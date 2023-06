Statistiken zur Saison 2022/23: Burgstaller erreicht den besten xG-Wert

Wie jedes Jahr wollen wir euch auch heuer nach dem Abschluss der Saison einige interessante Statistiken zeigen und so die abgelaufene Spielzeit noch einmal...

Wie jedes Jahr wollen wir euch auch heuer nach dem Abschluss der Saison einige interessante Statistiken zeigen und so die abgelaufene Spielzeit noch einmal Revue passieren lassen. Wir starten heute mit einem Blick auf die Expected Goals und sehen, dass der Torschützenkönig auch beim xG-Wert die Nase vorne hat . Alle Daten und Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Wir berichten seit Jahren über den Expected Goal Wert, der insbesondere interessant ist, wenn man ihn über einen längeren Zeitraum betrachtet. Eine ganze Saison ist ein idealer Betrachtungszeitraum und die xG-Werte zeigen gut, welche Spieler sich häufig in gefährliche Abschlusssituationen brachten.

Guido Burgstaller, der Torschützenkönig der Saison 2022/23, generierte in der abgelaufenen Spielzeit den höchsten xG-Wert. Der 34-Jährige kam auf einen xG-Wert von 17.98 und liegt damit vor Haris Tabakovic (15.77) und Benjamin Sesko (13.95). Sesko ist der einzige Red-Bull-Salzburg-Spieler in den Top 20, da das Trio Fernando, Koita und Adamu auf den Plätzen 21-23 rangiert. Uns liegen die xG-Daten seit der Saison 2015/16 vor und es ist das erste Mal, dass es nur ein Salzburger in die Top 20 bei dieser Wertung schaffte, was aber natürlich auch mit Verletzungen im Zusammenhang steht.

In der vergangenen Saison kam der ehemalige WSG-Stürmer Giacomo Vrioni mit einem xG-Wert von 15.64 auf den höchsten Wert. Ein Jahr davor erreichten Daka (21.87) und Kara (20.82) Expected-Goal-Werte über 20.

Sieht man sich die Expected Goals pro 90 Minuten an, liegt Guido Burgstaller nur noch auf Platz 5. Fernando führt hier mit einem xG-Wert von 0.98 Toren im Schnitt, wobei der Brasilianer nur knapp 600 Minuten auf dem Platz stand. Noch weniger, nämlich nur 162 Minuten absolvierte der junge Sturm-Legionär Fuseini, der ansonsten in der zweiten Mannschaft der Grazer starke Leistungen zeigte. Tabakovic kam auf einen starken xG-Wert von 0.7 Toren pro 90 Minuten.

Vergangene Saison kam Benjamin Sesko auf den höchsten Wert mit 0.72 xG pro 90 Minuten, dicht gefolgt von Ercan Kara, der einen xG-Wert von 0.68 erreichte.