Austria-Fans nach 0:1 gegen WAC: „In der Offensive zu ideenlos“

Die Wiener Austria kassierte gegen den Wolfsberger AC nicht nur das erste Gegentor nach 828 Minuten, sondern musste sich auch mit 0:1 geschlagen geben und verlor damit gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um das obere Playoff wichtige Punkte. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Veilchen zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum!

KidSune: „Herber Rückschlag aber noch keine Katastrophe. Und wieder ein Innenverteidiger gesperrt.“

veilchen27: „Ein Spiel, das perfekt in den September gepasst hätte. Man ist viel besser im Spiel als der Gegner, hat Top-Chancen, bekommt ein unnötiges Gegentor und rennt danach gegen eine Menschenmauer an. Dazu noch eine Fehlentscheidung beim einzigen Gegentor gegen uns und schon ist der typische Spielablauf der Spiele gegen WAC, Hartberg und Altach gezeichnet. Schiri Altmann halte ich normalerweise für einen der Besseren, aber heute hat er mir unendlich Nerven gekostet. Dass er in der 96. die Rote nicht zeigt, die meiner Meinung nach schon im Livebild glasklar war, danach auf Ecke zeigt und sich vom Assistenten auf Abstoß korrigieren lässt, war das Sahnehäubchen seines bescheidenen Arbeitstags. Dennoch will ich nicht es nicht nur auf den Schiedsrichter und Pech schieben. Beim Gegentor haben wir uns ebenso schlecht angestellt wie in der Chancenverwertung erste Halbzeit. Auch ärgert mich Galvaos selbstverschuldeter Ausschluss. Dass wir gegen die tiefstehenden Wolfsberger in der zweiten Halbzeit kaum durchgekommen sind, war noch das verständlichste aller Probleme für mich, wobei ich manche Spieler wie Huskovic hierbei enttäuschend fand. Nach so einer tollen Serie, die heute zu Ende geht, bereitet das jetzt keine schlaflosen Nächte, sondern verlieren wir eben mal wieder ein Spiel. Aber dass es unnötig/ungerecht war, schmerzt ebenso wie die Tatsache, dass wir uns aufgrund des Spätsommers eigentlich nicht mehr derartige Faller leisten können.“

Hurricane: „Heute leider an der Chancenauswertung gescheitert. Bitter natürlich, dass das Out vor dem Tor natürlich wieder einmal eine Fehlentscheidung war. Galvao mit seinem Spiel, das immer Richtung rot oder gelb-rot geht, nervt.“

paulaustria: „Also in der 1. Halbzeit waren wir klar besser auch wenn die Wolfsberger nicht komplett ungefährlich waren. Bitter ist, dass dann durch den falsch gegebenen Einwurf das Tor fällt. Das Tor geht natürlich auf die Kappe von Polster wobei das Kennedy auch irgendwo gut gemacht hat, da er sich nach dem langen Einwurf hinter die Verteidigung schleicht, aber das darf auf dem Niveau keine Ausrede sein. Die Chancen in der 1. Halbzeit muss man auch nutzen, da merkt man den fehlenden Knipser Tabakovic doch noch. In der 2. Halbzeit war man deutlich schlechter als in der 1. offensichtlich. Das liegt aber halt auch daran, dass der WAC Beton angerührt hat und das gut gemacht hat, aber da muss man auch damit klarkommen und zumindest drückender werden…Die Chance aufs obere Playoff hab ich noch nicht ganz aufgegeben, weil wir gegen die zwei schwierigsten Mannschaften schon gespielt haben, aber es wird definitiv schwierig und die Ausgänge in den nächsten Runden müssen für uns generell positiv sein.“

DaMarkWied: „Wir waren über den Großteil des Spiels die bessere Mannschaft, aber haben unsere Chancen nicht gemacht. Sehr schade.“

Systemoverload: „Letztendlich in meine Augen absolut verdiente Niederlage. Zu dumm in vielen Aktionen und wir sind irgendwie unfähig wirklich Druck aufzubauen, auch glaube ich, dass das nie der Spielplan ist, man will schnell nach vorne und wenn der Gegner mauert wird das dann eine brutal zerfahrene Partie mit einer Ideenlosen Situation nach der nächsten. Auch ein paar Personalentscheidungen und Entwicklungen geben schon zu denken. Braunöder wurde eigentlich total abmontiert und ist nur mehr ein Schatten seiner selbst, seine spielerische Qualität würde uns guttun, aber der scheint nicht mehr in unsere Spielanlage zu passen…“

Mons Ivar: „Wie viele rote Karten hat uns der Galvao eigentlich schon eingebracht? Wer gegen so einen WAC nicht gewinnt hat im oberen Playoff eh nix verloren.“

Braveheart-FAK: „Eigentlich eine Hälfte lang sehr gut gespielt, bis sich dann der WAC noch weiter zurückgezogen hat und man gemerkt hat, dass wir vorne, gerade wenn wir nicht viel Platz haben, leider nicht wirklich gefährlich sind.“

pepe6: „Typische Partie aus alten Zeiten. Kein Aufbäumen, kein unbedingter Wille diese Partie noch zu drehen.“

tifoso vero: „Wir waren die bessere Mannschaft und haben nichts davon. Schade. Aber die Chancen muss man halt machen. Jetzt nicht den Kopf hängenlassen – da meine ich die Fans, die Mannschaft wird es eh nicht tun, sondern weiter attackieren und gegen den LASK gewinnen. Klagenfurt kann man auch biegen. Noch ist alles möglich. Übrigens fand ich Schmidt besser als Asilani. Da hoffe ich, ihn gegen den LASK von Anfang an zu sehen.“

Accuser: „Zache Partie, leider vorne ideenlos gegen eine auf Konter spielende Mannschaft. Manche Pässe sehr fragwürdig, vor allem beim eigenen Sechzehner.“

kingofkings92: „Chancen wären vorhanden gewesen und hinten stehen wir prinzipiell schon viel besser als bis zum Derby. Natürlich machst am Schluss dann mehr auf und fährst dir Konter ein. Aber der WAC hat das hinten recht gut gemacht, da gab es wenig Durchkommen, man hätte halt die Chancen in Hälfte 1 bereits nutzen müssen. Erschreckend ist unsere nicht vorhandene Torgefahr der Stürmer. Egal ob Asllani oder Schmidt, die Präsenz in der Box fehlt extrem. Und Gruber aktuell auch völlig außer Form.“

fermin: „War wie ein Cup-Spiel gegen einen Zweitligisten, leider ist unsere offensive Qualität so bescheiden, dass wir auch gegen eindeutig schwächere Gegner schwer zu Chancen kommen. Wird schwer mit dem oberen Playoff, aber müssen halt bis zum Schluss fighten.“

