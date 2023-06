Peter Stöger neuer Sportdirektor bei der Admira

„Admira ist Tradition, Admira ist Zukunft. Wir starten gemeinsam in eine neue Ära“, sagt Christian Tschida, der neue Präsident des FC Flyeralarm Admira, bei...

„Admira ist Tradition, Admira ist Zukunft. Wir starten gemeinsam in eine neue Ära“, sagt Christian Tschida, der neue Präsident des FC Flyeralarm Admira, bei seiner ersten Pressekonferenz. Tschida holt die österreichische Fußball-Legende und den internationalen Top-Trainer Peter Stöger als Sportdirektor zum FC Flyeralarm Admira.

„Admiras Platz ist in der Bundesliga. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir die besten Köpfe. Mit Peter Stöger haben wir einen Profi mit unglaublichem Erfahrungsschatz und echter Leidenschaft für Fußball sowie einen tatkräftigen Umsetzer gewinnen können“, unterstreicht Tschida.

„Es braucht bestmögliche und seriöse Arbeit, um den Verein in die Bundesliga zurückzubringen. Es gibt einiges zu tun. Ich bin kein Zauberer, ich bin ein ehrlicher Arbeiter“, beschreibt Peter Stöger seinen Zugang zur neuen Aufgabe. Stöger werde im ersten Schritt „die Struktur unter die Lupe nehmen“, zudem die Akademie als Fundament des Klubs weiterentwickeln, den Scouting-Bereich entsprechend den Möglichkeiten ausbauen und „die Kampfmannschaft auf neue Beine und zum Siegen aufstellen“.

„Ich freue mich auf eine interessante und spannende Aufgabe – zu Hause in Österreich mit einem kleinen und begeisterten Team“, sagt der neue Sportdirektor bei der Pressekonferenz. Sponsoren und Partner für den Erfolg „Als Präsident möchte ich ein perfektes Umfeld schaffen, damit die Mannschaft spielen, die Trainer ihre Arbeit machen und die Fans das beste Erlebnis genießen können“, erklärt Tschida, der neben seiner Zukunftsstrategie bereits eine erste Bilanz zieht. Flyeralarm wird für weitere drei Jahre Hauptsponsor des Vereins sein. Den VIP-Club wird Tschida gemeinsam mit seinem Team zu einem starken Businessclub entwickeln und zu einem Treffpunkt und Netzwerk für Manager, Unternehmen und Entscheidungsträger ausbauen.

Als Namenssponsor für den Businessclub konnte bereits der Digitalisierungsspezialist Datenpol gewonnen werden. Ein wesentlicher Baustein wird die internationale Vernetzung des Klubs sein. „Wir sind bereits in intensiven Gesprächen mit einem internationalen Top- Verein, der in der Champions League spielt und mit dem wir ab der kommenden Saison intensiv kooperieren werden“, erzählt Tschida und betont, dass FC Flyeralarm Admira in der Saison 2023/24 die 2. Mannschaft reaktivieren werde. „Die 2. Mannschaft ist ein wichtiger Baustein in der letzten Ausbildungsstufe der Akademie“, betont der Präsident.

Mit Herzblut zurück zum alten Namen „Admira steht für Herzblut. Der Verein zeichnet sich durch die familiäre Atmosphäre und die Liebe zum Fußball aus. Die Identifikation mit dem Verein, dem Spiel und den Spielern ist entscheidend, daher werden wir dem Verein mit der Saison 2024/25 seinen alten Namen zurückgeben“, so Tschida abschließend.