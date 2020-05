Deutschland: 2 Liga bleibt spannend bis zum Schluss

Die zweite Bundesliga in Deutschland ist gerade dabei, den 28. Spieltag hinter sich zu bringen und es bleibt jetzt schon zu sagen, dass die...

Die zweite Bundesliga in Deutschland ist gerade dabei, den 28. Spieltag hinter sich zu bringen und es bleibt jetzt schon zu sagen, dass die nächsten Wochen noch spannend werden dürften. Dies gilt für beide Enden der Tabelle. Zwar hat Arminia Bielefeld sich an der Tabellenspitze ein spannendes Punktepolster aufgebaut, aber Platz 2 und 3 sind nach wie vor hart umkämpft. Und auch im Tabellenkeller geht es noch um alles. Doch welche Chancen haben die einzelnen Teams und welche Szenarien sind realistisch?

Der Rest der zweiten Bundesliga dürfte noch äußerst spannend werden. Wer steigt auf und wer ab?

Die Aufstiegszone: Ein spannender Vierkampf

Wettfreunde fragen sich aktuell, auf wen sie im Endspurt der aktuellen Saison setzen sollten. Prominente Anbieter wie Mr Green Sportwetten locken mit spannenden Quoten, doch eine klare Empfehlung lässt sich kaum aussprechen. Es ist davon auszugehen, dass Arminia Bielefeld mit einem Vorsprung von 5-8 Punkten auf den Relegationsplatz bei noch 7 Spielen den Aufstieg so gut wie sicher hat. Um die Plätze 2-3 ist jedoch ein spannender Vierkampf entbrannt. Diese Teams haben noch Chancen:

Hamburger SV

Die Hamburger stehen auf dem zweiten Tabellenplatz und müssen am Abend (28.05.2020) noch beim VfB Stuttgart (Platz 3) antreten. Da beide Mannschaften nur ein Punkt trennt, dürfte das Ganze sehr spannend werden. Bei einem Blick auf die Formkurve spricht alles für Hamburg, denn das Team konnte Bielefeld zuletzt einen Punkt abtrotzen und Stuttgart hat die letzten beiden Spiele verloren.

VfB Stuttgart

Die letzten Spieltage waren für die Schwaben keine Freude. Aktuell ist sogar der dritte Platz in Gefahr, denn Heidenheim steht punktgleich auf dem vierten Tabellenplatz. Die letzten beiden Niederlagen gegen Kiel und Wiesbaden waren schmerzlich und haben im Aufstiegskampf viel kraft gekostet. Kommen die Schwaben noch einmal zurück und schaffen es sogar auf den direkten Aufstiegsplatz? Eine spannende Frage!

FC Heidenheim

Die Heidenheimer haben aus den letzten 3 Spieltagen vier Punkte geholt. Keine glanzvolle Bilanz, aber es reicht, um im Kampf um die Aufstiegsplätze noch ein Wörtchen mitzureden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Konkurrenz zum ende des 28. Spieltags schlägt und ob die Heidenheimer zu ihrer alten Stärke zurückfinden können.

Die Abstiegsbereich: Kaum Sicherheit bis Platz 10 und eine Überraschung

Ein Blick auf die untere Hälfte der Tabelle zeigt ganz klar, dass die Teams bis Platz 10 sich noch nicht wirklich in Sicherheit wiegen können. Der VfL Bochum auf Platz 10 hat aktuell nur 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ganz unten ist es zudem sehr eng:

Dynamo Dresden: 24 Punkte

SV Wehen Wiesbaden: 28 Punkte

Karlsruher SC: 29 Punkte

FC Nürnberg: 31 Punkte

SV Sandhausen: 33 Punkte

VFL Osnabrück: 33 Punkte

Auf den ersten Blick scheint der Zug für die Dresdner abgefahren zu sein. Das Team aus Sachsen hat jedoch noch 3 Nachholspiele vor der Brust und kann es somit noch aus eigener Kraft aus dem Keller schaffen. Dieses Überraschungsmoment lässt heute kaum konkrete Aussagen über den weiteren Verlauf zu. Fan dürfen sich also auf spannende Wochen freuen.

Spannende 2. Liga: Leckerbissen für Fans

Auch wenn Fans sich für ihren Verein immer ein gewisses Maß an Sicherheit wünschen, ist die aktuelle Situation in der 2. Deutschen Bundesliga dennoch sehr erfreulich. Hier könnte es nämlich bis zum Ende spannend werden. Der letzte Spieltag dürfte damit ein echter Leckerbissen sein, an dem Tränen und Jubel nahe beieinander liegen.