SCR Altach verpflichtet ehemaligen brasilianischen U20-Nationalspieler

Nächster Sommerneuzugang für den SCR Altach! Lincoln Corrêa dos Santos gehört ab der nächsten Spielzeit dem Kader des CASHPOINT SCR Altach an. Zuletzt stand der ehemalige U20-Nationalspieler von Brasilien bei Vissel Kobe in Japan unter Vertrag. In Altach unterschreibt Lincoln bis 2026, zudem sicherte sich der Verein die Option für eine weitere Saison.

Lincoln wurde beim siebenfachen brasilianischen Meister Flamengo Rio de Janeiro ausgebildet und debütierte bereits als 16-Jähriger in der Brasilianischen Serie A. Über 30 Mal streifte er außerdem das Trikot verschiedener Brasilianischer Nachwuchsnationalteams über und erzielte dabei 13 Tore. Im Winter 2021 folgte der Wechsel zum Japanischen Erstligisten Vissel Kobe, bei dem er bis Anfang März unter Vertrag stand.

Sehen lassen kann sich die Liste an namhaften Akteuren, mit denen der Flügelspieler aus Serra bereits das Spielfeld teilte. Im Nationalteam bestritt er Partien mit Vinicius Jr. und Rodrygo, in Japan bei Vissel war unter anderem Andrés Iniesta ein Teamkollege. Ebenso imposant ist die Titelsammlung des 23-Jährigen: Meistertitel in Brasilien (2x) und Japan reihen sich ein neben dem Gewinn der Copa Libertadores, dem wichtigsten Clubturnier in Südamerika.

In Vorarlberg möchte Lincoln seine Karriere wieder in Schwung bringen und in Europa durchstarten. Im Training der Altacher sind seine Stärken im Dribbling und Abschluss bereits der Öfteren aufgeschienen, nächste Saison wird Lincoln auch in Bewerbsspielen mit dem SCRA-Logo auf der Brust zu sehen sein.