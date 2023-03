Offiziell: Rapid holt Fally Mayulu

Der SK Rapid freut sich, die erste Verpflichtung für die kommende Saison bereits Anfang März bekannt geben zu dürfen....

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Der SK Rapid freut sich, die erste Verpflichtung für die kommende Saison bereits Anfang März bekannt geben zu dürfen. Geschäftsführer Sport Markus Katzer bestätigte nämlich im Rahmen der Pressekonferenz vor dem großen Schlagerspiel der 20. Bundesligarunde (Rapid vs. Salzburg am 5. März/17:00 Uhr im Allianz Stadion) ein bereits seit einigen Tagen kursierendes Gerücht: „Wir haben uns mit dem jungen und hochveranlagten Stürmer Fally Mayulu auf eine Zusammenarbeit ab der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 verständigt. Er erhält bei uns einen Vertrag über vier Spielzeiten, also bis Sommer 2027. Mayulu ist ein spannender Spieler mit sehr großem Potential. Er ist technisch hervorragend ausgebildet, abschlussstark und enorm flink, zudem alleine durch seine Größe auch jederzeit für Kopfballtore gut“, so Katzer, der ergänzt: „Wir haben uns bereits vor einigen Tagen geeinigt, eine offizielle Bestätigung wollte ich aber aus Respekt vor meinem Kollegen Tino Wawra erst nach einem persönlichen Gespräch mit ihm abgeben.“

Der 20-jährige Fally Mayulu wurde in seinem Heimatland Frankreich ausgebildet und kam in der Saison 2020/21 vom Nachwuchs des RC Lens in die zweite Mannschaft von VfL Wolfsburg. Seit Februar 2022 kickt der 193 cm große Angreifer in Österreich und absolvierte für den Aufstiegsaspiranten FC Blau Weiß Linz seither 33 Pflichtspiele, in denen er elf Tore erzielen und weitere sieben direkt vorbereiten konnte. Der künftige Rapidler meint zu seinem bevorstehenden Wechsel: „Ich freue mich sehr, dass ich ab Sommer für den größten Fußballklub Österreichs spielen darf. Momentan möchte ich mich aber noch voll auf meine Aufgabe in Linz fokussieren, wir haben noch ein großes Ziel vor den Augen für die kommenden Monate.“

Tino Wawra, der Sportdirektor des Stahlstadt-Klubs, meint zum bevorstehenden Wechsel seines Angreifers: „Wir gratulieren natürlich dem SK Rapid und Fally Mayulu zu diesem Transfer. Einerseits ist es für uns ein wenig bitter, dass so ein Spieler ablösefrei geht. Andererseits ist es aber wieder eine Auszeichnung für unsere gute Arbeit in den letzten Jahren, dass wiederholt ein Spieler von uns zu einem Top-Klub in Österreich wechselt. Wir gönnen Fally den Schritt zu 100 % und denken auch, dass er das Potential hat, Rapid zu helfen und sich dort zu einem Topspieler entwickeln kann. Im Idealfall schießt uns Fally im Frühjahr noch in die Bundesliga und macht dann seinen nächsten logischen Schritt.“