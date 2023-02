Rapid-Fans: „Mit einem Sieg die Meistergruppe (fast) fixieren“

Der SK Rapid trifft innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal auswärts auf den Wolfsberger AC. Beim ersten Duell warfen die Hütteldorfer die Kärntner aus...

Der SK Rapid trifft innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal auswärts auf den Wolfsberger AC. Beim ersten Duell warfen die Hütteldorfer die Kärntner aus dem ÖFB-Cup, wobei die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Heute könnten die Grün-Weißen mit einem Sieg einen ganz großen Schritt Richtung oberes Playoff machen. Wir haben uns im Austrian Soccer Board angehört, ob die Fans an drei Punkte glauben.

TheReaper: „Alles angerichtet für die Fixierung der Meistergruppe. Glaube so heimschwach wie diese Saison war der WAC noch nie, während wir gerade wesentlich bessere Leistungen bringen als im Herbst. Mit einem Dreier halten wir bei 30 Punkten, das hat bis jetzt jede Saison für das Erreichen des OPOs mindestens gereicht, plus man kann entspannter auf die Spiele gegen Salzburg und Tirol blicken und sich eventuell noch einen Vorteil gegenüber dem LASK erspielen. Auf gehts.“

Jonny Weissmüller: „Barribo und Malone muss man im Griff haben, dann sollte man ohne große Probleme drei Punkte aus Wolfsberg mitnehmen.“

Phil96: „Sehe keinen wirklichen Grund für einen größeren Umbau, fraglich für mich ist nur der Achter (Greil, Kerschbaum, Petrovic oder Oswald) und der Zehner (Strunz oder Druijf). Wobei ich Kerschbaum draußen lassen würde, es wäre nämlich sau deppert, wenn sich beide unserer defensiven zentralen Mittelfeldspieler vor der Partie gegen die Dosen eine Gelbsperre abholen.“

LaDainian: „Hinten sicher stehen, die Kärntner kommen lassen und vorne eiskalt reinstrunzen. Ein Xerl ist das Minimalziel.“

since-1899: „Grundsätzlich sind zwei Auswärtsspiele beim WAC innerhalb weniger Wochen keine ideale Konstellation, überhaupt da wir unser Erfolgserlebnis im Cup bereits hatten. Auf der anderen Seite kann man die beiden Spiele überhaupt nicht vergleichen. Der Cup ist ein anderer Bewerb, der Druck ist dieses Mal in der Liga endlich etwas niedriger. Weiters war es im Cup das erste Pflichtspiel nach drei Monaten Winterpause und auch personell wird die halbe Startelf anders als noch vor wenigen Wochen aussehen. Und der WAC kann auf Revanche brennen was er will, das können wir auch. – Wir haben dort nach 90 Minuten nur unentschieden gespielt, haben uns über weite Strecken sehr schwer getan. Also sollten wir genau so auf Revanche aus sein und mit einem Sieg nach 90 Minuten zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Greil und Knasmüllner haben ihre Chancen gegen Altach von Beginn weg nicht genützt, während Kerschbaum und Druijf nach ihren Einwechslungen überzeugen konnten. Grüll und Bajic sehe ich für den WAC auswärts als arriviertere Variante im Mannschaftsgefüge an, wenngleich ich auch mit Strunz anstelle von einem der beiden am Flügel gut leben könnte. Ich denke aber, es wird auf Grüll und Bajic hinauslaufen, auch ein Zimmermann musste nach seinen (spielentscheidenden) Toren oftmals auf der Bank Platz nehmen. Der Rest stellt sich ohnehin von alleine auf.“

Schwemmlandla3: „Nehme in Wolfsberg gerne ein Xerl mit. Auch wenn klarerweise ein Sieg das Ziel sein soll. Aber mit einem Unentschieden halten wir den WAC schon mal auf Distanz und die schätze ich von allen Teams im derzeitigen UPO trotzdem noch immer am stärksten ein. Am liebsten wäre mir natürlich der nächste Dreier wodurch wir mit enorm viel Selbstvertrauen in die Heimpartie gegen die Bullen gehen würden.“

bfmv19: „Mit einem Sieg wäre das obere Playoff so ziemlich sicher und wir könnten uns entspannt auf Salzburg vorbereiten. Allerletzter Wunsch wäre, dass wir am letzten Spieltag des Grunddurchgang, das Derby gewinnen und die Austria runter befördern.“

MarkoBB8: „Alles andere als ein Sieg wäre für mich eine Enttäuschung, auch wenn es nicht einfach wird, ich will keinen Druck gegen Red Bull oder im Derby haben wegen der Tabelle.“

Top_ League: „Wenn wir dort einen Dreier einfahren, sind wir wohl fix durch. Wäre trotzdem geil, wenn wir jetzt einen Lauf hinlegen, 3er gegen den WAC, X gegen RB, 3er gegen die WSG Tirol und ein Derbysieg. Realistisch gesehen, wäre ich schon froh, wenn wir sechs Punkte machen. Denke wenn man endlich Baustellen wie im Zentrum usw. ausbügelt, ist nächste Saison dann viel mehr drinnen.“

