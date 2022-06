Sechs Millionen: Salzburg gab Angebot für Besiktas-Torhüter ab

Ein gut informierter türkischer TV-Moderator twitterte heute, dass Red Bull Salzburg ein Angebot für das größte türkische Torhütertalent abgab. Sechs Millionen Euro sollen die...

Ein gut informierter türkischer TV-Moderator twitterte heute, dass Red Bull Salzburg ein Angebot für das größte türkische Torhütertalent abgab. Sechs Millionen Euro sollen die Bullen für den 21-jährigen Ersin Destanoglu auf den Tisch legen.

Seit knapp neun Jahren spielt Destanoglu für Besiktas – der 195cm große Keeper durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften, sowohl bei Besiktas, als auch beim türkischen Nationalteam. Für die A-Nationalmannschaft debütierte er allerdings noch nicht. Für die Kampfmannschaft von Besiktas stand Destanoglu bereits 85-mal im Tor, davon fünfmal in der UEFA Champions League.

Salzburg könnte den türkischen Keeper bereits „vorsorglich“ holen. Philipp Köhn wurde zuletzt mit einigen Klubs in Verbindung gebracht: Hertha BSC interessiert sich bereits länger für den 24-Jährigen, aber auch Manchester United soll Interesse am in Deutschland geborenen Schweizer bekundet haben. Zudem könnte auch der unzufriedene Nico Mantl die Salzburger verlassen. Die angeblich angebotenen sechs Millionen Euro Ablöse für Destanoglu sind verhältnismäßig ein Schnäppchen, zumal sein Vertrag bei Besiktas nur noch ein Jahr läuft. In den letzten Jahren blitzten mit Nizza und Lyon bereits zwei französische Topklubs bei Besiktas ab.