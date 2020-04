Die größten Nachwuchstalente der Welt: Taylor Harwood-Bellis

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Taylor Harwood-Bellis

IV, 18 (Jg. 2002), ENG – Manchester City

Der englische U19-Teamspieler Taylor Harwood-Bellis durfte unter Pep Guardiola bereits viermal in der Kampfmannschaft von Manchester City ran und erzielte im FA Cup seinen ersten Treffer für den englischen Meister. Alleine in der Saison 2019/20 spielte Harwood-Bellis auch parallel für die U23 der Citizens, in der UEFA Youth League und sogar noch eine Partie in der U18. Der Innenverteidiger durchlief alle Nachwuchsnationalteams Englands, spielt aktuell in der U19 und dürfte schon bald den Sprung in die U21 schaffen, zumal er auf U19-Level bereits jetzt unterfordert wirkt.

Kraftvoller Innenverteidiger

Der 18-jährige Innenverteidiger ist ein Defensivspieler englischer Prägung, 188cm groß, physisch stark und speziell ein guter Tackler und Zweikämpfer. In statisch beginnenden Eins-gegen-Eins-Duellen ist er eine schier unüberwindbare Hürde und Probleme bekommt er lediglich, wenn er bereits in hohem Tempo und ein Stück weit weg von seinem natürlichen Habitat in der Zentrale angelaufen wird. Wenn er nach außen ausweichen muss, geht er meist auf Nummer sicher und versucht lediglich seinen Zweikampf zu gewinnen, aber im Zentrum muss der Gegner schon enorm präzise Schnittstellenpässe spielen, um Harwood-Bellis zu überwinden.

Bei gegnerischem Flügelspiel die Zentrale unter Kontrolle

Dies ist wohl die größte Stärke des Innenverteidigers: Das Stellungsspiel von Harwood-Bellis ist bereits jetzt auf Top-Level und vor allem die Art und Weise wie er Flanken bzw. Flügelspiel im Allgemeinen in seiner zentralen Zone verteidigt ist beeindruckend. Auch wenn der Gegner durch die Mitte kommt, verschiebt Harwood-Bellis clever und kommt schnell in Antizipationsmomente oder die nötigen Zweikämpfe. Nach gewonnenen Bällen, aber auch im allgemeinen Aufbau ist er ein bedächtiger Aufbauspieler, der gerne ein paar Meter mit dem Ball geht und dann nicht zu weite Pässe spielt, sondern auf Sicherheit aus ist, wenngleich Raumgewinne eine wichtige Rolle in seinem Passspiel spielen. Der sehr kopfballstarke Harwood-Bellis ist weiters eine Bereicherung bei defensiven Standards und Flanken im Allgemeinen, aber auch eine gefährliche Waffe bei Offensivstandards, der nicht nur durch Kopfbälle gefährlich werden kann, sondern sich auch in einem Gestocher im gegnerischen Strafraum sehr gut zurechtfindet.

Zweite Bälle als kleines Manko

Verbesserungspotential gibt es demnach bei langen Sprints gegen extrem flinke Gegenspieler und vor allem wenn der Abwehrspieler auf den Flügel pendeln muss. Da er aber häufig schon sehr früh tackelt und dies mit großer Härte und Konsequenz macht, kann er diese kleine Schwäche recht gut abfedern. Wichtig wird in Zukunft aber auch das richtige Einschätzen zweiter Bälle sein. Das Herausrücken aus der Innenverteidigung, um ebendiese zweiten Bälle abzusammeln oder mit einem zusätzlichen Zweikampf zurückzugewinnen, könnte der junge Citizen noch verbessern.