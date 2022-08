So erlebten die Austria-Fans die Tumulte rund ums Fenerbahce-Spiel!

Beim Spiel zwischen der Wiener Austria und Fenerbahce gab es auf den Tribünen und rund ums Stadion einige Fan-Probleme. Wir haben die Fanmeinungen und...

Beim Spiel zwischen der Wiener Austria und Fenerbahce gab es auf den Tribünen und rund ums Stadion einige Fan-Probleme. Wir haben die Fanmeinungen und auch Erlebnisse der Austria-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußballcommunity eingeholt.

QPRangers: „Zum Kotzen finde ich die Aktion von der Ost…Wahnsinn, wie kann man da was auf den Tormann werfen, die deppat kann man sein. Das ärgert mich viel mehr als das Ergebnis, das in meinen Augen um ein Tor zu hoch ist. Ein 2-0 hat sich Fener nicht verdient auch wenn man im Mittelfeld gesehen hat, welche Ballbehandlung und Technik die zum Teil haben. Der Werfer wird hoffentlich ausgeforscht, rausgeworfen und zur Kassa gebeten. Ebenso muss man sich schadlos an denen halten, die reingelaufen sind… auch hier wird man wohl die Personalien haben. Ich bin nachher mit einer Gruppe Türken ins Gespräch gekommen am Weg Richtung Hansson-Siedlung und wir waren alle der Meinung, dass diese Aggressionen auch auf der Nord völliger Schwachsinn sind… von beiden Seiten. „Wir haben angefeuert, jetzt gehen wir zusammen runter und reden über das Spiel, so soll es sein“ haben sie gemeint, und genau das meine ich auch.“

veilchen27: „Schön, dass 99% der Austria-Fans eine tolle Unterstützung waren.“

t.m.: „Obwohl’s da offensichtlich Scharmützel auf den Tribünen gab (zu denen ich keine Stellung abgeben kann), bin ich keinem unguten Fenerbahce-Fan begegnet, eher im Gegenteil.“

Owls: „Das Sicherheitskonzept nach dem Spiel war gelinde gesagt nicht vorhanden. Ich bin mir vorgekommen wie in den 90ern nach einem Derby am Verteilerkreis.“

Austria_WAC: „Was abseits der Partie auf Tribüne und nach Abpfiff vor der Ost stattgefunden hat, kann man nur mehr als Versagen der Exekutive sehen. Wie zum Teufel kommt man auf die Idee den Abgang gemischt zu gestalten, wenn eine so große Anzahl an Auswärtsfans auf den Seitentribünen ist. Diese Fans muss man dann eben Richtung Gästesektor umleiten und nicht nur hoffen dass da jeder Angeheiterte die Finger stillhält. Klar kann man davon träumen, aber die Realität schaut leider anders aus und wäre vor allem leicht zu verhindern gewesen. Da waren Hundertschaften an Exekutive vor Ort und haben erst dann eingegriffen als die größten Scharmützel eh schon wieder vorbei waren.“

Groovee: „Nach dem Spiel hab ich fast ausschließlich Austria-Fans pöbeln gesehen. Bei der Tanke ist es dann etwas eskaliert, weil ein Trottel jeden angestiegen ist und so eine Massenfetzerei nach der anderen angezettelt hat. Weit und breit keine Polizei. So einen Bullshit hab ich nicht mal bei den Derbies gesehen… zumindest nicht am Weg zum Verteilerkreis, wo 95% normale Leute und Familien gehen.“

aragorn: „Und noch etwas (auch wenn ich damit vielleicht alleine bin): Mir ist ein Spiel vor 14.000, von denen 4000 Fenerbahce Fans sind, lieber, als ein Spiel vor 10.000 Austrianern. Für mich ist es die ultimative Stadionatmosphäre wenn von beiden Seiten absolut etwas kommt. Erst Recht, wenn die Gästefans sich so benehmen wie gestern (abgesehen von den harmlosen aber depperten Flitzern).“

mcschneck: „Fener Normalos schwer okay, bin nachdem es bei der Ost geraschelt hat bei der West auf den Verteilerkreis runtergegangen. A bunte Mischung aus FAK, Fener und sogar gar nicht so wenig Leuten mit Beşiktaş-Dress (!). Null Problem, super entspannt. Dafür könnt Fußball in Wien auch stehen…“

fermin: „Gestern nach dem Spiel: Wir in einem violett dominiertem Pulk von der Ost kommend, trifft am Verteilerkreis auf einen Fener definierten Pulk, der von der West kommt. Ich denken mir bereits „na servas“, es war aber genau nix. Keine Sprüche, keine Provokationen. Alle wollten nur nach Hause und ab in die U-Bahn, wo dann auch alle auf engsten Raum gestanden sind.“

QPRangers: „Wie schon gesagt, habe am Weg zum Auto mit einer Gruppe Türken wirklich nett geplaudert. Wir haben uns über das Spiel unterhalten, es waren welche aus Wien gemischt mit angereisten Verwandten. Sie haben Braunöder aus auffallend erwähnt, auch Fischer und Jukic. Ihrer Meinung nach war es völlig überflüssig, auf der Nord Scharmützel zu beginnen und mein Eindruck war auch, dass diese zum Großteil von Heimfans ausgegangen sind, vermutlich auch durch das schnelle 0-1 ausgelöst. Das die Türken sich gleich stellen ist auch keine Überraschung, warum sollen sie sich das auch gefallen lassen? Gegen Ende wurde angeblich (Bericht eines Freundes von mir der auf Nord 104 war) mit Bierbechern in die Türken geworfen und ein Baby getroffen (was das im Stadion zu suchen hat, naja andere Story) worauf das Ganze fast eskaliert ist…ich bin leider sehr erschüttert und enttäuscht von unseren Fans. Sollen sie sich was mit den Linzern ausmachen, mit den Grünen ausmachen, irgendwo auf einer Wiese, wo sie niemanden stören, aber bitte lassts die normalen Leute einfach in Ruhe.“

fermin: „Die Fener-Fans hatten zum Glück eine ähnliche Zusammensetzung wie wir. Viele „Normalos“, viele Familien die einfach nur ihr Team supporten wollten und null auf Stress aus waren. Was es halt auch gab, war ein gewisser Prozentsatz an Trotteln, die sich von Dummheit, Teststeron, Alk und Gruppendynamik Aktionen liefern, die wir in unserem Stadion brauchen wie einen Kropf. Die Auswirkungen auf Fener sind mir blunzn, die Auswirkungen auf unseren Verein eher nicht. Wir haben einen mühsamen Weg raus aus der Scheißgassen in der wir uns befinden und der gestrige Abend war – ohne Not – ein Rückschritt. DAS ärgert mich.“

Mehr Fanmeinungen über den FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.