, die Abstimmung in der Abwehr hat nicht gleich zu hundert Prozent gepasst, aber der Lavalee ist schon ein super Defensiv-Allrounder – gefällt mir sehr gut. Für unseren Kapitän tut’s mir richtig leid, dass er nicht mehr an seine Topform rankommt. Immer wieder zu langsam und dadurch auch immer wieder mal gelb/gelb-rot gefährdet. Schade, aber ist so. Ich denke man sollte ihn vorerst nur noch bringen, wenn man vorne ist, um Siege abzusichern. In der Startelf hat er – wenn alle fit sind – leider momentan nichts verloren.

Veteran82_ „Drei Punkte. Um mehr gehts in keinem Spiel im restlichen Herbst. Schön wird’s nicht mehr werden heuer, aber das ist auch wichtiger im Frühjahr!“

Pepi_Gonzales: „Es wäre halt tatsächlich interessant, ob die Sparflamme nicht doch auch etwas Kalkül ist. Wenn ja hat man bisher wenig falsch gemacht.“

graz_fan: „Das gestern war ganz sicher schonen für Donnerstag. Gesagt hat das natürlich niemand, aber der Unterschied erste Halbzeit und Anfang zweite, wo plötzlich Tempo und Energie drinnen waren, war halt riesig, So eine Einstellung würdest nie in einem Europacup-Spiel oder gegen Salzburg sehen. Bisher sind wir oft mit einem blauen Auge davongekommen.“

