Austria-Fans: „Mischung aus Pech und Unvermögen“

Die Wiener Austria verlor das gestrige Meisterschaftsspiel gegen Austria Lustenau mit 0:1, obwohl die Mannschaft von Trainer Wimmer durchaus zu einigen hochkarätigen Chancen kam, aber besonders der Ex-Lustenauer Tabakovic erwischte nicht seinen besten Tag. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

QPRangers: „Im Kampf um das obere Playoff eine extrem schmerzhafte Pleite, weil sie auch völlig (!) unnötig und komplett unverdient war. Chancen waren da, die vielen Verletzten wurden kompensiert aber mit einem einzigen Torschuss gewinnen die Lustenauer 1:0. Eigentlich war es am Ende Unvermögen vor dem Tor, Chancen hatten wir genug um das zu drehen aber Tabakovic war heute leider nicht gut genug…“

tifoso vero: „Schade, wirklich schade. Schon lange habe ich im Ländle keine so dominant aufspielende Austria gesehen. Dann haben die Lustenauer einen Torschuss und der ist drinnen. Allein Tabakovic hätte mit drei Hundertprozentigen das Spiel entscheiden können und die Torlatte half der falschen Austria auch noch. Was soll man dazu sagen. Zufrieden mit dem durchaus offensiven Auftritt war ich schon, aber dieses Ergebnis lügt ganz einfach. Das müssen die Hartberger jetzt büßen.“

veilchen27: „Unfassbar. Trotz zehn Ausfällen von überwiegend Stammspielern spielen wir eine gute Auswärtspartie, in der wir den Gegner komplett dominieren und kaum eine Chance zulassen. 63% Ballbesitz, 60% gewonnene Zweikämpfe, 15 Torschüsse. Der Gegner tritt unfassbar rein wie heuer noch nie ein Team gegen uns, der schwache Schiedsrichter unterbindet es viel zu wenig. Dann ist ein Spieler von uns verletzt draußen und just da fällt in Unterzahl ein Gegentor, haargenau über die Position des fehlenden Verteidigers, mit einem Schuss, der ihm wohl nicht so oft so platziert gelingt. Bitterer geht’s nicht. Der Auftritt war im Rahmen der Möglichkeiten – extrem viele Ausfälle, kaum Optionen auf der Bank – in Ordnung und sehr bemüht. Letztlich war’s eine Mischung aus Pech und Unvermögen, die zu einer unverdienten Niederlage führt. Ärgerlich.“

chris_ajh: „Ich glaube, wenn von allen Verletzten nur Fitz da gewesen wäre, hätte das heute schon für einen lockeren Sieg gereicht. So – sind unsere offensiven Möglichkeiten derart beschränkt, dass uns das durchaus das obere Playoff kosten könnte. Ich fürchte ja fast, dass der Punkteabzug uns unterm Strich tatsächlich das obere Playoff kosten könnte, was unsere prekäre Situation weiter verschlimmern würde.“

Altes Landgut: „Das Unvermögen vor dem Tor kann anscheinend auch der neue Trainer nicht ausmerzen. Normalerweise müsste man so ein Spiel mit 3:0 gewinnen. Auch wenn er vorige Runde einen Doppelpack geschnürt hat, Tabakovic braucht gefühlt im Schnitt an die 20 Chancen bis er einmal trifft.“

Habschi1911: „Schade, sehr schade. Viele heute nicht mit dem Kopf bei der Sache. Manche Pässe wurden mit sehr viel Risiko gespielt und gingen dann zum Gegner. Bin sowieso kein Freund von dieser Ferserl Spielerei. Das Foul in der ersten Halbzeit von Lustenau kann man durch aus mit Rot ahnden. In der zweiten Halbzeit hatten wir viel Pech vor dem Tor. Mit ein wenig Glück geht der eine oder andere Ball rein und dann wird es noch ein spannendes Spiel. Am Schluss rührte Lustenau Beton an. Was auch klar war. Ändern kann man es jetzt eh nicht mehr. Ruhe bewahren, die Welt geht durch die Niederlage nicht unter. Wir bleiben über dem Strich. Konzentration auf das nächste Spiel und hoffen das es da wieder läuft.“

kingpacco: „Den einzigen Vorwurf der man der Mannschaft machen kann, ist eigentlich nur, dass sie die Kugel nicht ins Tor untergebracht haben. Tabakovic hat hier einiges vergeben, aber man muss auch sagen, er bindet sich immer besser ins Spiel bei uns ein. War immer aktiv. Schlüsselszene für mich die nicht gegebene klare rote Karte gegen Anderson. Noch klarer geht eine rote Karte nicht mehr. Dass der Schiedsrichter die Szene falsch beurteilt, kann passieren. Aber dafür gibt es VAR. Und was die immer Kammerl machen erschließt sich mir nicht.“

