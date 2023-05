Ried-Fans: „Ziehen wir die Tiroler mit in den Abstiegsstrudel!“

Die SV Ried möchte heute Abend in Tirol ein Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg setzen. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Die SV Ried möchte heute Abend in Tirol ein Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg setzen. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum angesehen, was die Ried-Fans von der Partie erwarten.

haka1912: „Ried lebt. 4 Spiele ungeschlagen (OK, alles Unentschieden), die letzten fünf Spiele mindestens einmal getroffen, 9 Tore in 5 Spielen (davor 16 in 23 Spielen), klare Fortschritte in puncto Einsatz, Mut und Führung am Feld. Trainer Senft hat definitiv die richtigen Karten am Tisch und sich bis dato nur gegen Hartberg verpokert.“

caña: „Also ich wüsste jetzt nicht warum wir in Ehrfurcht erstarren sollten. Es liegt sowieso an uns selber, d.h. man sollte weiterhin versuchen zu elft die Partien zu Ende zu spielen und vorne ein paar Tore machen. Beides hat jetzt ganz gut funktioniert.“

Stehplatz: „Wenn wir gewinnen, ziehen wir Wattens […] sowas von mit rein in den Strudel. Ist jetzt kein Geheimnis per se, dass das meine bevorzugte Option wäre, wenn’s den Ferdl Oswald und seine Freunde zupfen tät. Also, auf geht’s ihr Rieder!“

eidungman: „Nachdem ich nach dem Hartberg-Spiel jegliche Hoffnung auf den Klassenerhalt aufgegeben habe, ist diese nach den letzten Spielen wieder ganz heimlich und leise als zartes Pflänzchen zurückgekehrt. Wir haben jetzt 4 Spiele nicht verloren. Wir hatten in jedem dieser Spiele die Chance dieses auch zu gewinnen. Wir haben in 3 davon teilweise richtig guten Fußball gespielt. Wir schießen auf einmal wieder Tore. Unser Captain ist wieder an Bord. Das alles macht uns in keinem Spiel zum Favoriten, aber in Ehrfurcht erstarren müssen wir vor keinem der noch kommenden Gegner. Ich traue uns mittlerweile in jedem Spiel wieder einen Sieg zu.“

iingobert: „Ich finds gut, dass wir diesmal schon am Freitag spielen. Im Idealfall, können wir ein bisschen Druck auf Altach und Hartberg aufbauen. Die sollen ruhig ein bisschen schlecht schlafen von Freitag auf Samstag.“

Joke: „Unsympathische Präsidentin, unsympathische Spieler, null Fanbasis… Nennt sich WSG Tirol, aber ganz Tirol ist der Verein wurscht. Also tun wir unser Bestes und ziehen sie noch mit hinein in den Abstiegsstrudel mit einem Sieg heute.“

haka1912: „…der Silberberger, den ich eigentlich recht schätze, meint vor der Partie, man solle nicht nervös sein, schließlich gehe es gegen Ried und nicht gegen Real Madrid. Wenngleich das so stimmen mag, sind mir solche respektlosen Sager immer zutiefst zuwider. Das braucht es einfach nicht. Burschen, bitte einfach den Dreier erbrunzen, dann schick ich dem Silberberger persönlich ein SVR-Wappen, das er sich stolz zu Hause aufhängen darf.“

