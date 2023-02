Rapid-Fans: „Ein perfekter Spieltag für uns“

Der SK Rapid gewann das gestrige Meisterschaftsspiel gegen den SCR Altach mit 3:0 und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um das...

Der SK Rapid gewann das gestrige Meisterschaftsspiel gegen den SCR Altach mit 3:0 und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff. Oliver Strunz avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner dieser Partie, den dritten Treffer steuerte Guido Burgstaller bei. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Bravo, Pflichtsieg eingefahren, gute Runde für uns. Ganz besonders freue ich mich für Strunz, den viele komischerweise schon abgeschrieben haben, obwohl das heute erst sein Startelf-Debüt war. Kasius macht Spaß, Druijf nach seiner Einwechslung sehr stark!“

TomTom90: „Wow, in allen Belangen ein perfekter Tag für Rapid. Die Konkurrenz patzt, ein 3:0-Heimsieg, nun sechs Punkte Vorsprung auf Platz 7 und dazu noch das wohl bestmögliche Los im Cup-Halbfinale. Es gibt ja doch auch schöne Sonntage.“

Don Quixote: „Strunz und Kasius! Die zwei werden uns im Frühjahr noch viel Freude machen! Freue mich auch sehr für Druijf, dass er seinen Kritikern die passende Antwort gegeben hat!“

schleicha: „Fand unser Spiel heute nicht so schlecht. Wie schon die letzten Spiele teilweise einfach noch zu viele Eigenfehler – vor allem in der ersten Halbzeit viel zu viele. Das Ende war dann schon schön anzuschauen und souverän heruntergespielt. Mit einem VAR, der auch zuschaut geht die Partie wahrscheinlich schon früher Richtung Rapid, aber gut – umso schöner wenn man dann trotzdem 3:0 gewinnt. Kasius ist bärenstark! Strunz einfach nur herrlich seine Reaktion auf die vergebene Großchance – das macht gute Spieler aus. Druijf nach der Einwechslung auch sehr gut und mit dem Assist zum zweiten Tor.“

Tirnweth: „Zweite Halbzeit war wirklich in Ordnung, da sind auch einige Aktionen (gut) zu Ende gespielt worden. War immens wichtig da die anderen auch für uns gespielt haben diese Runde.“

Zuckerhut: „Gutes Ergebnis, schön heraus gespielte Tore, spielerisch viel Luft nach oben. Altach war nicht so schwach wie das Ergebnis.“

LaDainian: „Letztendlich ein klarer Sieg, auch wenn es lange keine gute Partie von uns war, selbst nach dem 1:0 sind wir zeitweise geschwommen. Trotzdem war die zweite Hälfte, auch dank der Wechsel viel, viel besser. Diese Außenverteidigung gefällt mir außerordentlich gut. Auer und Kasius machen ordentlich Dampf, beide mit einem Assist, Auer mit dem wichtigen Ballgewinn vor dem Tor. Druijf kommt rein und steht sofort unter Strom, auch wenn ihm nicht immer alles gelingt – der ist wichtig! Kerschbaum besser als Greil und Knasmüllner zusammen, die Baustelle ist bitte zu beheben. Das Mittelfeld ist einfach nicht gut.“

Longitudinal: „Schöner Sonntag für Rapid, 2. Halbzeit schwer in Ordnung, beide Niederländer wichtig für unser Spiel, verdienter Sieg auf schwierigem Untergrund. Die anderen Ergebnisse auch top, sowie die Cupauslosung.“

ContractChiller: „Wichtiger Sieg. Kasius-Auer könnte mal ein Top Außenverteidiger-Duo werden. Beide müssen sich defensiv steigern, aber offensiv gefallen mir beide schon sehr gut. Keine Ahnung wie groß die Chancen bei Kasius sind ihn zu verpflichten, aber der steigert gefühlt schon unser Niveau (bisher). Rechts hinten sind wir allerdings mit Koscelnik und Schick (sobald wieder fit) recht gut besetzt, also keine Ahnung wie da die Pläne der Verantwortlichen sind.

Das Mittelfeld ist nach wie vor unsere Achillesferse. Da haben wir einfach zu wenig Qualität. Schade und unverständlich, dass hier die Zeit im Winter nicht genutzt wurde um Nachzubessern. Bajic bislang auch eine Enttäuschung. Da können auch zwei schöne Tore im Cup nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine Auftritte bisher wirklich schwach waren. Aber grundsätzlich sind wir an den offensiven Flügeln nicht schlecht aufgestellt wenn alle fit sind.“

The Wizzard: „Sollbauer find ich übrigens seit der Winterpause sehr stark. Zum Glück ist da bei diesem grausigen Foul Ende der 1. Halbzeit nichts Schlimmeres passiert.“

since-1899: „Der Platz war schwierig zu bespielen. Wir sind trotzdem gut in das Spiel gestartet, haben dann aber offensiven Nachdruck und Kreativität vermissen lassen. Die 2. Hälfte war teilweise stark, alle drei Tore schön herausgespielt. Da nimmt man den 3:0-Heimsieg dann gerne mit. Druijf ist wieder eine Option und Strunz ist definitiv auch eine Option, das ist alles schön zu sehen. Wenn das keine Runde für uns war. Wir haben Wattens überholt und sind wieder auf Platz 4. Wir haben zwei Punkte auf den LASK gut gemacht. Wir haben den Vorsprung auf die Qualifikationsgruppe genauso wie den Vorsprung auf die Austria um drei Punkte ausgebaut. Und zum Drüberstreuen bekommen wir Ried daheim im Cup-Halbfinale zugelost. Es gibt sie also noch, diese perfekten Fußballspieltage.“

Zidane85: „Man darf auch einmal zufrieden sein. Die Runde lief sehr gut für uns und die Cup-Auslosung war auch erfreulich. Also Gratulation an Mannschaft und Zoki!“

MaSTeRLuK1899: „Seltsamerweise beginnt unsere stärkste Phase meistens mit der Auswechslung von Knasmüllner. Kerschbaum aktuell unser stärkster Mittelfeldspieler. Liegt wohl auch daran, dass von Greil und Knasmüllner so rein gar nix kommt. Aber trotzdem, Hut ab vor der Leistungssteigerung von Kerschbaum. Zoki scheint es darauf anzulegen das Spiel in Halbzeit 2 und nicht in Halbzeit 1 zu gewinnen. War jetzt schon öfters der Fall, dass wir nach ganz seltsamen Startaufstellungen durch die Wechsel gegen einen müden Gegner in Halbzeit 2 auf einmal um eine Klasse stärker als der Gegner wurden. Ist teilweise echt nicht schön anzuschauen, aber es scheint zu funktionieren.“

