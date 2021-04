LASK-Fans: „Haben mit der WSG Tirol eine Rechnung offen“

Der LASK trifft in der ersten Runde des Meisterplayoffs auswärts auf die WSG Tirol und will mit einem Sieg an der Tabellenspitze dranbleiben. Wir...

Der LASK trifft in der ersten Runde des Meisterplayoffs auswärts auf die WSG Tirol und will mit einem Sieg an der Tabellenspitze dranbleiben. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom Spiel ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Das letzte Duell, in welchem uns die Tiroler so richtig überrumpelt haben, war das erste Spiel nach der Winterpause, nun treffen wir auch nach der kurzen Länderspielpause wieder auf diesen Gegner. Seit dem Bundesligaaufstieg von Wattens haben wir in den direkten Duellen einen (mühsamen) Auswärtssieg letzte Saison feiern können, abgesehen davon gab es zwei Unentschieden und die bereits erwähnte 2:4-Heimniederlage in dieser Saison. Es gilt gewissermaßen eine Rechnung zu begleichen, einfach wird es aber auch am kommenden Sonntag nicht. In jedem Fall gilt es, Baden-Frederiksen diesmal unter Kontrolle zu halten, um Yeboah müssen wir uns ja immerhin keine Sorgen machen. Eine Besonderheit des Duells liegt sicherlich auch im LASK-Bezug von Celic, Schnegg und Anselm. Grundsätzlich wäre mir ein Wattens-Abstieg letztes Jahr durchaus recht gewesen, vor zum Teil nicht einmal 1000 Zuschauern am Tivoli zu spielen hat das meiner Meinung nach wenig Sinn. In Zeiten von Geisterspielen fällt dieser Aspekt natürlich weg. Dennoch ziehe ich meinen Hut vor der Leistung der Tiroler diese Saison – lange mussten sie doppelgleisig planen, und dennoch haben sie eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, die auch noch guten Konterfußball spielen kann.“

LASK08: „So, Nationalteam ist abgeschüttelt, gegen unser „Farmteam“ WSG geht es um einen guten Start ins obere Playoff. Für mich ist die Marschrichtung klar – will man in den Kampf um Platz 2 eingreifen, so müssen wir die Partie gewinnen. Verlieren wir so wie die letzte Partie, dann wird der Kampf um Platz 4 echt zach im Laufe der weiteren Saison.“

Santuzzo: „Am Sonntag wird es endlich Zeit für den ersten Saisonsieg gegen Wattens.“

LASK_92: „Dass der Ausgang einer Partie darüber entscheidet, ob man um Platz zwei kämpft oder sich mit Rang 4 zufrieden geben muss, halte ich für ein Gerücht. Gehe von einer engen Partie aus, an deren Ende idealerweise ein Sieg steht, zumindest ein Remis plane ich, ohne vermessen wirken zu wollen, schon ein. Dass ein Gastspiel in Tirol in dieser Saison einen völlig anderen Gradmesser darstellt, als das noch in der Vergangenheit der Fall war, versteht sich nach diesem Grunddurchgang logischerweise auch von selbst. Ich bin auf alle Fälle gespannt, erwarte eine gut vorbereitete und bis in die Haarspitzen motivierte Mannschaft.“

Strafraumkobra: „Unguter Gegner und das heurige Match sowie Frederiksen habe ich nicht vergessen, aber es sollte ein Dreier her.“

lasso: „Den Ostersonntag-Nachmittag terminlich freischaufeln ist für einen Familienvater eine der härtesten Prüfungen.“

