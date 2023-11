Das sagen die Rapid-Fans zum Bundesliga-Debüt von Trainer Klauß

Der SK Rapid gewann das Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 1:0 und holte damit drei wichtige Punkte im Kampf um das obere...

Der SK Rapid gewann das Heimspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 1:0 und holte damit drei wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff. Gegen defensiv gut eingestellte Gegner taten sich die Hütteldorfer allerdings keineswegs leicht. Wir wollen uns nun ansehen, wie zufrieden die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft sind? Überwiegt die Freude über die drei Punkte, oder erwartet man sich spielerisch mehr? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Drei Punkte, alles andere ist derzeit unerheblich. Hauptsache wir holen Zählbares bis Klauß genug Zeit hatte, seine Spielidee zu implementieren.“

Le_derp: „Eine deutliche Verbesserung war die Aufteilung der Zwischenräume. Man hat bei den Offensivaktionen sofort auf Defensive zurückschalten können, mittels kürzerer Abstände zur Vordergruppe. Wir waren defensiv heute auch sehr gut, der Sieg war nie in Gefahr. Das ist meiner Ansicht nach deutlich hervorzuheben. Und ich freu mich für Klauß, dass er einem geglückten Einstand hatte. Das hilft enorm. Jetzt auf den nächsten Gegner vorbereiten und fleißig an uns arbeiten.“

SandkastenRambo: „Drei Punkte sind sehr wichtig. Aber da muss nach vorne mehr kommen und wird es bestimmt auch.“

Ernesto: „Ein sehr schwieriges Spiel, umso wichtiger, dass man die drei Punkte holen konnte. Um Schönheitspreise geht es nicht, mir ist völlig egal, ob wir den Sieg erbrunzt haben. Eine Weiterentwicklung will ich dann im Frühjahr erkennen können. Bis dahin zählen eben nur die Punkte. Mehr gibt es heute eh nicht zu schreiben.“

Jackson: „Man sieht: Das Problem war die Defensive, nicht die Offensive. Die Defensive wurde auf Kosten der Offensive stabilisiert, und wir spielen nicht mehr 3:3, sondern 1:0. Das nicht zu checken hat Barisic meiner Meinung nach den Job gekostet, der immer nur von Chancenverwertung gefaselt hat. Nein, es war nicht die Chancenverwertung, denn Tore schießen wir genug. Der Fehler war, dass wir so viele Tore bekommen haben.“

AC58: „Ich denke man konzentriert sich bei der Beurteilung des gestrigen Spiels zu sehr auf Trainer und Taktik. Die entscheidenden Faktoren waren gestern eher die Spieler und ihr Rucksack. An denen geht das Tamtam nicht spurlos vorbei. Einerseits die Überzeugung, mit ZoBa gut gearbeitet zu haben und daraus das schlechte Gewissen, auch Mitschuld daran zu haben, andererseits der Wille, es in Zukunft besser machen zu wollen, dazu aber eine Art Zwittervorstellung zum Erreichen des 3ers abliefern zu müssen. Es wurde gestern mehrfach betont, dass uns die Kreativität gefehlt hat. Das war natürlich ein Produkt dieser Voraussetzungen. Insofern hat unser „mäßiges“ Spiel verständliche Gründe und wird sich heuer auch nicht mehr großartig ändern. Ich würde sagen, dass sie es angesichts des äußeren und inneren Drucks doch recht passabel erledigt haben. More to come next year…“

Phil96: „In der aktuellen Phase zählen nur die drei Punkte. Leistung war ok, defensiv deutlich stabiler, aber nach vorne zu selten zwingend. Dass Klauß jetzt in einer Woche nix großes bewegen konnte, ist natürlich auch klar. Was wir unter ihm wirklich zeigen, wird man eh erst im Frühjahr sehen.“

alexbender: „Blau-Weiß Linz war definitiv nicht mehr der Jausengegner aus Runde 3. Endlich mal ein knappes Ergebnis drübergebracht.“

Fox Mulder: „Ist es wirklich eine Überraschung, dass der neue Trainer zuerst versucht die Defensive zu stabilisieren? Wie oft haben wir in den letzten Wochen Spiele wegen blöder Gegentore nicht gewonnen? Der Trainer hat genau das gemacht, was er schon in der Antritts-PK angekündigt hat, nämlich die Spiele so zu gestalten, dass die Chance zu gewinnen erhöht wird. Wir haben einen xG-Wert von 0,07 zugelassen. Das ist der große Unterschied. Wenn man so einen geringen Wert zulässt, verringert man die Chance ein Gegentor zu erhalten und ein Spiel nicht zu gewinnen massiv. Klar kann man jetzt sagen, wir haben selbst nur einen xG-Wert von 0,72 erreicht. Dieser Wert ist jedoch 10x so hoch wie der des Gegners. Statistisch gesehen war der Sieg hoch verdient, oder zählen die Statistiken plötzlich nicht mehr? Dass im ersten Spiel die Defensive zu Lasten der Offensive verbessert wird ist für mich OK, schließlich haben wir so den ersten Heimsieg seit August geschafft. So defensiv hat bisher glaube ich auch noch kein Gegner gegen uns agiert. BW hat das geschickt gemacht und so war es ein verdammt schweres Spiel für uns. Auch wenn man so manche Entscheidung im Verein nicht gutheißt, sollte man dem neuen Trainer etwas Zeit zugestehen, so wie man es auch bisher getan hat.“

Lucifer: „Am Ende bleibt stehen das wir die Partie gewonnen haben und das ist im Grunde das einzig wichtigste in der jetzigen Situation, frohen Mutes lässt mich diese Leistung jedoch nicht in die Zukunft blicken, denn abgesehen davon das man nach 1 Woche noch keine grundlegenden Änderungen sehen kann, wurde wieder relativ offensichtlich wie wenig Qualität wir von unserer Bank nachlegen können, mit einem Grüll Abgang im Winter wird dies nicht unbedingt besser werden.“

hateful86: „Ich sag einmal so, Barisic wäre enorm kritisiert worden, hätte er so eingewechselt. Sieg zwar verdient aufgrund der Überlegenheit, aber berauschend war es nicht, und letztendlich auch glücklich.“

gw1100: „Klauß wollte unbedingt den Sieg absichern und hat die volle Defensivpower reingehauen. Ob fein oder nicht ist die andere Frage, im Moment zählen aber nur die Punkte, insofern richtig gemacht von Klauß.“

Sektion LE: „Nur ein Rückpass auf Hedl in 90 Minuten. Herzliche Umarmungen wo man hinsieht. Die ganze Betreuerbank wirkt aktiv. Erzwungener Sieg gegen „tief – tiefer – BW Linz“-stehenden Gegner. Wichtig sind momentan die Punkte, in Schönheit gestorben sind wir in den letzten Wochen zu oft.“

RomanHammer: „Das Wichtigste sind mal die drei Punkte, im Gegensatz zu vielen hier finde ich schon, das wir nicht so schlecht gespielt haben, Blau-Weiß hat es uns aber schwer gemacht hat mit ihren Catenaccio. Ein paar kleine Änderungen von Robert Klauß konnte man meiner Meinung nach auch schon erkennen.“

Narf: „Ich habe leider nur die ersten 80 Minuten gesehen. Was bleibt? Barisic musste gehen, weil er genau solche Spiele nicht in Punkte umgewandelt hat. Wir waren drückend überlegen. Dass unsere Abschlussschwäche nicht von heute auf morgen verschwinden wird, musste jedem klar sein. Starker Einstand!“

