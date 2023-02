Sturm-Fans: „Völlig unnötiges Zittern am Ende…“

Der SK Sturm gewann das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 2:1. Nach einer 2:0-Führung wurde es gegen Ende des Spiels nach dem Anschlusstreffer...

Der SK Sturm gewann das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 2:1. Nach einer 2:0-Führung wurde es gegen Ende des Spiels nach dem Anschlusstreffer der Hartberger noch einmal richtig spannend, doch der Favorit brachte die drei Punkte über die Zeit. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

soulbro82: „Das Spiel hätte man relativ einfach frühzeitig entscheiden können. Hat man leider nicht gemacht und das Spiel unnötig zur Zitterpartie gemacht. Mit einer „erwachseneren“ Leistung könnte man zum Beispiel auch mal Spieler wie Stankovic runternehmen und etwas schonen.“

loewinger: „Mir taugt, dass Ilzer Dante gestern als linken zentralen Mittelfeldspieler gebracht hat und Dante hat in den paar Minuten wieder gezeigt, dass er alle Anlagen dafür besitzt. Bin aber auch ein großer Fan von dem Typen.“

Vuibrett: „Was man auch sagen muss, Sarkaria muss in so einer Situation wie jetzt einfach da sein und ist es bis dato auch. So will man das sehen. Der könnte in den nächsten Spielen noch zum X-Faktor werden. Teixeira braucht noch bis zum oberen Playoff, die Ansätze sind aber eh mega.“

Suni: „War zum Schluss hin unnötig spannend. Schnegg ist bei den Flanken gut, aber was er sich beim Gegentreffer dachte? Rennt mit dem Ball in den Strafraum rein. Manchmal wäre hoch und weit besser als für die Gallerie zu kicken…

Zu Okonkwo: tadellos und beim Gegentreffer stand Stanko vor ihm. Das war seine zweite Profipartie und er muss Vergleiche mit einem routinierten Liga-Goalie Stand halten. Mir taugt er und erwischt vieles im Luftraum.“

Chr1s: „Wie immer in Hartberg ein absolutes Kampfspiel. Nicht schön anzusehen aber im Gegensatz zu den letzten Auftritten dort nehmen wir drei Punkte mit. Unsere Chancenverwertung wird aber einfach nicht besser. Im Sommer brauchts da unbedingt neue Kräfte.“

plieschn: „Unnötig spannend, aber im Endeffekt haushoch verdient. Gute Runde bisher. Wenn der TSV so weitermacht und die Abwehrfehler wenigstens etwas in den Griff bekommt, wird man mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“

Vöslauer: „“Sturm verschenkt durch Patzer spät 2 Punkte in Hartberg!“ Diese Schlagzeile hatte ich schon vor Augen… samma froh, dass es nicht so gekommen ist. Der Grat zwischen 3:0- oder gar 4:0- Siegen und ärgerlichen 2:2-„Niederlagen“ ist gerade auswärts immer ein verdammt schmaler.“

paytv23: „Sehr wichtige Punkte, nachdem der Drittplatzierte zwei Zähler liegen hat lassen. Wäre die Effizienz eine etwas Bessere gewesen, wäre es zu keiner Zitterpartie geworden. Wenn man jedoch bedenkt, wie viele und welche Spieler verletzt auf der Bank sitzen, kann man schon zufrieden sein. Auf die Schwoazen!“

Black-White1909: „Trockene Siege gibt es für uns scheinbar nicht, egal wie überlegen.“

JoggaBonito: „Ljubic kommt rein und bringt wie immer a super Leistung. Allein die Balleroberung am eigenen 16er gegen Ende hin zeigt was der für eine Mentalität hat. Und eine gute Torchance auch noch erarbeitet.“

GrazTiefschwarz: „Gott sei Dank haben wir das gewonnen, passt schon wieder, drei Punkte sind drei Punkte. Wir wären ja nicht Sturm Graz, wenn wir aus einem Easy Win keine Zitterpartie formen könnten.“

lovehateheRo: „Völlig unnötiges Zittern am Ende, normal musst das 5:0 gewinnen.“

