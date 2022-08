Das sagen die Austria-Fans nach der 0:2-Niederlage gegen Fenerbahce

In einer durchwegs turbulenten Partie unterlag die Wiener Austria am Donnerstagabend Fenerbahce mit 0:2. Wir haben die Fanmeinungen der Austria-Anhänger im Austrian Soccer Board,...

In einer durchwegs turbulenten Partie unterlag die Wiener Austria am Donnerstagabend Fenerbahce mit 0:2. Wir haben die Fanmeinungen der Austria-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußballcommunity eingeholt.

Hurricane: „Das war schwer in Ordnung heute, wie wir uns da reingeworfen haben und um jeden Ball gekämpft haben. Leider gleich mit der ersten Chance ein Tor (im Konter) kassiert. Dann die Riesenchance von Tabakovic zum 1:1. Dann wäre das nochmals richtig interessant geworden. Zum Schluss noch den idiotischen Treffer zum 2:0 kassiert. Stimmung überragend und richtig richtig laut. Sollten wir eine Strafe kassieren bitte bei dem Typen Regress einfordern. Braunöder extrem stark heute. Aus Stadionsicht auch Ranftl und Fitz sehr gut. Negativ muss man leider Kumetio erwähnen. Der wirkt wie ein Fremdkörper. Auf die Leistung kann man aber stolz sein. Das Resultat spiegelt diese nicht wider.“

maxglan: „In Ordnung war höchstens die kämpferische Leistung. Zuhause gegen diese Türken absolut chancenlos zu sein ist kein Ruhmesblatt.“

QPRangers: „Das Spiel war absolut in Ordnung, gute Vorstellung, alles gegeben. Leider beim 0-1 nicht aufgepasst und Koumetio viel zu langsam gegen King… im Laufduell chancenlos. Danach wenige Chancen der Türken und wir sind immer besser ins Spiel gekommen.“

veilchen27: „Buh, ein intensiver Abend, nicht zuletzt durch das ganze Drumherum. Die Niederlage ist zwar verdient, aber angesichts der wenigen Torchancen und der Entstehung des 2:0 (wozu ich den extrem unnötigen Ausschluss auch zähle) dennoch ärgerlich. Ich hatte den Eindruck, dass aber heute nicht viel mehr drinnen war. Wir haben das Maximum herausgeholt, das war eben nicht genug. Wenn du schon viele Ausfälle hast, dann nach 20min Wustinger (den ich bis dahin überragend fand, v.a. gegen den Ball) und nach 45min Huskovic verlierst, der ganze Plan durcheinander gerät, ist es schwer. Wir haben im Kader nicht die Qualität, um derzeit Fenerbahce richtig fordern und auch Ausfälle ohne Qualitätsverlust kompensieren zu können. Schmid hat das zuletzt auch schon zurecht kritisiert. Unser Matchplan war von Anfang an klar ersichtlich, ich fand ihn theoretisch auch gut nachvollziehbar, praktisch aber zu Beginn nicht optimal ausgeführt, wofür wir mit einem schlecht verteidigten Tor auch gleich bestraft wurden. Nach ca. 20 Minuten haben wir besser ins Spiel gefunden und waren bis zur Pause eigentlich gut drinnen, im Mittelfeld recht zweikampfstark und immer wieder mit guten Umschaltmomenten, wo dann aber einfach ein Stürmer mit Tiefgang fehlte. In der zweiten Halbzeit, als auch noch Huskovic out war, war das noch offensichtlicher und wir sind kaum mehr gefährlich geworden, weil bei Ballgewinnen das Spiel in die Tiefe mit diesem Personal kaum mehr möglich war. Sichtbar haben auch die Kräfte nachgelassen, Fener hat uns ohne Ball viel laufen lassen und das sehr routiniert runtergespielt. Ich bin zufrieden, dass wir ihr Pressing immer wieder gut ausgespielt haben, wir auch im Mittelfeld phasenweise gut dagegen halten können und dass Feners Offensivstärke insgesamt nie so wirklich zu tragen kam, sondern wir sie einigermaßen in Schach gehalten haben. Für mehr als das fehlte dann aber doch noch einiges, speziell nach vorne hin, und es war eine verdiente, optisch recht klare Niederlage.“

t.m.: „Obwohl ich heute keine großen Erwartungen hatte, hat mich die Partie ‚taktisch‘ bzw. in der Umsetzung etwas enttäuscht. Mit großem Mut hineingegangen in die ersten Minuten, vielleicht auch etwas angeheizt durch die anfangs sensationelle Stimmung, einen ’supereinfachen‘ nicht verteidigten Konter gefangen, und aus wars mehr oder weniger. Schade! Hätte mir eigentlich ein etwas taktisch vorsichtigeres Vorgehen gewünscht, obwohl 5-3-2 jetzt per se nicht offensiv ist, aber irgendwie wars in der Umsetzung nicht wirklich das Wahre und dann brotlos offensiv nachdem Fenerbahce nichts mehr tun musste.“

Aveiro Santos: „Absolut enttäuschender Auftritt, das war zu wenig. Mutlos und überhaupt kein Risiko, was hatte man heute zu verlieren? Mit nur zwei Offensivspielern zu beginnen spricht Bände, wovon einer auch noch alles, nur kein Konterspieler ist. Da verliere ich lieber wie in Salzburg, Spiel mutig und komm zu Chancen, als so aufzutreten und eine einzige Chance in 90 Minuten herauszuspielen. Und das schlimmste ist dabei noch, dass Fenerbahce viele Spieler schonen konnte und recht wenig Aufwand betreiben musste, um zu gewinnen.“

Austria_WAC: „Keine Ahnung wie man auf die Idee kommt, dass wir heute mutiger sein hätten sollen, denn genau darauf hätte Fener mit ihren guten Einzelspielern nur gewartet. Für mich ist es in etwa so gelaufen, wie ich es vorher befürchtet habe. Fener ist nicht an die Grenzen gegangen, schnelles Gegentor und sie ließen uns kaum offensive Akzente setzen. Die waren schon extrem abgebrüht und jeder Einzelspieler ein exzellenter Kicker. Macht Tabakovic den Ausgleich, hätten sie einen Gang raufgeschaltet (was sie eine kurze Phase in Halbzeit 2 eh gemacht haben – da gab es Phasen mit NULL Zugriff auf den Ball). Verdiente Niederlage wobei das zweite Tor nicht nötig gewesen wäre.“

Owls: „Wie langsam läuft Koumetio bitte vor dem 0:1? Der Typ ist wirklich nicht ganz auf der Höhe. Hier hat man sich leider komplett blenden lassen mit dem großen Namen von dem er kommt. Das der nichts kann, haben sie selbst sicher auch schon bemerkt.“

hope and glory: „Fenerbahce war uns leider klar überlegen. Wir haben brav gekämpft, mehr war in Wahrheit aber leider nicht möglich. Die sind uns eine Nummer zu groß im Moment. Das frühe 0:1 war halt leider auch nicht förderlich für uns. Wennst gegen so einen Gegner was mitnehmen willst, darf man nicht so schnell in Rückstand geraten. In Wahrheit haben sie es trocken runtergespielt, wir konnten ihnen nicht weh tun. Das Rückspiel ist meiner Meinung nach nur mehr Formsache. Hoffe Schmid rotiert kräftig. Die Meisterschaft zählt da meiner Meinung nach jetzt mehr!“

behave yourself: „Wir sind in der Conference League gut aufgehoben, hoffentlich sehen die Spieler den Qualitätsunterschied als Ansporn, sich weiter zu verbessern – für Millionentransfers, von denen man hier träumt, fehlt bei allen noch einiges. Huskovic, wahrscheinlich unser bester Kicker, war schlicht chancenlos gegen diese Abwehr, die man in dieser Qualität einfach nicht in Österreich sieht.“

violet heat: „Ein alles in allem enttäuschender Abend. Man hat unserer Mannschaft schon angemerkt, dass vielen internationale Erfahrung fehlt. Mühl und Braunöder konnten von der Klasse am ehesten mithalten, andere (Fischer, Ranftl) haben sich tapfer reingekämpft. Einige konnten nicht die Bestform abrufen. Spielverlauf, Verletzungen spielten uns auch nicht in die Karten. Ein Wort zum Gegner: Die haben flink, ballsicher, technisch beschlagen und physisch stark gewirkt. Eine ziemlich eingespielte Truppe, dazu unglaublich fair und sauber in den Zweikämpfen. Wenn der Goalie nach dem Wurf liegen bleibt, wäre die Gruppenphase gleich wieder zum Vergessen gewesen.“

aragorn: „Es ist unverantwortlich, was wir an offensivem Potential vergeuden, indem wir x Ecken haben, aus denen wir einfach nicht in der Lage sind Gefahr zu erzeugen. Da ist meines Erachtens das Trainerteam deutlich gefordert. Und was ich auch noch einmal betonen wollte: Ich war wirklich schwer beeindruckt von Fitz gestern. Laufbereitschaft, Offensive und Spiel gegen den Ball (!!), waren sehr, sehr gut.“

KindAusFavoriten: „Für mich war es wie die Spiele gegen Salzburg. Die Spieler der anderen Mannschaft denken schneller, rennen schneller, passen schneller und genauer und sind ballsicherer. Da kannst du eine Chance haben, wenn alle eigenen Spieler an diesem Tag ihr höchstes Niveau erreichen, aber sonst nicht. Positiv sind in dieser Hinsicht nur Huskovic, Braunöder und Fitz herausgestochen. Wustinger lasse ich aus, weil das für eine wirkliche Beurteilung leider zu kurz war.“

Vince Vega: „Es ist übrigens traurig wie ungefährlich wir bei Eckbällen sind.“

