Rapid-Fans: „Schub vom Cup-Aufstieg mitnehmen“

Der SK Rapid trifft nach dem gewonnen Cup-Halbfinalspiel gegen die SV Ried auf Austria Klagenfurt und will die Euphorie nutzen um in der Meisterschaft drei wichtige Punkte einzufahren. Ein wenig Sorge bereitet den Fans auch, dass Guido Burgstaller bei der nächsten gelben Karte gesperrt wäre und somit das Derby verpassen könnte. Wir wollen uns ansehen wie die Stimmungslage bei den Fans ist und was sie sich von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

since-1899: „So schön der Finaleinzug war und ist, so konzentriert und fokussiert müssen wir nun in die nächsten Spiele der Meistergruppe gehen. Hoffentlich können wir aber daraus einen ordentlichen Schub mitnehmen. Wir müssen uns jedenfalls steigern. Also wenn Klagenfurt einen halbwegs guten Tag erwischt, dann kann jede der Leistungen aus unseren letzten drei Spielen am Ende zu wenig sein. Personell wäre Kühn auf der Bank ein wichtiges Zeichen für die nächsten Wochen. Dieses Spiel muss ohne Wenn und Aber gewonnen werden, wohin die Reise im Meisterplayoff hingeht, entscheidet sich dann erst im Heimderby und beim LASK.“

schleicha: „Wird wieder eine schwierige Partie für uns (so wie alle im oberen Playoff), aber wenn wir konzentriert reingehen (und das auch durchziehen), uns was zutrauen im Spielaufbau, dann werden wir auch als Sieger vom Platz gehen. Mit Kühn & Druijf bekommen wir zwei neue Alternativen die uns in der Breite deutlich stärker machen. Bezüglich der gelben Karte von Burgstaller muss man realistisch sein – er wird uns so oder so fehlen im oberen Playoff. Gegen wen ist da fast egal, sein Ausfall wird uns immer schmerzen. Gleichzeitig müssen dann eben andere aufzeigen und einem Strunz oder Zimmermann traue ich vorne drin schon auch eine gute Leistung zu.“

RyanStecken: „Am besten wäre es wohl Burgstaller holt sich die gelbe Karte erst gegen LASK ab um dann gegen Red Bull zu fehlen. Wir werden ihn sowohl gegen die Austria als auch LASK echt brauchen. Anderseits, in ein Derby reingehen mit der Mentalität ja keine gelbe Karte zu bekommen, ist halt auch nicht so nice.“

Mecki: „Mich würde es nicht überraschen, wenn man sogar einmal in diesem Spiel ohne Burgstaller beginnt. Eine Sperre wäre im Derby eigentlich am bittersten, und er spielt halt doch jede Partie Vollgas durch. Ich weiß nicht ob er wirklich eine Pause braucht, aber wenn, dann am Sonntag.“

buffalo66: „Ostersonntag 14:30 ist echt ein völliger Wahnsinnstermin. Danke für nichts, Bundesliga.“

havara: „Es ist so unfassbar sinnlos. Jede andere Partie müssen (!) wir um 17 Uhr spielen, aber am Ostersonntag mit Feiertag danach zu Mittag…bin brennhaß.“

buffalo66: „Der Termin ist so lächerlich und familienunfreundlich. Auch ich muss passen.“

Boidi: „Würde mit Schick statt Kasius beginnen. Zudem Greil statt Kerschbaum, vielleicht gibt ihm die Vorlage auftrieb. Ansonsten bitte Moormann für Sollbauer (wird aber leider nicht passieren).“

