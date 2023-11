Fans nach 2:0 gegen Deutschland: „Es war eine Machtdemonstration“

Festspiele in Rot und Weiß. Die österreichische Nationalmannschaft gewann gestern Abend gegen Deutschland völlig verdient mit 2:0 und ließ der Mannschaft von Julian Nagelsmann...

Festspiele in Rot und Weiß. Die österreichische Nationalmannschaft gewann gestern Abend gegen Deutschland völlig verdient mit 2:0 und ließ der Mannschaft von Julian Nagelsmann aufgrund der intensiven Spielweise nicht den Hauch einer Chance. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur bärenstarken Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

miffy23: „Also zu allererst einmal war das genau der wunderschöne Abschluss eines tollen Länderspieljahres, den wir uns alle gewünscht haben. Das war ohne Zweifel eine der besten Leistungen des Teams überhaupt, nicht nur unter Rangnick…Das Einzige, was man der Mannschaft vorwerfen kann, und das wird bei der EURO noch sehr wichtig werden, ist, dass dieses Spiel nicht schon in der ersten Hälfte längst entschieden wurde. Im Grunde hätten die Deutschen gestern mit mindestens drei bis vier Bummerln im Gepäck nach Hause fahren MÜSSEN. Alleine Gregerl hatte zwei bis drei tolle Gelegenheiten auf dem Fuß. Eigentlich hätte es zur Pause mindestens 2:0 stehen müssen. Es wird wirklich enorm wichtig werden, dass zumindest einer unserer Knipser vorne nächstes Jahr zur Hochform aufläuft, wenn wir bei dem Turnier wirklich etwas erreichen wollen. Denn das Empfindliche an unserer Spielweise ist eben, dass die ganze Energie, die wir in frühe Ballgewinne stecken, und das Risiko, dabei umspielt zu werden, gegen Klassemannschaften richtig weh tun kann, wenn wir die Tore schlicht und ergreifend nicht machen. Trotzdem war das mit und gegen den Ball eine kollektive Bestleistung gestern – ich denke, es ist noch immer etwas Luft nach oben, dieses Team kann noch ein wenig mehr. Aber es kommt der Idealform, die auf dem Papier mit diesem Kader und diesem System möglich ist, schon ziemlich nahe. Und das merkt man Rangnick auch an, er ist sehr happy…“

OoK_PS: „Die völlige Überforderung der Deutschen hinsichtlich des Pressings hat sehr an das 3:0 von Salzburg bei Ajax erinnert.“

Aegis: „Fußballerisch eine Machtdemonstration. Ganz starke kollektive Leistung, bei der es mit etwas Glück und einem Gregerl mit Torriecher zur Pause schon 3:0 hätte stehen müssen.

bw_sektionsbg: „Unglaublich aber wahr, die Nationalmannschaft macht Spaß.“

Much1: „Das war gestern eine unglaubliche Leistung unserer Mannschaft! Auch wenn die Deutschen ein Schatten ihrer selbst sind, musst die erstmal über 90 Minuten so dominieren. Der Matchplan ging voll auf, jeder Spieler war bis in die Haarspitzen motiviert und wir waren eigentlich in allen Belangen besser gestern. Der Sieg war nicht erkämpft, ermauert oder was auch immer, sondern erspielt und hochverdient! Hätte mir das vor 5 Jahren jemand gesagt, hätte ich es nicht geglaubt, vor zehn Jahren hätte ich ihn für wahnsinnig gehalten. Aus deutscher Sicht ist es jedoch eine Bankrotterklärung. Vor allem wenn man sich anschaut, wie sich die beiden Mannschaften seit zehn Jahren entwickelt haben. Auch wenn sie noch immer gute Einzelspieler haben, haben wir sie auf Mannschaftsebene mittlerweile überholt. Das war ja gestern fast schon surreal, wie wir die dann am Schluss mit den eingewechselten Seidl, Entrup, Schmid, Kalajdzic noch hergspielt haben auf engstem Raum rundum den deutschen Sechzehner. Ärger düpieren kannst sie eigentlich kaum.“

mapok: „Ob es Sinn macht für die EM-Vorbereitung gegen so schwache Aufbaugegner wie heute zu spielen?“

derHirschi: „Bei aller Schwäche der Deutschen, aber das war eine dermaßen abgebrühte, nahezu fehlerlose Partie. Alaba is derzeit sowas von geil auf seiner Position. Schlager gewinnt mehr Zweikämpfe als das ganze deutsche Mittelfeld zusammen. Baumi und Sabitzer auch wieder mit einer geilen Partie.“

lonelycowboy: „Mittelfeld mit Seiwald und Schlager stark. Hinten abgeräumt, nach vorne Bälle verteilt – sehr nett. Dazu „Wadlbeisser“ Laimer. Hoffentlich bleiben die alle fit und in Form.“

Vöslauer: „War ein hochverdienter Sieg. Und eigentlich auch nun die emotionale Krönung der erfolgreichen Euro-Quali. Natürlich auch für Ralfi eine schöne Genugtuung gegen sein Heimatland. Aber ja, wichtig wird’s freilich erst im Juni 2024. Kann heute keinen Spieler extra hervorheben, beginnt hinten bei Schlager, der nie etwas anbrennen lässt und sich vor keinen Rückpassen anscheißt und hört dann auch vorne beim ASB-Darling Gregerl auf, der halt trotzdem zwei Mal ideal aufgelegt hat. Aber irgendwie muss ich dann doch auch Schlager und Baumi unterbringen, die mir heut irrsinnig getaugt haben.“

Class of 92: „Starkes Spiel vom ÖFB Team – aber es war ein Freundschaftsspiel. Nächstes Jahr im Juni gilt es dann so wirklich und mit Pech bei der Auslosung ziehst du Frankreich – Kroatien – Niederlande. Da kanns dann auch schnell gehen. Zu den Deutschen… Naja, das ist kein Team. Erinnert mich an mein United in den letzten zehn Jahren. Am Papier von den Namen her eh ganz okay. Aber keine Mannschaft. Kein Team. Sollten froh sein, dass sie als Veranstalter in Topf 1 sind. Weil gegen Frankreich, Portugal zum Beispiel könnte es richtig böse werden mit diesen Leistungen.“

SEGGA: „Überzeugende Leistung, kann man echt nix sagen! Und Rangnick war ein einziger Glücksfall für unser Team…“

wienerfußballfan: „Heftig war aus Stadionsicht vor allem wie viel Angst ein Deutscher am Ball ab der Mittelauflage hatte, da ging’s echt nur darum schnell den Ball los zu werden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem souveränen 2:0-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gegen Deutschland!