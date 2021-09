EL: Sturm-Gegner PSV zuletzt unter Wert geschlagen

Auf die österreichischen Vertreter warten heute schwierige Aufgaben in der Europa League, wobei insbesondere der SK Rapid beim Auswärtsspiel gegen West Ham United sich...

Auf die österreichischen Vertreter warten heute schwierige Aufgaben in der Europa League, wobei insbesondere der SK Rapid beim Auswärtsspiel gegen West Ham United sich kaum Chancen ausrechnen darf. Der formstarke SK Sturm trifft währenddessen auf die PSV Eindhoven und hofft nach der Niederlage gegen die AS Monaco auf den ersten Punktegewinn. Wir wollen uns den Gegner der Blackies kurz näher ansehen.



SK Sturm Graz – PSV Eindhoven

Donnerstag, 30.09.2021, 18:45 Uhr

Nach der 0:1-Niederlage gegen die AS Monaco, wo Ilzers Mannschaft zu viel Respekt dem prominenten Gegner gegenüberbrachte, wollen die Blackies nun gegen die PSV Eindhoven auch in der Europa League zum ersten Mal anschreiben.

Niederlage gegen Monaco sehr gut weggesteckt

Die Voraussetzungen für einen Punktegewinn gegen die Niederländer sind gar nicht schlecht, denn der SK Sturm zeigte sich auch nach dem Spiel gegen die Monegassen in einer starken Verfassung und setzte sich im Cup gegen Hohenems mit 4:0 durch und fuhr zwei weitere Siege in der Meisterschaft gegen die WSG Tirol (5:0) und den SK Rapid (3:0) ein, ohne einen Gegentreffer zu kassieren.

Viele bekannte Gesichter bei der PSV Eindhoven

Im Spiel gegen die PSV Eindhoven wird man auf einige Gesichter treffen, die die österreichischen Fans aus verschiedenen Gründen gut kennen werden. Der österreichische Nationalspieler startet bei den Holländern im 4-2-3-1-System rechts in der Viererkette. Sein Nebenmann in der Innenverteidigung spielte viele Jahre erfolgreich für Red Bull Salzburg. Andre Ramalho ist Fixstarter im Abwehrzentrum und arbeitet mit einem Trainer zusammen, der ihn aus seiner Zeit in der österreichischen Bundesliga gut kennt. Roger Schmidt leitet nämlich seit März 2020 die Geschicke des Vereins.

Österreich-Schreck Eran Zahavi in guter Form

Sturmspitze Eran Zahavi ist den Fans des österreichischen Nationalteams natürlich auch ein Begriff, denn der israelische Angreifer hat sein Visier besonders gut eingestellt, wenn es gegen die ÖFB-Auswahl geht. Bei der jüngsten 2:5-Niederlage erzielte er einen Doppelpack gegen die Mannschaft von Trainer Franco Foda, am 24. März 2019 erzielte er beim 4:2-Sieg der Israelis sogar drei Treffer. Auch aktuell ist der mit allen Wassern gewaschene Angreifer gut in Form und erzielte in seinen sechs Liga-Einsätzen drei Tore. Hinter Zahavi spielt mit Mario Götze ein äußerst prominenter Spieler im offensiven Mittelfeld, der im Finale gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2014 den Siegtreffer zum 1:0 erzielte. Der ehemalige BVB- und Bayern-Spieler fühlt sich in den Niederlanden wohl und verlängerte seinen Vertrag unlängst vorzeitig bis 2024.

PSV zuletzt mit Patzern…

Die PSV Eindhoven startete mit sechs Pflichtspielsiegen stark in die neue Saison und eliminierte Galatasaray und den FC Midtjylland in der Champions League Qualifikation, ehe man im Playoff knapp an Benfica scheiterte. In der Meisterschaft gab er in den letzten drei Spielen zwei Niederlagen, wobei die 0:4-Klatsche im Heimspiel gegen Feyenoord für die Fans besonders bitter war. Auch am Wochenende verlor man mit 1:2 gegen Willem II und liegt so nach einem guten Start in die neue Saison mittlerweile auf Platz 4. In der Europa League startete man mit einem 2:2-Unentschieden gegen Real Sociedad.

Dazu muss man aber festhalten, dass Roger Schmidts Mannschaft in den vergangenen Wochen auch einiges an Spielpech hatte.

…aber auch viel Pech

Bei der 1:2-Niederlage gegen Willem II hatte der Gegner nur drei Schussversuche, wobei nur einer (!) aufs Tor ging. Der zweite Gegentreffer resultierte aus einem Eigentor von Zahavi, der ein wenig später den einzigen Treffer seiner Mannschaft erzielte. Die Expected-Goal-Werte fielen mit 2.46:0.19 klar zugunsten von Eindhoven aus.

Bei der 0:4-Niederlage gegen Feyenoord lauteten die xG-Werte 0.67:1.25 zugunsten von Feyenoord, das sehr effektiv im Abschluss agierte. Von zehn Schussversuchen des Gegners gingen vier Stück aufs Tor und ebenso viele ins Tor.

Auch beim 2:2-Unentschieden gegen Real Sociedad war die PSV Eindhoven die bessere und aktivere Mannschaft. 14:6 Schüsse, 62% Ballbesitz und die besseren xG-Werte (1-48:1.15) reichten aber nicht für drei Punkte.

Die PSV Eindhoven ist auf dem Papier wohl noch der einfachste Gegner für den SK Sturm, der wohlgemerkt in alle Spiele als Außenseiter gehen wird. Die Mannschaft von Roger Schmidt wird ohnehin niemand unterschätzen und die jüngsten Ergebnisse sind angesichts der oben erwähnten xG-Werte sicherlich kein Anlass dazu.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem SK Sturm und der PSV Eindhoven findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.