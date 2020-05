Live Trends mit OVERLYZER – Das neue Big Data Projekt für Fußballfans!

abseits.at präsentiert Overlyzer, den Over/Under-Analyzer für Fußballspiele aus 130+ Ländern und 800+ Ligen und Bewerben. Nach über einem Jahr Vorbereitung und Programmierungsarbeit geht unser...

abseits.at präsentiert Overlyzer, den Over/Under-Analyzer für Fußballspiele aus 130+ Ländern und 800+ Ligen und Bewerben. Nach über einem Jahr Vorbereitung und Programmierungsarbeit geht unser neues Big Data Projekt für Fußballbegeisterte nun endlich online und versorgt euch mit Live Trend Daten von (in Normalzeiten) tausenden von Fußballspielen wöchentlich!

Der Live Analyzer für Fußballfreaks

Live Trends zu tausenden Partien wöchentlich: Overlyzer ist mehr als nur ein normaler Live-Ticker, sondern zeigt punktgenau an, wie ein Spiel gerade verläuft. Welches Team ist am Drücker? Wer ist einem Tor näher? Und wie offensiv wird das Spiel im Allgemeinen geführt? Mit Hilfe zahlreicher statistischer Indikatoren und verschiedener Situationsinterpretationen zeigt der Overlyzer-Algorithmus exakt an, wie der Spielverlauf einer Partie live aussieht – in verständlicher und schnell zu erfassender Graphenform.

Die blaue Linie steht für den Druck der Heimmannschaft, die rote Linie für den Druck der Auswärtsmannschaft. Hier sieht man deutlich, dass Dortmund die erste Halbzeit des Revierderbys klar dominierte, während man in der zweiten Hälfte sofort traf, dann aber Schalke ein wenig mehr vom Spiel überließ. Klassische Statistiken (rechts im Bild) untermauern den Spielverlauf. Der „Gesamte Druck“ (oberhalb der Statistiken) zeigt an, wie offensiv das Spiel allgemein geführt wurde, wobei 25% ein durchschnittlicher Wert sind. Diese Spielverläufe liefert Overlyzer LIVE und für 800+ Ligen und Bewerbe!

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte ein Genieblitz von Joshua Kimmich für den Führungstreffer kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit versuchte Bayern schnell auf das zweite Tor zu gehen, Dortmund wurde dann aber zunehmend offensiver und versuchte mit aller Gewalt den Ausgleich zu erzielen. Dass der Graph der Heimmannschaft Dortmund (blau) aber nie dauerhaft über 50% lag zeigt auch, dass man zu wenige Abschlusssituationen kreierte.

Flexible Filteroptionen

Mit Hilfe des innovativen Filter-Tools kann man Spiele nicht nur nach Liga, Bewerb oder Nation filtern, sondern auch nach bestimmten Spielverläufen. Registrierte User können beliebig viele Filter setzen und abspeichern, um sie danach schnell wieder abrufen zu können. So ist es etwa möglich, sich nur Spiele ausgeben zu lassen, in denen die Druckverhältnisse klar und deutlich sind, bereits eine bestimmte Anzahl an Toren, Karten, Chancen oder Ecken gefallen sind oder die Spiele, bei denen der Verlauf nicht den Pre-Game-Wettquoten entspricht.

Auch für „Nicht-Wetter“ interessant

Neben diesen lukrativen Funktionen für Sportwetter ist Overlyzer natürlich auch für allgemein Interessierte ein nützliches Tool. Wie in klassischen Livescore-Apps kann man eine persönliche Favoritenliste aus beliebig vielen Spielen oder Ligen erstellen, um die interessantesten Partien sofort griffbereit zu haben. Allerdings liefert Overlyzer nicht nur das aktuelle Resultat und die harten Statistiken, sondern auch sämtliche Spielverläufe der favorisierten Partien.

Ein Jahr lang gratis oder 49€/Quartal

Die Registrierung auf overlyzer.com ist für ein Jahr lang kostenlos und erfordert lediglich eine Anmeldung bei einem von derzeit drei Affiliatepartnern, sowie eine Einzahlung von mindestens 20 Euro. Zwei Screenshots und eine Proof Email später habt ihr vollen Zugang auf alle Spiele, die auf Overlyzer abgedeckt werden. Falls dieses Modell für euch nicht in Frage kommt, gibt es alternativ die Möglichkeit um 49€ pro Quartal einen Zugang zu kaufen.

Overlyzer perfektioniert abseits.at-Analysen

Auch in Kombination mit abseits.at wird der Overlyzer als unterstützendes Tool zum Einsatz gebracht werden. Natürlich werden wir die Graphen und statistische Auswertungen in unseren Analysen verwenden, um diese noch akkurater zu machen. Auch auf unserer Facebook-Page werden wir euch immer wieder mit ungewöhnlichen oder besonders klaren Spielverläufen versorgen. Nicht vergessen: Mit einer Anmeldung könnt ihr ebendiese Verläufe auch live und ohne Einschränkungen mitverfolgen. Die Registrierung dauert maximal fünf Minuten, also zögert nicht, unter den ersten Usern unseres neuen Projekts zu sein.

Jetzt anmelden auf overlyzer.com!