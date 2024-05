Das sagen die Rapid-Fans vor dem Saisonabschluss gegen Hartberg

Der SK Rapid trifft im letzten Saisonspiel zuhause auf den TSV Hartberg. Für die Hütteldorfer wird das Ergebnis dieses Spiels keine Auswirkungen auf die...

Der SK Rapid trifft im letzten Saisonspiel zuhause auf den TSV Hartberg. Für die Hütteldorfer wird das Ergebnis dieses Spiels keine Auswirkungen auf die Tabelle haben, denn der vierte Platz ist schon vor dem Anpfiff der letzten Runde einzementiert. Emotional könnte es dennoch werden, da mehrere Spieler, unter anderem Leistungsträger Marco Grüll, verabschiedet werden. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dem Spiel gegen Hartberg sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Sterz: „Im letzten Meisterschaftsspiel geht es gegen Hartberg für Rapid um die goldene Ananas. Ich hoffe, dass von der Meistermannschaft von Rapid II der eine oder andere auf der Bank Platz nehmen darf. Nach dem Spiel heißt es Abschied nehmen. Abschied von Marco Grüll, einem verdienten Sportler des SK Rapid Wien der sich das Prädikat „außergewöhnlicher Sportsmann“ verdient, welcher drei Saisonen hindurch für Rapid alles gegeben hat. Selbst in den schwierigsten Situationen blieb er immer standhaft. Ich wünsche ihm für den weiteren Werdegang das Allerbeste und sage Danke für die erbrachten Leistungen bei meinem Herzensverein. Welche Spieler noch verabschiedet werden wird sich am Spieltag zeigen…“

Schwemmlandla3: „Denke sämtliche Spieler, die irgendwie angeschlagen sind, werden wir am Sonntag nicht im Kader sehen. Dafür aber solche, die verabschiedet werden. Da es um nichts mehr geht, kann man da auch ruhig schon vorpreschen und im Vorfeld den einen oder anderen Abgang bekanntgeben. Finde es wunderbar, dass wir seit langem mal ein Spiel haben, wo es um nichts mehr geht. Gibt wenige Partien ohne Druck, diese ist so eine. Wie wohl natürlich ein positiver Abschluss schon auch eine gute Sache wäre. Mit drei Siegen die Saison zu beenden würde sicher Auftrieb geben und alle im Verein mit einem positiven Gefühl die Saison beenden lassen.“

chris843: „Ich wünsche mir den einen oder anderen Jungen in der Startelf. Vincze, Kaygin, Dursun rund um den Stamm, der halt da ist. Und dann denkwürdige Abschiede. Grüll soll sich mit mindestens einem Tor verabschieden dürfen.“

Green_White Anfield Devil: „Indem unsere Heimbilanz heuer eh sehr schwach bis skandalös ist, muss auf Sieg gespielt werden! Wird so und so wahrscheinlich zach zum Anschauen, dann aber bitte zumindest mit Kampfgeist! Hoffentlich gibt es eine würdige Grüll-Verabschiedung, dafür darf man gerne etwas Zeit einplanen! Beim Vorzeige-Rapidler dürfen wir uns schon gscheit erkenntlich zeigen.“

Ernesto: „im letzten Heimspiel bzw. Saisonspiel erwarte ich mir, dass man sich mit einem Sieg verabschiedet.“

Carnivora1899: „Ich erwarte mir einen „gemütlichen Sommerkick“, eventuell ein paar junge Spieler ausprobieren und bei guter, entspannter Stimmung eine würdige Verabschiedung von Grüll. Die durchwachsene Saison ist gelaufen. Einmal noch ins Weststadion und Atmosphäre tanken für die lange spielfreie Zeit im Sommer. Wie sehr ich diese Saison einfach nur abhaken möchte, so sehr freue ich mich aber schon wieder auf die neue Spielzeit.“

bronaldo: „Ich hoffe auf schönes Wetter, kaltes Bier, einen ungefährdeten Sieg und Spielzeit für Dursun, Zivkovic, Kaygin und Vincze. Letztes Rapid-Spiel für über zwei Monate tut richtig weh, egal wie die bisherige Saison verlief.“

ppg: „Bin dort, schon um Marco zu verabschieden. Ein außergewöhnlicher Sportsmann, weiß, dass er geht und gibt Woche für Woche alles für die Mannschaft. Leo werden wir wohl auch zum letzten Mal in unseren Farben sehen.“

LiamG: „Ich erwarte mir ein gutes letztes Spiel zum Ende dieser Saison! Niemand muss sich verletzen, aber fürs Gehalt darf man im letzten Pflichtspiel schon noch etwas tun. Für die Fans, als positiven Abschied für Grüll und einfach um Charakter zu zeigen.“

synetic: „Wer hier auf Biegen und Brechen einen Sieg in voller Stärke fordert, verstehe ich nicht. Es geht für uns um nichts mehr und nach solch einer Saison, sollte jeder, der nur irgendwie angeschlagen ist, nicht spielen. Die Chance auf eine Ermüdungsverletzung für nichts ist zu hoch. Deshalb werden wir einige Junge sehen, die befreit aufspielen können und ein schönes Abschiedsspiel für all jene, die uns dann verlassen werden.“

FloRyan: „Wie schon von einigen zuvor geschrieben, ist am Sonntag der würdige Abschied aller Spieler die uns verlassen werden und die Verletzungsfreiheit das Wichtigste. Natürlich erwarte ich dennoch, dass sich die Mannschaft voll reinhaut und alles für einen Sieg gibt. Sollte der allerdings nicht gelingen, und wir nicht in einem Stil wie zuletzt in Linz verlieren, werde ich den Punktverlust entspannt sehen. Ich wünsche mir auch, dass möglichst viele junge Spieler Einsatzzeit bekommen. Die Gegebenheiten des Spiels am Sonntag sind dafür sehr günstig. Bin schon gespannt darauf!“

