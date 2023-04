Sturm-Fans: „Es kann gerade keinen besseren Gegner geben…“

Der SK Sturm trifft nach der Niederlage gegen den LASK auf Austria Klagenfurt, die zumindest auf dem Papier schwächste Mannschaft im Meisterplayoff. Wir wollen...

Der SK Sturm trifft nach der Niederlage gegen den LASK auf Austria Klagenfurt, die zumindest auf dem Papier schwächste Mannschaft im Meisterplayoff. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von den Steirern erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Es kann eigentlich keinen besseren Gegner geben um die unnötige Niederlage schnell wieder aus den Köpfen zu bekommen.“

Pepi_Gonzales: „Wird ein staubiger Sieg. Hoffentlich mit einer Wüthrich-Rückkehr. Die Linzer müssen gegen Salzburg ran. Mal schauen was da rauskommt. Dort gibt’s aus unserer Sicht eh nur gute Ergebnisse.“

GORILLA: „In der aktuellen Verfassung und ohne Pink musst die Klagenfurter einfach schlagen. Leider ist jetzt ein bisschen Druck drinnen… Den 2. Platz zu verspielen wäre doch eine herbe Enttäuschung für den Verein. Und wennst gegen Klagenfurt verlierst, wird’s schon wirklich eng nach hinten. LASK ist stark drauf. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das rocken werden. Ich glaube Wüthrich wird auch wieder dabei sein.“

Vuibrett: „Kein Grund für Untergangs-Szenarien. Gut war es jedenfalls sicher, dass man die letzte Partie unglücklich gegen Klagenfurt verloren hat. Da steht jetzt einiges an Wiedergutmachung am Plan. Zusätzlich zur gestrigen Niederlage. Rein qualitativ darf es da sowieso keinen Zweifel geben. Ich mag die Klagenfurter, aber Punkte können sie dann gern ab der darauffolgenden Runde holen.“

MrBroesel: „Bis jetzt haben unsere Jungs nach jeder Niederlage groß aufgespielt. Ich denke nicht, dass der „Druck“ ein Problem wird.“

Killver: „Letztes mal war Klagenfurt auch heftig angeschlagen und hat gegen uns die Kehrtwende geschafft. Ganz schwieriges Spiel. Absoluter Pflichtsieg in dem Fall.“

HiDa93: „Hoffe man nutzt die Woche gut und holt die drei Punkte am Sonntag. Gorenc-Stankovic ist wieder retour, auch Böving dürfte wie gegen den LASK im Kader dabei sein (zumindest auf der Bank) und eventuell geht es sich sogar bei Wüthrich aus (würde aber nichts riskieren). Bin jedenfalls dabei in Klagenfurt – freu mich schon.“

Schiri99: „Zumindest der Pink wird uns nicht wieder KO schießen.“

steinzeit: „OK, 20 unstürmische Minuten brachten uns die erste Auswärtsniederlage. Muss nicht, kann aber immer einmal (!) passieren. Dies ist sicherlich kein Grund jetzt gegen Klagenfurt an einem Dreier zu zweifeln. Wir haben so eine Stärke im Team, dass eine Wiedergutmachung nahezu vorhersagbar ist, vielmehr mit Wüthrich & Jon zwei Garanten für Stabilität zurückkehren. Dazu eine Woche Vorbereitung unter Ilzer & Co, Klagenfurt wir kommen!“

00high5: „Schnegg bei uns gesperrt, leider, der taugt ma extrem, hat so a enorme Entwicklung hingelegt. Dante sollte das aber auch regeln können!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Sturm Graz und Austria Klagenfurt.