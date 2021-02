Sturm-Fans: „Das Cup-Spiel wird wichtiger werden“

turDer SK Sturm läuft im Frühjahr noch seiner Form hinterher und trifft nun auf Tabellenführer RB Salzburg. Rechnen sich die Fans der Blackies Chancen...

turDer SK Sturm läuft im Frühjahr noch seiner Form hinterher und trifft nun auf Tabellenführer RB Salzburg. Rechnen sich die Fans der Blackies Chancen gegen den Serienmeister aus? Brisanz hat das Duell auch, da die Blackies nur wenige Tage danach im ÖFB-Cup erneut auf Salzburg treffen. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört und die Kommentare der Anhänger zusammengefasst!

Jaisinho: „Für diese Partie sollten wir uns keine Illusionen machen. Wenn Salzburg so daherkommt wie gegen Rapid wirds eher auf Schadensbegrenzung hinauslaufen. Noch dazu haben die mit uns noch eine „Rechnung“ aus dem Herbst offen. Vielleicht rotiert der Marsch ein wenig nach dem Villarreal-Spiel. Stellt sich halt die Frage, ob wir auch rotieren, da ich das Cup-Halbfinale die Tage danach als weit „wichtiger“ erachte.

themanwhowasntthere: „Machen wir es einfach so wie im Mai 2018: In der Liga verlieren und im Cup dafür gewinnen.“

MK7: „Am besten in der Meisterschaft eine Packung abholen, dass sich die Bullen in Sicherheit wiegen und dann im Cup herwetzen.“

wama: „Schafft man es wie in Salzburg wieder ein paar Bälle tempiert über deren Linien zu chippen, eventuell in den Lauf eines Yeboah, könnte es sogar Torgefahr für uns geben, vielleicht ja auch mal einen Elfer zu bekommen. Ansonsten gilts die Räume extrem eng zu machen, keine Bälle herzuschenken, selbst ein paar zweite zu gewinnen, um jeden Millimeter Boden zu fighten und darauf hoffen, dass unser Ersatz-Goalie besser agiert als gegen den WAC. Schau ma mal, was Ilzer und sein Team aus dieser etwas unglücklichen Situation herausholen kann – bringt man trotz all dieser momentanen Unannehmlichkeiten dennoch was zustande, hat man wohl wieder den Boost um im verbleibenden Frühjahr wieder ein mitentscheidendes Wörtchen mitzureden.“

Douglas: „Sturm kann nur überraschen, erwarten tu ich mir nichts!“

sanktpetri: „Mit Blick auf das Injury-Update und Siebenhandls Sperre kannst muss einem das Liga-Spiel gegen Salzburg vom Ergebnis her wurscht sein, da sollen Shaba, Lang, Mwepu, Zettl etc. auflaufen. Konzentration auf den Cup und die restlichen drei Spiele des Grunddurchgangs.“

User1234: „Die Kombination aus Verletzungsteufel und Doppelpack gegen RB ist natürlich bitter, aber viele haben die Jugend gefordert und jetzt wird man sie wohl auch bekommen, vor allem wenn Jon und Friese die Aussicht haben für das Cupspiel fit zu werden, würde ich in der Liga nichts riskieren und den Jungen die Chance geben.“

MrColl: „Mir ist es total egal wer gegen Salzburg spielt ich erwarte da ein 3:0 oder 4:0 von Salzburg also kann man eh nur überraschen, da kann Ilzer aufstellen, wenn er will. Wenn man wirklich was holt würde mich das sehr überraschen, aber ich hätte nichts dagegen. Dafür sehe ich aber keinen Anhaltspunkt das überlasse ich den ganzen Optimisten hier die an einen Punktgewinn glauben – ich bin dafür hier nicht zuständig.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Sturm und RB Salzburg.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!