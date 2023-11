Deutsche Medien nach 0:2 in Wien: „Vorgeführt, gedemütigt, verhöhnt“

Während die österreichische Nationalmannschaft mit einer starken Leistung und einem 2:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Deutschland ein hervorragendes Länderspieljahr versöhnlich abschloss, ist der Katzenjammer in...

Während die österreichische Nationalmannschaft mit einer starken Leistung und einem 2:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Deutschland ein hervorragendes Länderspieljahr versöhnlich abschloss, ist der Katzenjammer in Deutschland groß. Nach einer 2:3-Niederlage gegen die Türkei war die DFB-Elf gegen die Rangnick-Elf chancenlos und mit der 0:2-Niederlage noch gut bedient. Wir wollen uns anschauen was die Zeitungen und Online-Medien in Deutschland zu der Niederlage gegen Österreich sagen und fassen für euch die Schlagzeilen zusammen.

Tagesspiegel: „Nagelsmanns Grundordnung war wieder ein Fall für Absolventen der Hohen Taktikschule: asymmetrisch, höchst komplex, maximal verwirrend – auch für die eigenen Spieler, wie es schien. Von Wiedergutmachung für die Niederlage gegen die Türkei konnte keine Rede sein.“

kicker: „Der erschreckende Auftritt in Wien aber geriet von der ersten Minute an zu einem Sammelsurium der Unzulänglichkeiten, es passte in der deutschen Mannschaft vorn wie hinten nichts zusammen. Von defensiver Stabilität war wieder nichts zu sehen. 22 Gegentore in elf Länderspielen 2023 – einen schlechteren Gegentorschnitt in einem Kalenderjahr wies eine deutsche Mannschaft zuletzt 1956 auf. „

Spiegel: „Es war einmal eine stolze Fußballnation. Wann hat man eine deutsche Männer-Nationalelf zuletzt so unterlegen gesehen wie gegen Österreich? Rund 200 Tage vor der Heim-EM ist das DFB-Team in einem bedauernswerten Zustand. Was jetzt überhaupt noch Hoffnung macht.“

ntv: „Mission krachend gescheitert. Deutschland hat sich blamiert. Nicht, dass man gegen Österreich nicht verlieren kann. Aber eben nicht so. Die DFB-Elf und ihr Trainer schleppen sich mit wilden Diskussionen aus dem Jahr: Kann diese Mannschaft es nicht besser? Eine erste Antwort gab der Coach: „Die Mannschaft ist nicht befreit. Wir sind nicht diese Einheit, die wir außerhalb auf dem Platz sind. Wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen, das ist einfach Fakt.“

BILD: „Stand heute ist es wahrscheinlicher, dass wir in der Vorrunde der Heim-EM rausfliegen als den Titel zu holen. Das ist kein Schwarzmalen, sondern die Realität, wenn man gegen die Türkei (Nummer 38 der Welt) und Österreich (Nummer 25) verliert. Deutschlands Wandlung vom Angstgegner zum Wunschgegner setzt sich rasant fort.“

Frankfurter Allgemeine: „Es ist ein geradezu verstörender Auftritt der deutschen Mannschaft. Die DFB-Auswahl präsentiert sich vollkommen ideenlos, defensiv zu verletzlich – und dünnhäutig. Der Trend zeigt klar nach unten.“

Allgemeine Zeitung: „Mentalität, Taktik, Stimmung – gegen Österreich fehlte der Nationalmannschaft vieles. Der Bundestrainer versichert, weiter an seinen Plan zu glauben. Viel Zeit hat er nicht…Keine sieben Monate vor der Heim-EM fiel es dem bislang nur bis zum Turnier-Ende angestellten 36-Jährigen aber auch sichtlich schwer, in irgendeiner Form Optimismus zu verbreiten. „Ich verstehe die Sorgen der Fans, das kann ich absolut nachvollziehen“, sagte Nagelsmann, dessen DFB-Auswahl eklatante Schwächen in praktisch allen Bereichen offenbart hatte.“

Süddeutsche Zeitung: „Abbruchstimmung. Die deutsche Nationalmannschaft zieht mit einer irritierenden 0:2-Niederlage in Österreich ins EM-Jahr – und mit einer Debatte darüber, ob der neue Bundestrainer Nagelsmann seine Elf überfordert.“

Märkische Allgemeine: „Vorgeführt, gedemütigt, verhöhnt – die letzten beiden DFB-Länderspiele des Jahres waren an Negativität in der Gesamtheit kaum zu überbieten. Das Mini-Flämmchen EM-Euphorie, welches nach den ersten beiden (ordentlichen) Auftritten unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgeflackert war, ist nach den bitteren Pleiten gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) schon wieder komplett erloschen.“

WAZ: „Das Wiedersehen zwischen Österreich und Deutschland erfolgt bei der EM 2024. Vielleicht sogar als Gruppengegner. Deutschland ist als Gastgeber in Lostopf eins gesetzt, Österreich in Topf zwei. Die Auslosung erfolgt in zehn Tagen (2. Dezember) in Hamburg. Nach diesem Abend können die Deutschen nur hoffen, dann nicht wieder gegen Österreich spielen zu müssen.“

WELT: „Es war ein Offenbarungseid, den die deutsche Nationalmannschaft in Wien leistete, der im Ausraster von Leroy Sané gipfelte. Damit hat der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann die beiden Härtetests gegen die Türkei (2:3) und Österreich verloren. In einer Art und Weise, die wenig Hoffnung für die Europameisterschaft im kommenden Sommer macht.“

Focus: „ Das Liedgut der österreichischen Fans bei Fußball-Länderspielen hat sich in der Vergangenheit nicht durch besonders großen Einfallsreichtum ausgezeichnet. Das Repertoire gilt als überschaubar. Am Dienstagabend war das anders. Kurz vor dem Ende des Testspiels gegen Deutschland im Ernst-Happel-Stadion zu Wien bewiesen die österreichischen Anhänger ein durchaus treffliches Gespür für den Moment: „Der DFB ist so im Oarsch“.

BZ: „Nein! Nein! Nagelsmann! So droht bei der EM das nächste Turnierdebakel: Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft haben sich mit einer alarmierenden Frust-Vorstellung in die lange Länderspielpause verabschiedet. Oh Gott, was war denn das? Nix! Nix! Nix!“