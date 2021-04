Rapid-Fans: „Haben mit der WSG Tirol noch eine Rechnung offen“

Der SK Rapid trifft nach dem 1:1-Unentschieden gegen den LASK nun zweimal auf die formstarke WSG Tirol, die zuletzt mit einem Heimsieg gegen RB...

Der SK Rapid trifft nach dem 1:1-Unentschieden gegen den LASK nun zweimal auf die formstarke WSG Tirol, die zuletzt mit einem Heimsieg gegen RB Salzburg wieder einmal ein Ausrufezeichen setzte. Glauben die Rapid-Fans an einen Erfolg ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

schleicha: „Sehr schwierige Partie. Aus den Spielen sollten eigentlich sechs Punkte her – wer aber Wattens gesehen hat weiß, dass die alles andere als leicht zu biegen sind. Eine Niederlage sollte man überhaupt tunlichst vermeiden. Die Tiroler können mit dem Selbstverständnis spielen, dass alles was noch kommt ein Zuckerl ist. Sprich die haben überhaupt keinen Druck und werden daher auch sehr offensiv agieren. Egal wer spielt, aber es sollten nur Spieler sein die noch mit 100 Prozent im Kopf bereit sind. Der Verein braucht die Quali für einen internationalen Startplatz (also Platz 2 / 3) wie einen Bissen Brot. Da haben Spieler die nicht willens sind Vollgas zu geben, keinen Platz. Viel Spielraum bietet der Rumpfkader aber leider auch nicht.“

Rapidler_1899: „Unfassbar, dass wir gegen die Kristallboys diese Saison nur einen Punkt geholt haben. Wird Zeit, dass wir die Dinge wieder zurechtrücken.“

Hütteldorfer94: „Pflichtsieg. Nicht mehr und nicht weniger.“

Boidi: „Nach den letzten drei Spielen muss im Kampf um Platz 2 wieder ein Sieg her. Würde Kara auch mal schonen und von der Bank bringen wenn es eng wird. Eigentlich wirkte Ulmann auch etwas müde aber für den gibts halt keinen Ersatz.“

Fox Mulder: „Ich bin gespannt, ob wir uns wieder von ihren Eckbällen überraschen lassen.“

Schwemmlandla3: „Würde die Offensive mal komplett umstellen mit Fountas als Spitze und dahinter Arase, Demir und Ritzmaier. Wird so natürlich nicht passieren und birgt natürlich auch Gefahren – deshalb nachvollziehbar, dass sowas nicht passiert. Jedenfalls würde ich Kara mal draußen lassen und Fountas vorne reinstellen.“

zidane001: „Baden-Frederiksen anketten.“

since-1899: „Nach drei sieglosen Partien in Folge wird es Zeit wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Dazu haben wir mit Wattens noch eine Rechnung offen, das 0:3 zu Hause und das 1:1 sind noch nicht vergessen sein und müssen wieder gut gemacht werden. Wattens wird nach ihren Siegen gegen den LASK und Red Bull keiner unterschätzen, in welchen sie aber über ihren Verhältnissen gespielt und gepunktet haben, und das sind letztlich die besten Voraussetzungen für einen klaren Rapid-Sieg.“

Mici: „Also die zwei Spiele sind richtungsweisend und MÜSSEN gewonnen werden, dann schaut es mit Platz 2 echt gut aus, weil die anderen sich vermutlich Punkte wegnehmen werden.“

steveme: „Die Chancenverwertung muss passen sonst wirds haarig.“

1982 SCR: „Gegen die RBS-„Dosenbezwinger“ WSG wird unsere geliebte Rapid über sich hinauswachsen müssen. Und ja, ich bin schon sehr spitz auf das Kräftemessen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und der WSG Tirol.

