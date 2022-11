Megatalent-Update (8): Adeyemis Sprung ins DFB-Nationalteam

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben.

Im achten Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Daramy, Velasco, Harwood-Bellis, Adeyemi und Samardzic an, die wir erstmalig im Mai 2020 vorstellten.

Originalartikel:

– Mohammed Daramy (DEN)

– Alan Velasco (ARG)

– Taylor Harwood-Bellis (ENG)

– Karim Adeyemi (GER)

– Lazar Samardzic (GER)

Mohammed Daramy stammt aus Sierra Leone, wurde aber in Dänemark geboren und durchlief die Akademie des FC Kopenhagen. Der dribbelstarke Linksaußen konnte bis Sommer 2021 in 93 Pflichtspielen für die Hauptstädter 18 Tore und 10 Assists anschreiben. Im Alter von 19 Jahren wechselte er dann weiter zu Ajax Amsterdam, das zwölf Millionen Euro Ablöse für Daramy bezahlte. Bei Ajax kam sein Aufstieg allerdings ein wenig ins Stocken und Daramy absolvierte in der Saison 2021/22 nur 16 Pflichtspiele, in denen er je drei Tore und Assists machte. Deshalb wurde der 20-Jährige für eine Saison zurück an den FC Kopenhagen verliehen, wo er aber in der laufenden Spielzeit auch noch nicht wirklich zurück in die Spur findet. Dennoch muss man mit dem Offensivspieler geduldig sein – nun geht es darum, die erste etwas schwierigere Zeit in einer insgesamt tadellosen, jungen Karriere positiv zu übertauchen.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Alan Velasco ist ein 20-jähriger argentinischer Linksaußen, der sich bei Independiente einen Namen machte und in 69 Pflichtspielen acht Tore und zehn Assists sammelte. Im Februar 2022 folgte ein Wechsel in die US-amerikanische Major League Soccer zum FC Dallas, der sechs Millionen Dollar Ablöse für den ehemaligen U17-Teamspieler Argentiniens bezahlte. In seinem ersten Jahr in Dallas kam er auf 30 Einsätze, sechs Tore und fünf Assists. Der dribbelstarke Velasco ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die MLS ein gutes Sprungbrett für junge Spieler aus Südamerika sein kann. Im vergangenen Jahr waren auch Augsburg und der AC Milan an einer Verpflichtung des flinken Argentiniers interessiert. Nach seiner starken Debüt-Saison in der MLS werden weitere große Angebote nicht lange auf sich warten lassen.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Taylor Harwood-Bellis gilt als eines der größten Innenverteidigertalente Englands und ist auch eine feste Größe in der U21-Mannschaft der Three Lions. Bei Manchester City, wo er einen Vertrag bis 2024 besitzt und bisher unter Guardiola in acht Spielen zum Einsatz kam, spielte er aber noch keine große Rolle. Zu stark ist die Konkurrenz in der Abwehr der „Citizens“. Deshalb wurde Harwood-Bellis bereits mehrfach verliehen um Spielpraxis zu sammeln. Zuerst an die Blackburn Rovers, dann nach Anderlecht und Stoke und schließlich nach Burnley, wo er aktuell eine Stammkraft in der zweiten englischen Leistungsstufe ist. Der 20-Jährige sammelte für eine solch junge Karriere bereits einige Erfahrungen und wird in den nächsten Monaten und Jahren definitiv zu beobachten sein.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10

Karim Adeyemi legte eine Entwicklung hin, die hierzulande natürlich kaum jemandem verborgen blieb. Der 20-jährige Münchner wurde bei Red Bull Salzburg in der Saison 2021/22 mit 19 Toren Bundesliga-Torschützenkönig, spielte sich sogar ins deutsche Nationalteam, für das er bisher viermal spielte. Sein 30 Millionen Euro teurer Wechsel zum BVB ist der zweitteuerste Export der Roten Bullen nach Brenden Aaronson. Für Dortmund traf Adeyemi bisher zweimal in elf Spielen, wobei er zwischendurch von zwei kleineren Verletzungen zurückgeworfen wurde. Dennoch hat der hochtalentierte Offensivspieler eine gute Chance, die WM 2022 mit Deutschland mitzunehmen.

Entwicklungsfaktor: 8 von 10

Lazar Samardzic war kurz nachdem wir ihn vorstellten der Spielball in einem großen Transferstreit. Nutznießer war damals RB Leipzig, das ihn im September 2020 um nur 500.000 Euro von Hertha BSC holen konnte. Für Leipzig bestritt der heute 20-jährige Spielmacher aber nur neun Spiele und wurde ein Jahr später gewinnbringend weiterverkauft. Udinese Calcio bezahlte drei Millionen Euro Ablöse für den aktuellen deutschen U21-Teamspieler und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus. In der Serie A bewies der technisch starke Samardzic bereits sein großes Potential und absolvierte bis dato 35 Spiele für Udinese, in denen er acht Scorerpunkte sammeln konnte. Noch ist der gebürtige Berliner kein fixer Stammspieler, aber die Tendenz zeigt nach oben.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10